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América de Cali dijo por qué la barra brava Barón Rojo Sur visitó a jugadores y cuerpo técnico a la sede deportiva

Después del encuentro con la barra, motivado por la eliminación ante Santa Fe, el equipo vallecaucano emitió un mensaje solicitando manifestaciones pacíficas y reafirmó el diálogo como mecanismo para fortalecer la unión institucional

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El conjunto escarlata sufrió una dura eliminación tras perder cuatro a cero frente a Independiente Santa Fe, lo que provocó un encuentro tenso con la barra Barón Rojo Sur en la sede deportiva de Cascajal-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La eliminación de América de Cali en los cuartos de final de la Liga BetPlay, tras perder 4-0 con Independiente Santa Fe el 14 de mayo de 2026, motivó la llegada de la barra Barón Rojo Sur a la Sede Deportiva Cascajal, según informó el club en un comunicado oficial.

El encuentro entre directivos, jugadores y cuerpo técnico liderado por David González y representantes de la hinchada tuvo como objetivo abordar las inconformidades tras la derrota, en un contexto en el que la entidad compite por avanzar en la Copa Conmebol Sudamericana, y donde se jugará la clasificación ante Tigre de Argentina, el 30 de mayo de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

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Los "Diablos Rojos" explicaron el principal motivo por el cual la barra del Barón Rojo Sur estuvo presente en la sede de Cascajal-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali
Los "Diablos Rojos" explicaron el principal motivo por el cual la barra del Barón Rojo Sur estuvo presente en la sede de Cascajal-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

El club precisó en su mensaje que el diálogo con la barra brava buscó atender reclamos e inquietudes de los aficionados.

En este espacio participaron directivos, jugadores y cuerpo técnico, permitiendo generar escenarios de conversación, diálogo y entendimiento entre las partes. Aunque durante algunos momentos se presentaron situaciones de tensión, la jornada finalizó dentro de los canales de comunicación y respeto”, publicó América de Cali.

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Desde la institución recalcaron su compromiso con el diálogo y la resolución pacífica de diferencias:

“Reiteramos el fortalecimiento de espacios de diálogo, la sana convivencia y el trabajo conjunto en favor de la institución y de toda su hinchada. Hacemos un llamado permanente a la no violencia e invitamos a continuar manifestando opiniones e inconformidades de manera pacífica, promoviendo siempre el respeto, el diálogo y la construcción colectiva en beneficio del club”.

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