Una de cada cuatro muertes en Colombia está relacionada con enfermedades cardiovasculares: fallas del sistema de salud agravan la situación

Según la Fundación Colombiana del Corazón, las patologías que afectan al corazón y la circulación representan un cuarto del total de decesos en el país, con un impacto significativo en la salud pública. En el marco del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se celebra el 16 de octubre, la entidad presentó la campaña “Manos que salvan vidas” para capacitar a la ciudadanía en atención inmediata ante emergencias cardíacas.

El análisis interno de la Fundación indica que alrededor de 80.000 muertes al año en Colombia están asociadas con enfermedades cardiovasculares. De ese total, el 17% corresponde a eventos isquémicos del corazón, un 5% a accidentes cerebrovasculares y otro 5% a complicaciones derivadas de hipertensión arterial y diabetes, cifras que equivalen al 25% del total de muertes nacionales.

Juan Mauricio Cárdenas, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, advirtió sobre las implicaciones de esa situación en un contexto donde el acceso a atención médica, medicamentos y controles está limitado.

“Cuando las personas no pueden asistir a sus controles periódicos, no pueden recibir los medicamentos para sus diferentes patologías, el impacto va a ser negativo y, obviamente, hay muchas personas que se están descompensando desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares", manifestó, en declaraciones a Blu Radio.

También señaló que los cambios recientes en el sistema de salud han afectado el mantenimiento del control de estas enfermedades: “Todas estas modificaciones que ha tenido el sistema en los últimos meses han generado que muchas personas hayan perdido ese control y esa posibilidad de mantenerse estables y, obviamente, la posibilidad de mantener su sobrevida”.

Poca capacidad de respuesta ciudadana ante emergencias

De acuerdo con la Fundación, solo 1 de cada 10 colombianos recibe maniobras de RCP antes de llegar a un centro hospitalario, a pesar de que una intervención oportuna puede duplicar o triplicar las probabilidades de sobrevivir ante un paro cardíaco súbito. Subrayan que cada minuto sin reanimación reduce un 10% las posibilidades de vida.

Por ello, el presidente recordó los cuatro pasos fundamentales para brindar asistencia en estos casos: verificar que el entorno sea seguro, evaluar la respuesta de la persona, activar el sistema de emergencias y aplicar masaje cardíaco inmediato.

¿Cómo actuar ante un paro cardíaco?

La Fundación Colombiana del Corazón y la Cruz Roja Colombiana coinciden en que conocer las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte ante una emergencia. La intervención inmediata por parte de un testigo antes de la llegada de los servicios médicos duplica o incluso triplica las probabilidades de supervivencia de la víctima.

La Cruz Roja Colombiana enseña en sus programas de Soporte Vital Básico que lo primero es verificar la seguridad del entorno y confirmar si la persona responde o respira. Si no hay respuesta, se debe llamar de inmediato a la línea 123 o activar el sistema local de emergencias.

El siguiente paso es iniciar las compresiones torácicas en el centro del pecho, colocando el talón de una mano sobre el esternón y la otra encima, con los brazos extendidos y el cuerpo alineado. Las compresiones deben realizarse con una frecuencia de 100 a 120 por minuto y una profundidad aproximada de 5 centímetros en adultos.

Cuando sea posible, se pueden alternar 30 compresiones con 2 ventilaciones (insuflaciones), manteniendo la cabeza inclinada hacia atrás y levantando el mentón para abrir la vía aérea. Si no se desea o no se puede realizar la respiración boca a boca, la Cruz Roja y la American Heart Association recomiendan aplicar RCP solo con las manos, sin interrupciones hasta que llegue ayuda profesional o la persona muestre signos de recuperación.

Finalmente, si hay un desfibrilador externo automático (DEA) disponible, debe encenderse y seguirse las instrucciones de voz del dispositivo, sin interrumpir las compresiones más de unos segundos.