J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

J Balvin y Ryan Castro anunciaron una edición especial de las zapatillas Jordan Brand, alusivas al concepto de su LP 'Omerta' - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin

Una edición de solo 100 pares de las Air Jordan 1 High OG creadas por J Balvin y Ryan Castro fue presentada en ocasión del lanzamiento de su álbum colaborativo Omerta.

El anuncio fue realizado por ambos artistas en sus respectivas redes sociales. El modelo, denominado Triple Black, fusiona la estética y los códigos de lealtad asociados al título del disco, siendo parte de un exclusivo grupo Friends & Family sin distribución comercial masiva.

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El diseño presentado para Omerta representa un giro conceptual respecto a lanzamientos previos de J Balvin, ya que apuesta por un perfil más oscuro y discreto, en alusión directa al significado de ‘omertà’, ligado a su uso en las mafias italiana e italoamericana.

Estéticamente se evidencia que el modelo es completamente negro con acabados mate y satinados, una suela negra translúcida, detalles inspirados en códigos callejeros de Medellín y un uso minimalista de la marca.

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El modelo especial de las Jordan Brand alusivas a 'Omerta' será limitada a únicamente 100 pares de zapatillas - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin y Michael Jordan: una fructífera relación de negocios

La colaboración entre J Balvin y Jordan Brand ha sido reconocida como una de las más relevantes en la intersección entre cultura latina y sneaker culture mundial, con antecedentes como los Air Jordan 1 multicolor lanzados en 2020. Cada edición ha incorporado referencias personales y elementos culturales de Colombia y Medellín, convirtiendo varios modelos en piezas codiciadas por coleccionistas.

La relación entre el cantante y el basquetbolista Michael Jordan, responsable de dar inicio al modelo Air Jordan y luego a su prolongación Jordan Brand en 1997, fue determinante para que el colombiano se transformara en 2020 en el primer artista latino en colaborar oficialmente con este proyecto.

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J Balvin fue el primer artista latino que colaboró con la Jordan Brand para aportar nuevos diseños de zapatillas. Hasta la fecha la colaboración lleva cuatro lanzamientos - crédito Etienne Laurent/EFE

Esta colaboración dio inicio luego de un encuentro entre ambas celebridades en París, en 2019, donde ambos conectaron a través de sus historias de superación. Jordan, al reconocer el impacto global de Balvin, autorizó personalmente el desarrollo de una línea exclusiva que fusiona el legado del baloncesto con la estética vibrante del reguetón.

La colaboración resultó tan exitosa que desde entonces se lanzaron una serie de modelos que, bajo la premisa de imponer tendencia en la moda urbana, a menudo se inspiró en los lanzamientos musicales de Balvin.

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La cronología comenzó con los Air Jordan 1 “Colores y Vibras” (2020), seguidos por los Air Jordan 2 con luces LED (2022) y la exitosa serie de los Air Jordan 3, que incluye las ediciones “Medellín Sunset” (2023) y “Río” (2024), esta última dedicada al hijo del cantante.

Cada diseño ha integrado elementos que definieron la imagen de Balvin, como su carita feliz, o colores inspirados en los paisajes de su ciudad natal.

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En febrero pasado, Balvin lució los nuevos Air Jordan 4 “Lemonade” durante su aparición en los eventos previos al Super Bowl LX. Este modelo, que destaca por su combinación de tonos amarillos y verdes, tiene su lanzamiento programado para el otoño de 2026 con un precio de $225 USD.

Además del calzado, su alianza se extiende a la Nascar, donde el logo de Balvin apareció en los autos del equipo 23XI Racing, propiedad de Michael Jordan que recientemente ganó las 500 Millas de Daytona.

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Así suena ‘Omerta’, el álbum colaborativo entre J Balvin y Ryan Castro

J Balvin y Ryan Castro hicieron que un reto viral se transformara en una nueva colaboración, "Pal Agua" - crédito cortesía J Balvin

Por lo pronto, Balvin continúa con su gira Ciudad Primavera que marca su regreso a Colombia y una oportunidad para apoyar a talentos locales como Jessi Uribe, con el que compartió tarima durante su paso por Bucaramanga.

El anuncio también coincide con la publicación de su nuevo álbum, Omerta, realizado de manera colaborativa con Ryan Castro, caracterizado por su estética de la mafia italiana y basado en la filosofía de familia y lealtad, clásico de las películas de gánsteres.

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“En este universo, la confianza no se negocia, se asume; la familia no es metáfora, es estructura, y la música se vuelve el canal más honesto para narrar lo que no siempre puede decirse de frente”, explica el equipo de prensa de los artistas en un comunicado.

Omerta es una palabra que significa silencio en el código de honor siciliano y es el título de una novela del escritor Mario Puzo, autor de El padrino.

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Los artistas anunciaron el álbum hace un mes con un video promocional protagonizado por la actriz colombiana Sofía Vergara y en el que también aparecieron el actor Marlon Moreno, conocido por su papel de narcotraficante en la telenovela El Capo (2009); el rapero estadounidense Eladio Carrión, y la esposa de J Balvin, la modelo argentina Valentina Ferrer.

A Tonto y Pal Agua, los primeros sencillos publicados del álbum, se le unen otros ocho temas que “reflejan un diálogo generacional moldeado por los códigos de Medellín”, ciudad de la que ambos son oriundos. En Tonto, J Balvin ofrece una muestra de su familia porque la canción comienza con las palabras de su hijo Río presentando el tema: “Soy Godzilla y presento; DJ Snake, Sog, J Balvin, Ryan Castro, Latino gang”.

El tema principal del álbum es Una a la vez, una canción con influencias de dancehall y percusión caribeña que, según el equipo de prensa, define desde el inicio la identidad sonora del proyecto.

El álbum también explora sonidos más experimentales en canciones como Dalmation, con sintetizadores y marimbas, o Melo, que mezcla dancehall y referencias al jugador de la NBA LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets.

El cierre del álbum llega con la canción Omerta, producida por el también colombiano SOG, una pieza más introspectiva en la que ambos artistas reflexionan sobre la disciplina, la presión de la industria y la permanencia dentro del género urbano.