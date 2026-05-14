Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Uniformados del Ejército continúan en la zona para hacer una verificación del lugar e identificar a los disidentes abatidos - crédito AFP

El Ejército Nacional informó que se encuentran combatiendo a la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, de las disidencias de las Farc, en una zona rural del municipio de Belalcázar, Cauca, que limita con el departamento del Huila. De acuerdo con la información preliminar que suministró la institución, varios integrantes del grupo armado ya fueron abatidos.

“Esta acción ofensiva deja hasta el momento la neutralización de seis integrantes de este grupo residual, cuyo cabecilla es alias Fernando Gómez”, detalló el Ejército en una publicación en su cuenta de X.

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Indicó que los uniformados continúan haciendo presencia en la zona, con el fin de “consolidar el área, verificar la situación” e identificar a las personas que fueron dadas de baja. Informó, además, que el Ejército seguirá llevando a cabo operaciones en los puntos del país donde operan las estructuras ilegales.

“Continuamos de manera sostenida el despliegue operacional en esta zona del suroccidente del país, a fin de seguir golpeando con contundencia a los grupos armados ilegales que delinquen en los departamentos del #Huila y #Cauca”, detalló.

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La institución ha estado adelantando todo tipo de operaciones ofensivas en los sitios donde se encuentran los campamentos de los grupos armados. Ha recurrido a bombardeos y confrontaciones armadas para neutralizar a los criminales; sin embargo, algunas de las acciones militares que ha llevado a cabo han derivado en la muerte de menores de edad reclutados por las estructuras al margen de la ley.

En desarrollo...

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