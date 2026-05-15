Francisco “Pacho” Maturana analizó la prelista de Colombia y defendió a Néstor Lorenzo: “Todos tienen razón, menos el DT”

Francisco Maturana llama a la unidad nacional tras la polémica generada por la prelista de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026-crédito Luisa González/REUTERS

El 14 de mayo de 2026, el técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la prelista de 55 jugadores que tendrá en cuenta para conformar la nómina de la selección Colombia para el Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

En medio de lo que fue el listado de jugadores que presentó, la polémica por el llamado de Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán a la Tricolor sigue siendo uno de los temas que más llamó la atención.

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Mientras se analiza la convocatoria de los delanteros mencionados, la presencia de James Rodríguez también genera dudas en parte de la prensa deportiva, debido a su bajo rendimiento y la escasa cantidad de minutos disputados en el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos.

El exentrenador chocoano habló sobre la prelista de jugadores para el Mundial 2026, y defendió al estratega argentino en medio de las críticas por los jugadores que dejó en el universo de la selección Colombia para una posible convocatoria final-crédito @ESPNColombia/X

Ante el clima de debate, el reconocido exentrenador Francisco Maturana hizo un llamado a la cautela y defendió el rol exclusivo que ocupa el seleccionador nacional.

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En el cierre de su intervención, Maturana —campeón de la Copa Libertadores en 1989 y de la Copa América en 2001— subrayó la presión a la que se enfrenta todo entrenador nacional, afirmando: “En este momento todo el mundo tiene la razón, menos el entrenador”.

Al analizar la controversia, Francisco Maturana prefirió no pronunciarse sobre los nombres elegidos ni opinar sobre las ausencias. Sostuvo: “Es una ilusión donde todo el mundo tenemos la razón, porque cada uno sueña lo que quiere”.

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