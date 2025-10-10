Colombia

Armando Benedetti responde por millonario préstamo de su esposa y niega irregularidades en su patrimonio: “Por favor no mientan”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no incurrió en omisiones en sus declaraciones de bienes tras revelarse que su esposa reportó una deuda de más de 3.700 millones de pesos con el contratista Euclides Torres

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, junto a su esposa, Adelina Guerrero, quien reportó una deuda de más de 3.700 millones de pesos en su declaración de renta, origen del préstamo que hoy genera controversia pública - crédito @AABenedetti / X

La controversia en torno al ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a escalar esta semana, luego de que el abogado y director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, publicara en la revista Cambio una investigación sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones de patrimonio y conflicto de interés del funcionario.

El punto central del reportaje gira en torno a un préstamo de 3.600 millones de pesos que, según Benedetti, fue otorgado a su esposa, pero que, según los documentos de la Corte Suprema de Justicia, fue reconocido por el propio ministro en una diligencia judicial de 2021.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Enciso revisó la indagatoria que Benedetti rindió ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema cuando era congresista, en la que admitió haber recibido el dinero del contratista Euclides Torres para la compra de una casa de lujo en Pradomar, en el municipio de Puerto Colombia.

“La idea del negocio era comprar la casa en Prado Mar, pedirle plata para pisar el negocio, para que no se me fuera, y al mismo tiempo, con esa plata del apartamento, comprar la casa en Prado Mar en Puerto Colombia. Pero ninguna de las dos cosas sale (...) yo estoy completamente en la quiebra”, relató Benedetti en esa diligencia.

El abogado Enciso señala que, a pesar de haber reconocido esa deuda ante la Corte Suprema, el préstamo no aparece en las declaraciones de patrimonio ni en los reportes de conflicto de interés que Benedetti ha presentado desde su llegada al Gobierno, en 2022. Según el ministro, no estaba obligado a incluirla porque “no fue hecha a mí”, sino a su esposa, Adelina Guerrero.

Armando Benedetti se pronunció en
Armando Benedetti se pronunció en redes sociales tras la publicación de la investigación, asegurando que no ha ocultado información y que el préstamo en cuestión fue declarado por su esposa - crédito Armando Benedetti/X

En diálogo con Cambio, Benedetti afirmó que el crédito fue otorgado a Guerrero y que ella sí lo reportó en su declaración de renta. Al ser consultado por el medio, el ministro envió una copia del documento correspondiente al año 2023, radicado en enero de 2025, en el cual Guerrero declaró una deuda de 3.729 millones de pesos y unos ingresos anuales de apenas 300.000 pesos, es decir, 25.000 pesos mensuales.

Esa relación entre ingresos y endeudamiento fue calificada por Enciso como “inverosímil” y “jurídicamente relevante”, dado que resulta improbable que una persona con esa capacidad económica obtenga un crédito de tal magnitud.

En sus redes sociales, Benedetti reaccionó con vehemencia a las publicaciones, negando cualquier irregularidad y asegurando que “no he ocultado absolutamente nada”. En su mensaje, dirigido a Enciso y al periodista Daniel Coronell, sostuvo que toda la información sobre su patrimonio está “debidamente registrada en las declaraciones de renta y es investigada por la Corte Suprema”.

“El préstamo al que se refieren no debía ser declarado porque no estaba destinado a mí, como les expliqué directamente, mostrándoles incluso la declaración de renta de mi esposa. Nada de esto tiene irregularidades, y todo está plenamente soportado ante la Dian y la Corte”, enfatizó.

La DIAN figura entre las
La DIAN figura entre las entidades mencionadas por el ministro Benedetti, quien afirmó que toda su información patrimonial está debidamente registrada y soportada ante el organismo tributario - crédito Luisa González/Reuters

El vínculo con Euclides Torres, sin embargo, añade un matiz político al caso. Torres es un reconocido contratista del Estado y ha sido señalado en el pasado como uno de los principales financiadores de campañas políticas en el Caribe, entre ellas, las del propio Benedetti.

Durante la indagatoria en la Corte Suprema, el hoy ministro definió a Torres como un “amigo entrañable” y padrino de su hija, y reconoció no haber realizado pagos de la deuda.

La investigación de Cambio también resalta que el actual viceministro del Interior, Jaime Berdugo, fue gerente de una de las empresas de Torres antes de asumir su cargo en el Gobierno.

En paralelo, el Fondo de Energías No Convencionales (Fenoge) adjudicó un contrato por 95.000 millones de pesos a una unión temporal en la que participa el mismo Torres, y cuyo documento fue firmado por el propio Berdugo en calidad de viceministro.

Consultado sobre esa coincidencia, Benedetti defendió el nombramiento de Berdugo y rechazó cualquier insinuación de conflicto de interés. “Conozco a Jaime Berdugo desde 2005, es un hombre inteligente y su hoja de vida es intachable. Su nombramiento responde a sus méritos. Los invito a conocer su trayectoria”, afirmó.

El préstamo en el centro
El préstamo en el centro de la controversia asciende a más de 3.700 millones de pesos colombianos, cifra que ha despertado cuestionamientos sobre su origen y registro en las declaraciones oficiales - crédito Luisa Gomzalez/Reuters

El ministro también atribuyó la controversia a lo que considera “una campaña de desinformación” impulsada por intereses políticos y personales. “Es evidente que hay personas buscando distorsionar los hechos. Todo está documentado, todo está en regla y no tengo nada que esconder”, escribió en su cuenta de X.

El episodio sobre el préstamo coincidió con otra polémica mediática protagonizada por Benedetti esta semana. En una serie de videos publicados en Instagram, el ministro buscó demostrar que el reloj Patek Philippe que porta no es auténtico sino una réplica, en un intento por desmentir acusaciones sobre el uso de accesorios de lujo.

La insistencia del funcionario en mostrar que su reloj es “chimbo”, como él mismo lo definió, provocó una avalancha de comentarios irónicos en redes sociales, donde los usuarios mezclaron el tema del reloj con los nuevos cuestionamientos sobre su situación patrimonial.

Temas Relacionados

Armando BenedettiEsposa de BenedettiMillonario préstamoAdelina GuerreroRespuesta BenedettiColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

El cantante barranquillero impactó a sus seguidores al aparecer de formas diferentes en sus redes sociales, y generó especulaciones sobre su ruptura con Karina García

Andrés Altafulla sorprende con nuevo

Fiscal Lucy Laborde responde con dureza a la fiscal general Camargo y denuncia presiones del presidente Petro

En una carta interna, la fiscal del caso Nicolás Petro cuestiona la designación de fiscales de apoyo, denuncia presiones y pide aclarar si está siendo investigada por denuncias del abogado del hijo del presidente

Fiscal Lucy Laborde responde con

Petro destacó la carrera política del senador y precandidato Iván Cepeda: “compañero mío en el Congreso de la República y periodista parresiasta”

Cepeda se medirá ante Daniel Quintero y Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico para elegir a su candidato de cara a las presidenciales de 2026

Petro destacó la carrera política

Ley en Colombia favorece a empleados domésticos y pone límites a los jefes abusivos

En algunas ocasiones, los empleados que trabajan en casas de familia desconocen cuáles son sus derechos, por eso, es clave conocer lo que dice la ley

Ley en Colombia favorece a

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

La difusión de imágenes en las que la mexicana práctica boxeo generó inquietud entre seguidores y aumentó la tensión antes del combate en el Coliseo Medplus

Así es el exigente entrenamiento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados cuatro implicados en atentado

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

Corte Suprema argentina tomó decisión sobre narco colombiano conocido como el ‘Gran Hermano’

ENTRETENIMIENTO

Andrés Altafulla sorprende con nuevo

Andrés Altafulla sorprende con nuevo look para promocionar su nueva canción: así se ve ahora y detalles del tema musical

Así es el exigente entrenamiento de Karely Ruiz para su pelea con Karina García: preocupa a fans de la modelo paisa

Esta es la serie que podría reemplazar a ‘MasterChef Celebrity’ en la noche: qué es lo que se sabe

La médium Ayda Valencia reveló más detalles sobre la muerte de B King en México: “Su alma está en un proceso espiritual”

Casa del padre de Ana Karina Soto en Cúcuta, se incendió y sufrieron varios daños materiales: esto se sabe

Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado”

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Jhon Jáder Durán podría salir del Fenerbahçe según algunos medios turcos: “Tiene dificultades”

Néstor Lorenzo habló sobre amistoso de Colombia contra México y le respondió al Pibe Valderrama: “Las tomo de la mejor manera”

Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”