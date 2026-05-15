Morat y Silvestre Dangond estrenaron ‘Lo poco que yo quiero’, una fusión inesperada de géneros que conquistó al público

Este lanzamiento musical presenta la colaboración entre Morat y Silvestre Dangond con su tema 'Lo Poco Que Yo Quiero' - crédito Silvestre Dangond / Instagram

El 14 de mayo de 2026 fue el lanzamiento oficial del tema musical Lo poco que yo quiero, la nueva colaboración entre Morat y Silvestre Dangond, que fusiona el pop/rock y el vallenato moderno en una propuesta que conquistó a los seguidores de los géneros. La canción es el primer adelanto del próximo álbum de Morat, Ya Es Mañana - Parte 2.

La colaboración entre Morat, banda reconocida por su influencia a nivel internacional, y Silvestre Dangond, figura del vallenato, reúne dos universos musicales distintos en una misma pieza, con un videoclip grabado en Miami. La fusión de la energía del pop con la narrativa intensa del vallenato busca sumar audiencias diversas.

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El contraste de estilos ha generado curiosidad sobre el resultado de la propuesta. Mientras Morat se asocia con letras melancólicas y melodías características, la participación de Silvestre Dangond agrega una dimensión distinta al sonido del sencillo.

El lanzamiento se adelantó con publicaciones en redes sociales, donde el público aplaudió la colaboración.

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La colaboración llegó a miles de reproducciones en poco tiempo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La producción del nuevo éxito en conjunto estuvo liderada por los productores musicales Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza. En la composición participaron también Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas. Desde el inicio, el tema sorprende con el sonido de la guitarra.

Los estilos de la banda y el artista vallenato se marcan en la canción, destacando la claridad melódica de Morat y la fuerza interpretativa de Dangond.

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En cuanto a la letra de Lo poco que yo quiero, los seguidores destacan que explora la frustración del desamor y la necesidad emocional de ser correspondido. Refleja estados de nostalgia y deseo en un relato que va más allá de la interpretación musical.

Letra de ‘Lo poco que yo quiero’

Si la luna hablara, hablaríamos solo de ti y si me escucharas no estarías tan lejos de mí.

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Voces me despiertan por la noche, besos que no dejan dormir. Los que me conocen saben que yo no soy así. No me puedo concentrar desde que te conocí.

Y me estoy volviendo loco. No sé, no sé, no sé dejar que fluya porque siento que me muero si te toco, pero me muero feliz si es culpa tuya.

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Me estoy volviendo loco, no sé, no sé, no sé y me desespera que me digan que hay que ser feliz con poco y lo poco que yo quiero es que me quieras.

De qué me sirve mentir. No quiero disimular. Que tú me mires así es una prueba mental.

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Yo sigo aquí enredándome en tu pelo. Caminas sin tocar el suelo. Te toca el viento y me dan celos.

Me estoy volviendo loco. No sé, no sé, no sé dejar que fluya porque siento que me muero si te toco, pero me muero feliz si es culpa tuya.

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Y me estoy volviendo loco. No sé, no sé, no sé y me desespera que me digan que hay que ser feliz con poco. Y lo poco que yo quiero es que…Y lo poco que yo quiero es que me quieras. Y lo poco que yo quiero es que me quieras. Y lo poco que yo quiero es que me quieras. No me digan que hay que ser feliz con poco.

Las imágenes de la grabación se difundieron en las redes sociales - crédito sasbu.letters / Instagram

Un video lleno de simbolismo

El videoclip se grabó en el bar Medium Cool Cocktail de Miami, bajo la dirección de Charlie Nelson y la producción de We Want To Film. El concepto visual se integra en el universo de Ya Es Mañana - Parte 2, álbum en el que cada canción narra una historia diferente. En esta pieza, la trama sigue a un hombre que espera proponer matrimonio, pero la ausencia y la incertidumbre dominan el desenlace.

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Morat interpreta la canción en el escenario del bar, mientras Dangond aparece desde la barra.

El cantante vallenato se prepara para una nueva presentación en Bogotá - crédito @silvestredangond/Instagram

El estreno del sencillo coincide con el impulso internacional de Morat, potenciado por su participación en Coachella 2026 en Indio, California. En Colombia, Morat agotó seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá agendados para agosto de 2026. Este récord forma parte de más de 24 conciertos agotados en países como Chile, Argentina y España. La gira mundial suma nuevas fechas en mercados como México.

Por su parte, Silvestre Dangond se prepara para su concierto en Bogotá junto a Juancho de la Espriella: El Baile de Todos, que se llevará a cabo en el estadio El Campín durante el 15 de mayo de 2026.