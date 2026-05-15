Colombia

Disidencias de las Farc anunciaron la suspensión de ataques contra la fuerza pública por las elecciones presidenciales

El grupo armado advirtió que, pese al alto el fuego, mantendrán el derecho a la legítima defensa si hay arremetidas de las autoridades en su contra

Guardar
Google icon
El grupo armado considera como fundamental que los colombianos puedan ejercer su dercho al voto - crédito AFP
El grupo armado considera como fundamental que los colombianos puedan ejercer su dercho al voto - crédito AFP

El 15 de mayo de 2026, las disidencias de las Farc comunicaron la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública en el territorio colombiano desde las 12:00 a. m. del 20 de mayo hasta las 12:00 a. m. del 10 de junio, en coincidencia con las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo.

“Les informamos que hemos ordenado a todos nuestros frentes, columnas y compañías la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública desde el día 20 de mayo a las 00:00 hasta el día 10 de junio a las 00:00 en todo el territorio nacional”, se lee en el documento.

PUBLICIDAD

El grupo armado señaló en su pronunciamiento que la decisión tiene como finalidad permitir que toda la población habilitada para votar ejerza su derecho sin ninguna interrupción.

El grupo armado advirtió que, pese al alto al fuego, mantendrán el derecho a la legítima defensa si hay arremetidas de las autoridades en su contra - crédito Suministrado infobae
El grupo armado advirtió que, pese al alto al fuego, mantendrán el derecho a la legítima defensa si hay arremetidas de las autoridades en su contra - crédito Suministrado infobae

“Brindar condiciones de tranquilidad suficientes para que los colombianos puedan acudir masivamente a las urnas”, expuso, advirtiendo que mantendrán el derecho a la legítima defensa frente a eventuales ataques de la Fuerza Pública de Colombia, fuerzas estadounidenses u otros actores armados durante el periodo establecido.

PUBLICIDAD

“Nos reservamos el derecho a la legítima defensa ante cualquier agresión de las fuerzas del Estado colombiano o estadounidense, u otro actor armado contra nuestras unidades”, puntualiza el escrito.

Las disidencias de las Farc también expresaron su molestia frente a versiones de medios de comunicación que, a su juicio, buscan alterar la percepción de sus acciones para establecer narrativas alejadas de la realidad.

“Rechazamos los actos de manipulación mediática y política” que buscarían emplear sus acciones como instrumento para “imponer en las urnas una visión retrógrada”.

En este contexto, las disidencias expresaron la necesidad de una paz con justicia social, una salida política al conflicto, mejoras para el pueblo colombiano y transformaciones estructurales en el país. “La paz con justicia social, la solución política al conficto social y armado, el bienestar del pueblo colombiano y las trasformaciones estructurales para nuestro país siempre han sido nuestro horizonte político”.

Paralelamente, pidieron que la suspensión no sea utilizada en favor de agendas de “guerrerismo, politiquería y paramilitarismo” asociadas a algunos candidatos, y concluyeron su mensaje manifestando plena confianza en la “sabiduría del pueblo colombiano” para prevalecer en la decisión sobre el futuro nacional.

Audios de jefe de las disidencias de las Farc que salpican a Iván Cepeda y amenazas en Guaviare

El grupo armado exige carnetización obligatoria para participar en las elecciones presidenciales en zonas rurales de estos departamentos - crédito AFP/Colprensa
El grupo armado exige carnetización obligatoria para participar en las elecciones presidenciales en zonas rurales de estos departamentos - crédito AFP/Colprensa

A dos semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, las disidencias de las Farc encabezadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, estarían presionando a comunidades rurales en Guaviare, Meta y Caquetá para condicionar el apoyo electoral. Según audios difundidos por Noticias RCN, el grupo armado exigiría a los habitantes presentar un carné obligatorio bajo amenaza de perder tierras y con cobros de hasta $200.000.

El informe de inteligencia citado por el mismo medio identifica a alias Rogelio Benavidez como responsable directo de esta comunicación, empleado para forzar a las poblaciones rurales del sur colombiano. El objetivo sería asegurar respaldo para el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, según la información divulgada por el noticiero.

Una grabación obtenida muestra cómo integrantes de ese grupo armado restringen la participación ciudadana, exigiendo carnés y amenazando a la población con cobros y la pérdida de tierras si no respalda al candidato del Pacto Histórico - crédito Colprensa
Una grabación obtenida muestra cómo integrantes de ese grupo armado restringen la participación ciudadana, exigiendo carnés y amenazando a la población con cobros y la pérdida de tierras si no respalda al candidato del Pacto Histórico - crédito Colprensa

En la grabación difundida, se escucha: “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda juepuerca (sic), porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”. La amenaza incluyó advertencias explícitas sobre represalias: “El que no tenga el carné paga 150 o 200.000 pesos o si no, se va del territorio. ¿Usted qué prefiere? ¿Perder su pedazo de tierra por no pagar un carné? Uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, declaró el presunto cabecilla.

Los habitantes que rechacen el proceso de carnetización serían objeto de intimidación y podrían enfrentar la pérdida de sus propiedades, conforme a los testimonios recogidos por el medio. En otra parte del audio, el interlocutor agrega: “Los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas. Así me les toca vender las gallinas (…) para pagarme la multa”.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcCese al fuegoFuerza PúblicaElecciones presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las pistas que siguen las autoridades para esclarecer la desaparición de Yulixa Toloza tras procedimiento estético clandestino en Bogotá

La búsqueda de la mujer, de 52 años, avanza entre videos de seguridad, testimonios clave, rastreos telefónicos y la desaparición de personas vinculadas al centro Beauty Láser M. L. tras una lipólisis láser realizada en el sur de la ciudad

Las pistas que siguen las autoridades para esclarecer la desaparición de Yulixa Toloza tras procedimiento estético clandestino en Bogotá

El accidente en peaje Sajonia detuvo por horas la conexión Medellín-Rionegro: hay una víctima fatal y varios heridos

La tragedia obligó al cierre temporal del corredor entre Medellín y Rionegro y aún mantiene una caseta inhabilitada tras el choque de un automóvil en la madrugada

El accidente en peaje Sajonia detuvo por horas la conexión Medellín-Rionegro: hay una víctima fatal y varios heridos

Giro de Italia EN VIVO HOY - Etapa 7: minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en Blockhaus

La etapa tuvo su punto de partida en Formia, y tendrá la exigente llegada del premio de primera categoría esperando por los favoritos, como Jonas Vingegaard, entre otros

Giro de Italia EN VIVO HOY - Etapa 7: minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en Blockhaus

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 15 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 15 de mayo

América de Cali dijo por qué la barra brava Barón Rojo Sur visitó a jugadores y cuerpo técnico a la sede deportiva

Después del encuentro con la barra, motivado por la eliminación ante Santa Fe, el equipo vallecaucano emitió un mensaje solicitando manifestaciones pacíficas y reafirmó el diálogo como mecanismo para fortalecer la unión institucional

América de Cali dijo por qué la barra brava Barón Rojo Sur visitó a jugadores y cuerpo técnico a la sede deportiva
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Maluma celebró el lanzamiento de ‘Loco x volver’ con un multitudinario concierto gratuito en Medellín: estos fueron los mejores momentos de la noche

Maluma celebró el lanzamiento de ‘Loco x volver’ con un multitudinario concierto gratuito en Medellín: estos fueron los mejores momentos de la noche

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

Hijo de Claudia Bahamón debutó en la pasarela del Bogotá Fashion Week: así reaccionó la presentadora

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Morat y Silvestre Dangond estrenaron ‘Lo poco que yo quiero’, una fusión inesperada de géneros que conquistó al público

Deportes

Giro de Italia EN VIVO HOY - Etapa 7: minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en Blockhaus

Giro de Italia EN VIVO HOY - Etapa 7: minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en Blockhaus

América de Cali dijo por qué la barra brava Barón Rojo Sur visitó a jugadores y cuerpo técnico a la sede deportiva

Francisco “Pacho” Maturana defendió a Néstor Lorenzo por la polémica ‘prelista’ de la selección Colombia: “Todos tienen razón, menos el DT”

Los líos judiciales del futbolista Sebastián Villa: fue acusado en dos oportunidades por violencia de género

Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes