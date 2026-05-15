Los líos judiciales del futbolista Sebastián Villa: fue acusado en dos oportunidades por violencia de género

El delantero colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa escucha la lectura de la sentencia a prisión en Argentina por acusaciones de violencia de género, junto a su abogado Martín Apolo, en un tribunal de Buenos Aires, Argentina, el 2 de junio de 2023. REUTERS/Cristina Sille

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión condicional tras ser hallado culpable de violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja, Daniela Cortés.

El fallo, dictado por el Juzgado en lo Correccional 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, también establece la prohibición de contacto con Cortés y la obligación de cumplir reglas de conducta.

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La jueza Claudia Dávalos determinó que Villa, en ese momento, debería abstenerse de consumir estupefacientes, evitar el abuso de alcohol, someterse a un tratamiento psicosocial y participar en talleres enfocados en la problemática de la violencia de género. La sentencia no implica cumplimiento efectivo de prisión, pero establece vigilancia judicial durante el periodo indicado.

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión condicional tras ser hallado culpable de violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja, Daniela Cortés - crédito Telam

En relación con la causa, la denuncia inicial contra el atacante fue presentada por Cortés en abril de 2020, luego de que la víctima difundiera imágenes de sus lesiones y acudiera a la justicia penal en la localidad de Canning.

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El proceso judicial se desarrolló tras hechos registrados en la casa que compartían ambos en el barrio privado Saint Thomas, y la víctima optó por no asistir ni de manera remota a la audiencia de lectura del veredicto.

Durante el juicio oral, el futbolista que hacía parte del Boca Juniors sostuvo su inocencia y, tras la sentencia, no hizo declaraciones públicas, marchándose del tribunal en compañía de su abogado y visiblemente afectado, conforme relató ESPN. Cabe agregar que, tras conocerse el fallo, el club argentino notificó que el jugador no será convocado nuevamente para el plantel profesional.

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El futbolista colombiano Sebastián Villa, del club argentino Boca Juniors, durante una audiencia en el juicio en su contra por los presuntos delitos de violencia de género en perjuicio de la denunciante Daniela Cortés, en Buenos Aires, el miércoles 17 de mayo de 2023 - crédito Gustavo Garello/AP

Villa enfrentó además otra denuncia por violencia de género, presentada en mayo de 2022 por una segunda mujer, que lo acusó de abuso sexual con acceso carnal, agravado por lesiones, hecho que habría sucedido en junio de 2021, según los antecedentes recopilados por el medio de comunicación.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora, que resolvió absolver al jugador luego de que tanto la denunciante como el fiscal desistieran de sostener la acusación.

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El hecho quedó confirmado cuando TyC Sports reveló que “tanto el fiscal de la causa como la denunciante (Rocío Tamara Doldán) desistieron de continuar con la acusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó absolver al futbolista colombiano de 29 años”.

De acuerdo con el fallo, la denunciante “resignificó” el episodio denunciado. La resolución judicial, citada por el medio, destacó la “falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”, lo que llevó a la Justicia a dictar la absolución.

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Sebastián Villa es una de las figuras de Independiente Rivadavia desde 2024, cuando regresó al fútbol argentino - crédito Independiente Rivadavia

La audiencia contó con la declaración de Rocío Tamara Doldán, que describió la dinámica de la relación con Villa y el análisis posterior de lo ocurrido. “Entiendo que él siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente, esto pensando en retrospectiva después de analizar con amplitud los hechos que motivaron la presente investigación”, manifestó Doldán ante el tribunal.

La joven agregó: “Ambos estábamos inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que recíprocamente nos realizábamos. Él entendió esto así y yo a la vez entendí y pude resignificar lo que pasó”.

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Con la decisión judicial, el extremo colombiano quedó desvinculado de la causa iniciada por hechos supuestamente ocurridos en junio de 2021, cuando Doldán, su expareja, lo denunció por abuso sexual.

La causa fue archivada después de que la denunciante reconsiderara el episodio y los representantes legales concluyeran que no existían pruebas adicionales para sostener la acusación ante el tribunal. Así, la justicia argentina determinó que no había elementos suficientes para avanzar con el proceso penal y dispuso la absolución de Villa.

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