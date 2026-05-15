Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes

Nelson Deossa lleva un año con el Real Betis, que se clasificó a la próxima Champions League y uno de sus compañeros es Juan Camilo "Cucho" Hernández - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

La posible transferencia de Nelson Deossa despierta un fuerte interés en el mercado de fichajes de Sudamérica y México. El mediocampista colombiano ha perdido protagonismo tras su llegada al equipo andaluz y es objeto de deseo de clubes en América Latina.

El volante dejaría el Real Betis por la falta de continuidad. Esta situación, unida al interés de grandes equipos del continente americano, abre la puerta a una salida en el mercado de verano para buscar nuevos retos competitivos, pese a que se pierde la opción de disputar la próxima Champions League.

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Sus antecedentes en Rayados de Monterrey y sus cualidades técnicas lo sitúan como un refuerzo atractivo para proyectos que buscan jerarquía y proyección internacional en el mediocampo, y todo se daría después de la Copa del Mundo, en la que apareció en la prelista de la selección Colombia.

River Plate posiciona a Deossa como prioridad para el mediocampo

Según el periodista Matteo Moretto, River Plate habría identificado a Deossa como una prioridad para reforzar la plantilla dirigida por Eduardo Coudet. La versatilidad táctica, capacidad para romper líneas y aportar llegada al área, habrían convencido a la dirección deportiva de analizar negociaciones.

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La directiva del Millonario sigue de cerca al volante y percibe su situación contractual con el Betis como una ventana de oportunidad. El entrenador consideraría que el colombiano puede ofrecer equilibrio y agresividad a la línea media, y el rendimiento demostrado en Monterrey refuerza la confianza en su potencial como refuerzo internacional.

Nelson Deossa entraría en boca de algunos de los clubes más importantes de América Latina para el próximo mercado de fichajes - crédito @MatteMoretto/X

El objetivo de la dirigencia argentina sería cerrar el acuerdo de forma rápida, sea por préstamo con opción de compra o transferencia definitiva, antes de que lleguen ofertas firmes de los clubes mexicanos o brasileños que puedan elevar el valor de mercado del jugador, pues tienen un músculo financiero mayor.

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Cruz Azul, Tigres y Flamengo intensifican la pugna

Por su parte, el seguimiento de Cruz Azul está motivado por la posible salida de Erik Lira, lo que situaría a Deossa entre las alternativas principales para reforzar el mediocampo, informó TV Azteca. La experiencia previa del jugador en la Liga MX, particularmente en Monterrey, lo hace aún más atractivo para los clubes de México.

Cruz Azul estaría analizando si entra a la puja por Nelson Deossa, por su experiencia en Rayados de Monterrey - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El periodista Moretto señaló también que Flamengo sigue de cerca la situación del colombiano con miras al mercado de pases. El club brasileño y Tigres se suman a la competencia y estarían preparando ofertas, lo que aumenta la presión sobre La Máquina para decidir si invertir o ceder terreno ante la posibilidad de una puja que eleve el coste de la operación.

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El desafío económico y contractual para cerrar la transferencia

La operación por Deossa está condicionada por aspectos financieros relevantes. Según la plataforma especializada en fichajes Transfermarkt, el colombiano tiene un valor de mercado de nueve millones de euros, y el Betis pagó en 2025 alrededor de 12 millones de euros a Monterrey por el traspaso. Por su parte, Fichajes.net mencionó que la inversión del club español rondó los USD 18 millones.

El contrato de Deossa con el equipo andaluz tiene vigencia hasta junio de 2030, lo que complica una salida inmediata sin negociación de cesión o venta. Mientras la Banda Cruzada analizaría la opción de un préstamo con posibilidad de compra, que se acercaría a sus opciones, la directiva bética buscaría recuperar lo invertido y no aceptaría ofertas inferiores al reciente coste de adquisición.

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Nelson Deossa daría de qué hablar en el mercado de fichajes por el valor que Betis pondría para su venta en el mercado - crédito AFP

Las instituciones interesadas deben valorar si la inversión y la proyección deportiva justifican el esfuerzo económico requerido, teniendo en cuenta el historial del jugador en México y Europa. El desenlace de estas negociaciones podría originar uno de los traspasos más destacados del mercado actual, con varias directivas diseñando estrategias para asegurar una de las operaciones más relevantes del año.