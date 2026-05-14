Quién es el falso escolta de Abelardo de la Espriella detenido en Envigado: sería propietario de una empresa de seguridad privada en Medellín

El hombre identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno fue interceptado antes de que pudiera acercarse al candidato - crédito @naranja_cali/X

El equipo de seguridad del candidato presidencial Abelardo De La Espriella detuvo a un individuo que se hacía pasar por uno de sus escoltas durante un evento de campaña en el municipio de Envigado, Antioquia. El hombre llevaba consigo un arma traumática, binoculares, gas pimienta, dispositivos electrónicos y propaganda del candidato.

De acuerdo con la campaña, el incidente ocurrió en medio de la agenda territorial de De La Espriella. El movimiento ciudadano Defensores de la Patria afirmó: “Equipo de seguridad de Abelardo De La Espriella frustra posible atentado en Envigado; detectan falso escolta realizando labores de inteligencia”. La situación fue reportada inmediatamente a las autoridades.

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El hombre identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno fue interceptado antes de que pudiera acercarse al candidato. Según el reporte, “un individuo se encontraba realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña”.

Falso escolta fue detenido por el esquema de seguridad del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Sabaneta, Antioquia - crédito @CostaNoticiasTV/X

El comunicado del movimiento enfatizó que “la gravedad de estos hechos aumenta por el contexto de amenazas recientes contra el candidato presidencial y por el riesgo evidente que representan actividades irregulares de inteligencia, seguimientos, infiltraciones y suplantaciones para la vida e integridad del candidato, de los asistentes y del equipo humano que participa en esta campaña”.

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De acuerdo con la información suministrada por El Tiempo, la persona detenida fue identificada como propietario de la empresa Medellín Security Service, inscrita en abril de 2023 en Medellín y dedicada a actividades de seguridad privada, turismo y transporte de pasajeros. La compañía reportó activos por $60 millones ese año, aunque Zapata Moreno no figura registrado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Fuentes locales informaron que el hombre permanecía retenido a la espera de que se aclararan sus intenciones y la legalidad de los elementos que portaba. Ni la Policía ni la Fiscalía habían emitido reportes oficiales sobre el caso.

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l hombre llevaba consigo un arma traumática, binoculares, gas pimienta, dispositivos electrónicos y propaganda del candidato - crédito @SALVARANM/X

La situación irregular se detectó cuando Zapata Moreno realizó una llamada telefónica antes de ser retenido preventivamente, que según el medio de comunicación mencionado anteriormente, fue dirigida al subcomisario Robinson Zapata, de la estación de Policía de Las Palmas.

El Tiempo realizó una llamada a ese número telefónico y la respuesta de la persona al otro lado del teléfono celular fue: “La llamada en mi historial. A las 10:30 a. m. una llamada que duró un minuto y 42 segundos”. Agregó que “este teléfono no tiene historial de llamadas, yo estoy en la estación de Policía que es yendo hacia Rionegro”, comentó en sus primeras declaraciones

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En redes sociales, Zapata Moreno aparece fotografiado junto a dirigentes políticos antioqueños, incluido el alcalde de Medellín y el secretario de seguridad Manuel Villa. Sobre los hechos, el hombre dijo que desconoce a los personajes: “En la foto tengo la chaqueta institucional con la que suelo estar en los operativos. No sé quién es el señor”.

La situación irregular se detectó cuando Zapata Moreno realizó una llamada telefónica antes de ser retenido preventivamente, que según el medio de comunicación mencionado anteriormente, fue dirigida al subcomisario Robinson Zapata, de la estación Las Palmas - crédito @SALVARANM/X

El incidente llevó a la campaña de De La Espriella a solicitar formalmente a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las agencias de inteligencia “adelantar una investigación urgente, exhaustiva y transparente que permita establecer la identidad de esta persona, el propósito real de sus actividades en el lugar y si actuaba de manera individual o coordinada con terceros”.

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Este tipo de incidentes vuelven a prender las alarmas con respecto al esquema de seguridad y protección de los candidatos presidenciales, así como las garantías que se ofrecen a los aspirantes en medio del camino electoral previo a las elecciones a la presidencia que se realizarán el 31 de mayo de 2026.