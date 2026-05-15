Deportes

Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes

La puja internacional y los intereses cruzados por el mediocampista colombiano tendrían a varios clubes de México, Argentina y Brasil analizando la situación

Guardar
Google icon
Nelson Deossa lleva un año con el Real Betis, que se clasificó a la próxima Champions League y uno de sus compañeros es Juan Camilo "Cucho" Hernández - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS
Nelson Deossa lleva un año con el Real Betis, que se clasificó a la próxima Champions League y uno de sus compañeros es Juan Camilo "Cucho" Hernández - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

La posible transferencia de Nelson Deossa despierta un fuerte interés en el mercado de fichajes de Sudamérica y México. El mediocampista colombiano ha perdido protagonismo tras su llegada al equipo andaluz y es objeto de deseo de clubes en América Latina.

El volante dejaría el Real Betis por la falta de continuidad. Esta situación, unida al interés de grandes equipos del continente americano, abre la puerta a una salida en el mercado de verano para buscar nuevos retos competitivos, pese a que se pierde la opción de disputar la próxima Champions League.

PUBLICIDAD

Sus antecedentes en Rayados de Monterrey y sus cualidades técnicas lo sitúan como un refuerzo atractivo para proyectos que buscan jerarquía y proyección internacional en el mediocampo, y todo se daría después de la Copa del Mundo, en la que apareció en la prelista de la selección Colombia.

River Plate posiciona a Deossa como prioridad para el mediocampo

Según el periodista Matteo Moretto, River Plate habría identificado a Deossa como una prioridad para reforzar la plantilla dirigida por Eduardo Coudet. La versatilidad táctica, capacidad para romper líneas y aportar llegada al área, habrían convencido a la dirección deportiva de analizar negociaciones.

PUBLICIDAD

La directiva del Millonario sigue de cerca al volante y percibe su situación contractual con el Betis como una ventana de oportunidad. El entrenador consideraría que el colombiano puede ofrecer equilibrio y agresividad a la línea media, y el rendimiento demostrado en Monterrey refuerza la confianza en su potencial como refuerzo internacional.

Nelson Deossa
Nelson Deossa entraría en boca de algunos de los clubes más importantes de América Latina para el próximo mercado de fichajes - crédito @MatteMoretto/X

El objetivo de la dirigencia argentina sería cerrar el acuerdo de forma rápida, sea por préstamo con opción de compra o transferencia definitiva, antes de que lleguen ofertas firmes de los clubes mexicanos o brasileños que puedan elevar el valor de mercado del jugador, pues tienen un músculo financiero mayor.

Cruz Azul, Tigres y Flamengo intensifican la pugna

Por su parte, el seguimiento de Cruz Azul está motivado por la posible salida de Erik Lira, lo que situaría a Deossa entre las alternativas principales para reforzar el mediocampo, informó TV Azteca. La experiencia previa del jugador en la Liga MX, particularmente en Monterrey, lo hace aún más atractivo para los clubes de México.

Cruz Azul estaría analizando si entra a la puja por Nelson Deossa, por su experiencia en Rayados de Monterrey - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Cruz Azul estaría analizando si entra a la puja por Nelson Deossa, por su experiencia en Rayados de Monterrey - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El periodista Moretto señaló también que Flamengo sigue de cerca la situación del colombiano con miras al mercado de pases. El club brasileño y Tigres se suman a la competencia y estarían preparando ofertas, lo que aumenta la presión sobre La Máquina para decidir si invertir o ceder terreno ante la posibilidad de una puja que eleve el coste de la operación.

El desafío económico y contractual para cerrar la transferencia

La operación por Deossa está condicionada por aspectos financieros relevantes. Según la plataforma especializada en fichajes Transfermarkt, el colombiano tiene un valor de mercado de nueve millones de euros, y el Betis pagó en 2025 alrededor de 12 millones de euros a Monterrey por el traspaso. Por su parte, Fichajes.net mencionó que la inversión del club español rondó los USD 18 millones.

El contrato de Deossa con el equipo andaluz tiene vigencia hasta junio de 2030, lo que complica una salida inmediata sin negociación de cesión o venta. Mientras la Banda Cruzada analizaría la opción de un préstamo con posibilidad de compra, que se acercaría a sus opciones, la directiva bética buscaría recuperar lo invertido y no aceptaría ofertas inferiores al reciente coste de adquisición.

Nelson Deossa tuvo sus primeros minutos en el fútbol europeo- crédito AFP
Nelson Deossa daría de qué hablar en el mercado de fichajes por el valor que Betis pondría para su venta en el mercado - crédito AFP

Las instituciones interesadas deben valorar si la inversión y la proyección deportiva justifican el esfuerzo económico requerido, teniendo en cuenta el historial del jugador en México y Europa. El desenlace de estas negociaciones podría originar uno de los traspasos más destacados del mercado actual, con varias directivas diseñando estrategias para asegurar una de las operaciones más relevantes del año.

Temas Relacionados

Nelson DeossaRiver PlateCruz AzulFlamengoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La tenista colombiana Camila Osorio venció a la checa Dominika Šalková y se metió a la semifinal del WTA

Osorio se impuso con parciales de 6-1, 2-6 y 6-3 en un compromiso que tuvo momentos de alta intensidad

La tenista colombiana Camila Osorio venció a la checa Dominika Šalková y se metió a la semifinal del WTA

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

El Torneo BetPlay 2026-1 está en la recta final de la fase de cuadrangulares, Deportes Quindío lidera el grupo A, Unión Magdalena lo hace en el B

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

Patricia Duque respondió a la posibilidad de que los recursos de 2027 sean menores a los 300.000 millones de pesos, lo que afectaría el ciclo a Los Ángeles 2028

El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

Para qué sirve la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: esto dice el reglamento de la FIFA

El grupo definitivo será anunciado entre el 31 de mayo y el 1 de junio, coincidiendo con el amistoso de despedida ante Costa Rica en Bogotá, según lo informó el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo

Para qué sirve la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: esto dice el reglamento de la FIFA

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

El delantero de 22 años ha anotado tres goles y ha dado una asistencia vistiendo la camiseta de la Selección Colombia

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Morat y Silvestre Dangond estrenaron ‘Lo poco que yo quiero’, una fusión inesperada de géneros que conquistó al público

Aura Cristina Geithner y una escena de pasión que se salió de las manos: “Con mi marido”

Estas son las leyendas del fútbol que nombró Shakira en su nueva canción “Dai Dai”: incluyó a un colombiano

Shakira sorprendió con anuncio sobre “Dai Dai”: donará el dinero de la canción y de su gira a una causa social ligada a la educación y al deporte

Deportes

La tenista colombiana Camila Osorio venció a la checa Dominika Šalková y se metió a la semifinal del WTA

La tenista colombiana Camila Osorio venció a la checa Dominika Šalková y se metió a la semifinal del WTA

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

Para qué sirve la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: esto dice el reglamento de la FIFA

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”