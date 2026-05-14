Colombia

Petro pidió a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia retirar las demandas contra la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional

El jefe de Estado, a través de sus redes sociales, se pronunció tras las acciones interpuestas por el abogado de ultraderecha y la senadora del Centro Democrático contra la Ley 2381 de 2024

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Abelardo de la Espriella - Gustavo Petro - Paloma Valencia
El abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia tienen parada la reforma pensional, hecha ley, según el presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia - Pedraza Producciones - Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó de forma pública a los candidatos Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia que retiren las demandas que, según él, han obstaculizado la entrada en vigor de la reforma pensional en Colombia. El jefe de Estado advirtió que sus acciones han generado una transferencia “ilegal” de fondos de los trabajadores hacia los mayores bancos del país.

La petición del primer mandatario se conoció en un momento en que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado mantienen suspendidos artículos clave de la Ley 2381 de 2024 y del Decreto 0415 de 2024, que han impedido el traslado de fondos de las administradoras privadas a la estatal Colpensiones y congelado la aplicación de la reforma. Determinaciones que han derivado en fuertes reacciones desde el Ejecutivo.

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Gustavo Petro y su petición a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro hizo su petición a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia para que suspendan la reforma pensional - crédito @petrogustavo/X

“Le solicito al señor de la Espriella y a la señora Valencia retirar sus demandas sobre el sistema pensional porque lo único que han logrado es una transferencia ilegal de recursos de los ahorradores/trabajadores hacia los dueños de las administradoras de fondos privados de pensión, que son los dueños de los bancos más grandes del país”, dijo Petro al citar un mensaje del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Cabe destacar que el Consejo de Estado suspendió el 11 de mayo, de manera provisional y total, el Decreto 0415 de 2024, lo que detuvo el movimiento de aproximadamente $25 billones de pesos desde fondos privados hacia el sistema público. En su análisis, el tribunal determinó que el Gobierno excedió su autoridad al disponer este cambio mediante decreto, ya que semejante decisión corresponde al Congreso de la República.

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Antonio Sanguino y sus críticas a Gustavo Petro
Esta fue la publicación con la que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó a las demandas interpuestas por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito @AntonioSanguino/X

Por su parte, en la Corte Constitucional cursan demandas interpuestas por la senadora Paloma Valencia, que sostuvo que la reforma viola el artículo 157 de la Constitución, debido a que se habrían registrado supuestos vicios en el procedimiento legislativo. De la Espriella, en su recurso, argumentó que el Gobierno pretende disponer del ahorro individual y ha pedido una “contrareforma” para evitar lo que calificó un “robo”.

De este modo, estas demandas han llevado a la suspensión temporal de la ley y de su decreto reglamentario, lo que bloqueó tanto el traslado de cuantiosos recursos como el inicio efectivo de la reforma. En respuesta al fallo judicial, el primer mandatario calificó de “inconstitucional” la decisión del Consejo de Estado y anticipó posibles acciones legales contra el magistrado ponente de esta determinación, Juan Enrique Bedoya.

¿Por qué el Consejo de Estado impidió el traslado a Colpensiones?

El alto tribunal, como se mencionaba, adoptó la suspensión del Decreto 0415 de 2024 como medida cautelar para garantizar, en su concepto, el ahorro de los trabajadores, al alegar que “el Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria al intentar cambiar el destino de los ahorros pensionales por vía administrativa, una facultad que le corresponde exclusivamente al Congreso de la República”.

Este es el fallo del Consejo de Estado en el que se tomó la determinación de suspender el traslado de recursos de las AFP a Colpensiones - crédito Suministrado
Este es el fallo del Consejo de Estado en el que se tomó la determinación de suspender el traslado de recursos de las AFP a Colpensiones - crédito Suministrado

El Consejo de Estado remarcó que esas acciones solo pueden hacerse tras una discusión y aprobación parlamentaria formal, y no mediante decreto del Ejecutivo. En ese orden de ideas, afirmó que la medida busca prevenir un “daño irreparable” a los ahorros acumulados por los que aún no han consolidado su derecho pensional; contrario a lo expresado por Petro y sus funcionarios, que han cuestionado la medida.

La suspensión mantuvo los recursos en las administradoras privadas de fondos, estimados en $25 billones, según explicó la corporación judicial, hasta que se resuelva la legalidad del decreto. “Las pensiones de los colombianos están seguras y el dinero sigue disponible y generando rendimientos en las AFP mientras se resuelve el fondo de la legalidad del decreto”, expresó el organismo judicial en su determinación.

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