Colombia

Maluma celebró el lanzamiento de ‘Loco x volver’ con un multitudinario concierto gratuito en Medellín: estos fueron los mejores momentos de la noche

Con la participación de artistas emergentes como Rico, Maisak y Milan, y la presencia de Golpe a Golpe, Maluma convirtió la plaza Botero en un escenario de celebración colectiva para el lanzamiento de su disco

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La noche en la Plaza Botero unió a seguidores de todas las edades, quienes, entre cánticos y carteles, presenciaron la actuación de Maluma y varios invitados especiales. El concierto, que marcó el estreno en vivo de 'Loco x volver, ofreció además un espacio para que nuevos talentos locales mostraran su música ante una multitud entregada - crédito @camiloverbel/ TikTok

Miles de personas se congregaron en la plaza Botero de Medellín para presenciar un concierto gratuito ofrecido por Maluma, que sirvió como lanzamiento de su nuevo álbum Loco x volver.

El evento, realizado el 14 de mayo, transformó el centro de la ciudad en un escenario multitudinario, donde la música y la identidad local se fusionaron bajo un cielo lluvioso que no disuadió a los asistentes.

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Desde temprano, seguidores de Maluma comenzaron a ocupar la plaza central. El color rojo, elegido como símbolo de la nueva producción discográfica, predominó entre camisetas, gorras y pañuelos, portados por familias, grupos de amigos y personas que decidieron acudir en solitario. Carteles hechos a mano y cánticos espontáneos crearon una atmósfera cargada de expectativa. Entre los momentos distintivos, muchos asistentes corearon fragmentos de Hawái y mostraron mensajes dedicados al artista, quien regresó a su ciudad natal para este encuentro.

En las imágenes, el cantante aparece rodeado de fanáticos sorprendidos por la presencia de la estrella del reguetón, quien compartió el vagón con ellos durante el trayecto - crédito @hourlyfitf/ X

Horas antes de presentarse en la Plaza Botero, Maluma sorprendió a sus seguidores al abordar una de las líneas del metro de Medellín para llegar al concierto. Durante el trayecto, varios pasajeros registraron el momento en videos e imágenes, donde se observa al cantante compartiendo con los usuarios y disfrutando del ambiente en el vagón.

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La presencia de Maluma en el sistema de transporte público se convirtió en un anticipo inesperado y cercano para cientos de fanáticos que tuvieron la oportunidad de verlo de cerca antes del espectáculo.

La espera principal se vivió bajo la lluvia, que inició alrededor de las 6:30 p.m. y acompañó la llegada de Jorge Barón, encargado de conducir la presentación. Barón subrayó la apuesta de Maluma por el talento joven de Antioquia, dando espacio en el escenario a músicos emergentes como Rico, Maisak y Milan. La participación de estos artistas reflejó el interés de Maluma por fortalecer la escena local e impulsar nuevas voces.

A las 8:00 p.m., Maluma apareció acompañado por integrantes de Golpe a Golpe, generando una reacción inmediata de euforia entre el público. La presentación avanzó hacia el estreno de Loco x volver, el álbum que marca una nueva etapa en la carrera del cantante. El disco incluye 14 canciones y colaboraciones con figuras como Kany García, Arcángel, Ryan Castro, Yeison Jiménez y Grupo Frontera. Durante la velada, sonaron temas como Loco x volver, Sornero, El vallenato y Botero, junto a éxitos previos como Felices los cuatro y Cuatro babys.

Una de las declaraciones más comentadas de la noche fue: “El amor que siento por Colombia no lo cambio por nada, por eso mi hija nació en Medellín y come arepa y por eso también nuestro próximo bebé va a nacer en Medellín”, expresó el cantante frente a la multitud, consolidando su vínculo con la ciudad y su gente. Este momento reforzó la conexión emocional entre artista y público, que no perdió el ánimo a pesar de la persistente lluvia.

Maluma reunió a Medellín bajo la lluvia para el estreno de 'Loco x volver' - crédito VisualesIA / Infobae
Maluma reunió a Medellín bajo la lluvia para el estreno de 'Loco x volver' - crédito VisualesIA / Infobae

El espectáculo se extendió hasta las 10:15 p.m., cuando la plaza se despejó tras horas de música y celebración. Las expresiones de alegría entre los asistentes evidenciaron el impacto de una noche que quedará asociada al regreso de Maluma a los escenarios de su ciudad, con un repertorio renovado y la compañía de miles de admiradores.

El concierto se consolidó como un hito en la agenda cultural de Medellín y en la trayectoria del artista, quien reafirmó su compromiso con las raíces y la escena local.

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