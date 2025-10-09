Evelio Escorcia salió en defensa de su exesposa Lily Díaz, luego de la respuesta de Dayana Jaimes y los audios que la expusieron en redes

Evelio Escorcia salió en defensa de su expareja e hijos, tras las declaraciones de Dayana Jaimes - crédito @lilydiazg - @dayanajaimes55/Instagram - @televallenato/X

Las redes sociales han sido testigo del enfrentamiento entre Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, y Dayana Jaimes, por el escándalo de la aparente infidelidad que habría protagonizado Evelio Escorcia, expareja de la empresaria, y la viuda de Martín Elías.

A través de redes sociales, Evelio Escorcia compartió un mensaje dirigido a su círculo más cercano a través de una historia, abriendo un nuevo capítulo en el escándalo mediático relacionado con figuras destacadas de la música vallenata.

“Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos”, publicó el exesposo de Lily Díaz, frase que expuso las dimensiones personales del conflicto vinculado a la infidelidad y las declaraciones cruzadas entre su expareja, Dayana Jaimes —viuda de Martín Elías— y la propia Díaz.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Evelio salió en defensa de sus hijos y de su exesposa tras conflicto con Dayana Jaimes - crédito @emfuror_/IG

La respuesta de Escorcia generó algunas reacciones en redes sociales donde fue replicada, con mensajes de los internautas.

“Eso fijo es que quiere recuperar el hogar, se dio cuenta de todo”; “Debió empezar por ser primero en darle su lugar a la esposa y no ponerla en esta situación”; “Dayana quédate quieta que Evelio sabe cositas y tiene pruebas 😂”, entre otros más.

Qué originó la pelea entre las dos mujeres

Y es que el caso tomó fuerza tras la aparición pública de Lily Díaz, hija del reconocido cantautor Diomedes Díaz, quien brindó por primera vez su propia versión de los hechos alrededor de la supuesta traición de su exesposo. Según publicaciones en redes sociales, Díaz aseguró que durante su matrimonio con Escorcia no tenía conocimiento de una relación paralela entre él y Dayana Jaimes.

De acuerdo con su relato, las pruebas de la infidelidad solo salieron a la luz varios años después del divorcio, cuando mantuvo una conversación directa con Jaimes para comparar versiones: “Ella me juró que no sabía que Evelio tenía otro hogar y que, cuando se enteró, optó por alejarse”, expresó en esa interacción.

Kelly Díaz habló de la supuesta infidelidad del esposo de Lily Díaz con Dayana Jaimes - crédito @kellyelviradiaz/Instagram

No obstante, la hija del artista expresó haber sentido una profunda desilusión al investigar más a fondo y detectar contradicciones en las explicaciones de Dayana Jaimes. “Al final me di cuenta de que todo salió peor, porque una cosa era lo que me decían y otra lo que verdaderamente sucedía”, afirmó Díaz.

Estas declaraciones repercutieron en el entorno familiar y entre los seguidores de ambos personajes, especialmente porque la historia involucra al círculo de confianza de dos representantes del género vallenato.

Por su parte, Dayana Jaimes decidió pronunciarse y, también mediante redes sociales, compartió su perspectiva. La viuda de Martín Elíaz manifestó molestia por la divulgación de conversaciones privadas que sostuvo con Díaz, señalando que dichos intercambios tenían como objetivo aclarar el pasado y cerrar ciclos personales.

Dayana Jaimes se pronunció en contra de Lily Díaz en sus redes sociales por problemas con la hija del Cacique - crédito @dayanajaimes55/IG

“No me arrepiento de nada, porque actué con la verdad. Si volvería a hablar con ella, haría exactamente lo mismo, pero no acepto que se alteren mis palabras ni se publiquen mensajes fuera de contexto”, indicó Jaimes.

En redes sociales quedaron evidenciadas las tensiones surgidas tras la publicación de los chats entre las involucradas, lo cual ocasionó reacciones en plataformas digitales y avivó una discusión pública sobre los límites entre la vida privada y la exposición mediática.

Dayana Jaimes aseguró que un video que la involucra fue manipulado con inteligencia artificial - crédito @dayanajaimes55 - @eyevallenat0_/Instagram

Frente a estos señalamientos, la afectada optó por hacer pública su postura y aclarar que no se referirá a la totalidad de los detalles ventilados en la controversia. En sus redes sociales, expresó: “Es totalmente cierto lo del escrito que les dejé anoche. No seré yo la persona que saque todas las cosas a la luz pública, pero sé que saldrán, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto”.