Colombia

“Marrana, lechona, déjame de joder”: la fuerte respuesta de Yina Calderón a Emiro Navarro por criticarla

La DJ además señaló al exparticipante de ‘La casa de los famosos’ de pagar por tener intimidad con hombres

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La DJ y empresaria hizo estas declaraciones en medio de su programa 'Escándalo TV' - crédito @elecandalotv/IG

El 7 de octubre emergió una nueva polémica en el entorno digital colombiano con la difusión de un video en el que Emiro Navarro le solicita públicamente a Yina Calderón que deje de mencionarlo en su canal de chismes El escándalo Tv, además, de comprar mejores equipos para su transmisión en redes.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia emitió el mensaje a través de redes sociales, pidiendo que su nombre no siga circulando en los debates del popular programa.

“Que se saque mi nombre de la boca. Saca mi nombre de tu boca que yo contigo no me meto y tampoco me interesa hablar de ti. Que si me dicen ‘perra’, sí soy, hablan con una seguridad como si las cosas fueran verdad”, dijo Navarro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón aseguró que Emiro
Yina Calderón aseguró que Emiro Navarro paga por amor y por eso no tiene carro, no ha pagado la casa de su mamá, entre otras cosas - crédito cortesía Canal RCN

La declaración del exparticipante del reality rápidamente generó repercusión.

Según se divulgó en redes sociales, el mensaje del cartagenero no solo pedía exclusión, sino que incluía una recomendación directa sobre la calidad técnica del canal, lo que fue interpretado como una crítica a la producción del mismo. Esta intervención agregó tensión entre ambas personalidades, que ya han protagonizado otros cruces mediáticos.

La respuesta de Yina Calderón no se hizo esperar y fue transmitida en vivo durante una de las emisiones de su canal.

Junto a su amigo Junior, Calderón abordó las afirmaciones de Navarro y lanzó duros comentarios sobre su vida.

Entre ellos, destacaron el señalamiento de que el creador de contenido “paga por tener relaciones sexuales”, un comentario que añadió controversia a la discusión.

Calderón también criticó el peso y la apariencia física de Navarro, utilizando calificativos como “marrana” y “lechona”.

La empresaria uso calificativos como
La empresaria uso calificativos como "marrana" y "lechona" para referirse a Emiro Navaro - crédito cortesía del Canal RCN

En el programa, la DJ expresó: "Yo, Emiro, no me lo paso pagándole a los manes para que me coman“, frase interrumpida, tras la cual Junior intervino señalando que ”Emiro Navarro no soportó, no está soportando que sea centro de conversación en la mesa de Escándalo TV“.

Calderón continuó atacando la actitud de Navarro, afirmando que lo respetó dentro del programa de convivencia a pesar de que tenía una idea en la cabeza de que el joven era “tibio”.

“La rabia de Emiro es porque yo dije que él era un conveniente. Nunca te nominé porque quería que llegaras limpio a la placa. Jamás en la vida, y no te vuelvas a meter con el programa. Métete conmigo, que soy una sapo metida chismosa a la buena, lo soy ¿y qué?”

Posteriormente, la DJ aseguró que Navarro paga un arriendo en un exclusivo sector por más de veinte millones de pesos, así como tampoco ha pagado la primera cuota del apartamento que le regaló a su mamá “Emiro, vives de apariencias cuando no tienes ni siquiera para esto. Entonces, yo no me meto con lo material tuyo, tú no te metas con lo material mío y listo“, agregó la DJ.

Yina Calderón defendió a la
Yina Calderón defendió a la Toxi Costeña en su ataque contra Emiro por el poco respaldo que le dio en la competencia - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

En otra parte del espacio, Calderón afirmó que conoce muy bien los gustos del influencer por pagar dinero a otros hombres para poder tener intimidad:

"Porque yo sé a quién le paga para que se lo coma. Y no me busque la lengua también, porque si me buscan, me encuentran y no me importa. Entonces, mira, marrana, lechona. Déjame de joder. Porque sigues así, vas a tener que seguir pagando por amor y seguir mostrando los hombres en tu TikTok para que te quieran“.

Finalmente, el acompañante de Yina Calderón, Junior, preguntó por las palabras de la DJ, dándole paso nuevamente para que ampliara sus comentarios. Calderón agregó: "A usted no se lo comen por lindo, se lo comen por ser el rey de TikTok. Listo“, cerrando así un episodio marcado por ataques cruzados y acusaciones de índole personal.

Temas Relacionados

Emiro NavarroYina CalderónEmiro paga por amorLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Incertidumbre por la continuidad de Nairo Quintana en el ciclismo: el colombiano no sabe nada de su renovación

El campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España tiene contrato con el Movistar Team hasta final de 2025, por lo que no tiene definida su continuidad con ese equipo para el próximo año

Incertidumbre por la continuidad de

Resultados El Dorado Mañana: la combinación ganadora del 8 de octubre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: la

La razón por la que una empresa lo podría despedir si se incapacita: Ministerio de Trabajo respalda la decisión

Aunque la legislación colombiana suele proteger los derechos del trabajador, existen disposiciones que pueden afectar la continuidad de los mismos

La razón por la que

Dayana Jaimes le respondió a Lily Díaz y estalló contra la joven por divulgación de sus conversaciones: “No me arrepiento de nada”

La hija del “Cacique de La Junta” difundió el teléfono de la viuda de Martín Elías, lo que provocó que al celular de la comunicadora llegaran amenazas en contra de su familia

Dayana Jaimes le respondió a

Gobierno anuncia que reapertura parcial de la vía al Llano podría ser en un mes y medio: “Si se mantienen condiciones climáticas”

El Ministerio de Transporte prevé habilitar un carril en la vía Bogotá–Villavicencio antes de diciembre, condicionado a la evolución de las lluvias, mientras equipos trabajan en la remoción de material

Gobierno anuncia que reapertura parcial
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Luego de la tregua entre

Luego de la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’, alias Castor habló sobre su compromiso de paz: “Se ha perdido mucha gente en esta guerra y ya nadie quiere seguir en eso”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes le respondió a

Dayana Jaimes le respondió a Lily Díaz y estalló contra la joven por divulgación de sus conversaciones: “No me arrepiento de nada”

LuisFer Hoyos desata la tensión en ‘MasterChef Celebrity’ al lanzar su delantal blanco tras dura crítica del jurado: “Me da una piedra”

Yina Calderón le respondió a Emiro Navarro y arremetió contra el creador de contenido: “Marrana, lechona, déjame de joder”

Amaranta Hank reveló que fue víctima de abuso, pero el juez no tuvo en cuenta su testimonio: “No le puedo creer a una mujer que cobra por sexo”

Bryan Adams regresa a Colombia en 2026 y esto es lo que tiene que saber del concierto: fecha, localidad, entradas y los detalles para comprarlas

Deportes

Incertidumbre por la continuidad de

Incertidumbre por la continuidad de Nairo Quintana en el ciclismo: el colombiano no sabe nada de su renovación

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades

Referente del América de Cali se quejó del estado de la cancha del El Campin: “No está”

“El pronóstico es letal”: esto dicen de la salud de Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20: hay dos novedades