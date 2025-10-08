“Marrana, lechona, déjame de joder”: la fuerte respuesta de Yina Calderón a Emiro Navarro por criticarla

La DJ y empresaria hizo estas declaraciones en medio de su programa 'Escándalo TV' - crédito @elecandalotv/IG

El 7 de octubre emergió una nueva polémica en el entorno digital colombiano con la difusión de un video en el que Emiro Navarro le solicita públicamente a Yina Calderón que deje de mencionarlo en su canal de chismes El escándalo Tv, además, de comprar mejores equipos para su transmisión en redes.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia emitió el mensaje a través de redes sociales, pidiendo que su nombre no siga circulando en los debates del popular programa.

“Que se saque mi nombre de la boca. Saca mi nombre de tu boca que yo contigo no me meto y tampoco me interesa hablar de ti. Que si me dicen ‘perra’, sí soy, hablan con una seguridad como si las cosas fueran verdad”, dijo Navarro.

Yina Calderón aseguró que Emiro Navarro paga por amor y por eso no tiene carro, no ha pagado la casa de su mamá, entre otras cosas

La declaración del exparticipante del reality rápidamente generó repercusión.

Según se divulgó en redes sociales, el mensaje del cartagenero no solo pedía exclusión, sino que incluía una recomendación directa sobre la calidad técnica del canal, lo que fue interpretado como una crítica a la producción del mismo. Esta intervención agregó tensión entre ambas personalidades, que ya han protagonizado otros cruces mediáticos.

La respuesta de Yina Calderón no se hizo esperar y fue transmitida en vivo durante una de las emisiones de su canal.

Junto a su amigo Junior, Calderón abordó las afirmaciones de Navarro y lanzó duros comentarios sobre su vida.

Entre ellos, destacaron el señalamiento de que el creador de contenido “paga por tener relaciones sexuales”, un comentario que añadió controversia a la discusión.

Calderón también criticó el peso y la apariencia física de Navarro, utilizando calificativos como “marrana” y “lechona”.

La empresaria uso calificativos como "marrana" y "lechona" para referirse a Emiro Navaro

En el programa, la DJ expresó: "Yo, Emiro, no me lo paso pagándole a los manes para que me coman“, frase interrumpida, tras la cual Junior intervino señalando que ”Emiro Navarro no soportó, no está soportando que sea centro de conversación en la mesa de Escándalo TV“.

Calderón continuó atacando la actitud de Navarro, afirmando que lo respetó dentro del programa de convivencia a pesar de que tenía una idea en la cabeza de que el joven era “tibio”.

“La rabia de Emiro es porque yo dije que él era un conveniente. Nunca te nominé porque quería que llegaras limpio a la placa. Jamás en la vida, y no te vuelvas a meter con el programa. Métete conmigo, que soy una sapo metida chismosa a la buena, lo soy ¿y qué?”

Posteriormente, la DJ aseguró que Navarro paga un arriendo en un exclusivo sector por más de veinte millones de pesos, así como tampoco ha pagado la primera cuota del apartamento que le regaló a su mamá “Emiro, vives de apariencias cuando no tienes ni siquiera para esto. Entonces, yo no me meto con lo material tuyo, tú no te metas con lo material mío y listo“, agregó la DJ.

Yina Calderón defendió a la Toxi Costeña en su ataque contra Emiro por el poco respaldo que le dio en la competencia

En otra parte del espacio, Calderón afirmó que conoce muy bien los gustos del influencer por pagar dinero a otros hombres para poder tener intimidad:

"Porque yo sé a quién le paga para que se lo coma. Y no me busque la lengua también, porque si me buscan, me encuentran y no me importa. Entonces, mira, marrana, lechona. Déjame de joder. Porque sigues así, vas a tener que seguir pagando por amor y seguir mostrando los hombres en tu TikTok para que te quieran“.

Finalmente, el acompañante de Yina Calderón, Junior, preguntó por las palabras de la DJ, dándole paso nuevamente para que ampliara sus comentarios. Calderón agregó: "A usted no se lo comen por lindo, se lo comen por ser el rey de TikTok. Listo“, cerrando así un episodio marcado por ataques cruzados y acusaciones de índole personal.