América de Cali dijo por qué la barra brava Barón Rojo Sur visitó a jugadores y cuerpo técnico a la sede deportiva

El conjunto escarlata sufrió una dura eliminación tras perder cuatro a cero frente a Independiente Santa Fe, lo que provocó un encuentro tenso con la barra Barón Rojo Sur en la sede deportiva de Cascajal-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La eliminación de América de Cali en los cuartos de final de la Liga BetPlay, tras perder 4-0 con Independiente Santa Fe el 14 de mayo de 2026, motivó la llegada de la barra Barón Rojo Sur a la Sede Deportiva Cascajal, según informó el club en un comunicado oficial.

El encuentro entre directivos, jugadores y cuerpo técnico liderado por David González y representantes de la hinchada tuvo como objetivo abordar las inconformidades tras la derrota, en un contexto en el que la entidad compite por avanzar en la Copa Conmebol Sudamericana, y donde se jugará la clasificación ante Tigre de Argentina, el 30 de mayo de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

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Los "Diablos Rojos" explicaron el principal motivo por el cual la barra del Barón Rojo Sur estuvo presente en la sede de Cascajal-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

El club precisó en su mensaje que el diálogo con la barra brava buscó atender reclamos e inquietudes de los aficionados.

“En este espacio participaron directivos, jugadores y cuerpo técnico, permitiendo generar escenarios de conversación, diálogo y entendimiento entre las partes. Aunque durante algunos momentos se presentaron situaciones de tensión, la jornada finalizó dentro de los canales de comunicación y respeto”, publicó América de Cali.

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Desde la institución recalcaron su compromiso con el diálogo y la resolución pacífica de diferencias:

“Reiteramos el fortalecimiento de espacios de diálogo, la sana convivencia y el trabajo conjunto en favor de la institución y de toda su hinchada. Hacemos un llamado permanente a la no violencia e invitamos a continuar manifestando opiniones e inconformidades de manera pacífica, promoviendo siempre el respeto, el diálogo y la construcción colectiva en beneficio del club”.

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