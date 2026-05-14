Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Ejército Nacional confirmó que los señalados criminales neutralizados hacían parte de la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo

Guardar
Google icon
Uniformados del Ejército continúan en la zona para hacer una verificación del lugar e identificar a los disidentes abatidos - crédito AFP
Uniformados del Ejército continúan en la zona para hacer una verificación del lugar e identificar a los disidentes abatidos - crédito AFP

El Ejército Nacional informó que se encuentran combatiendo a la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, de las disidencias de las Farc, en una zona rural del municipio de Belalcázar, Cauca, que limita con el departamento del Huila. De acuerdo con la información preliminar que suministró la institución, varios integrantes del grupo armado ya fueron abatidos.

Esta acción ofensiva deja hasta el momento la neutralización de seis integrantes de este grupo residual, cuyo cabecilla es alias Fernando Gómez”, detalló el Ejército en una publicación en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Indicó que los uniformados continúan haciendo presencia en la zona, con el fin de “consolidar el área, verificar la situación” e identificar a las personas que fueron dadas de baja. Informó, además, que el Ejército seguirá llevando a cabo operaciones en los puntos del país donde operan las estructuras ilegales.

Continuamos de manera sostenida el despliegue operacional en esta zona del suroccidente del país, a fin de seguir golpeando con contundencia a los grupos armados ilegales que delinquen en los departamentos del #Huila y #Cauca”, detalló.

PUBLICIDAD

La institución ha estado adelantando todo tipo de operaciones ofensivas en los sitios donde se encuentran los campamentos de los grupos armados. Ha recurrido a bombardeos y confrontaciones armadas para neutralizar a los criminales; sin embargo, algunas de las acciones militares que ha llevado a cabo han derivado en la muerte de menores de edad reclutados por las estructuras al margen de la ley.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcFernando SuárezEjército NacionalBelalcázar, CaucaColombia-NoticiasColombia-Violencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe hizo grave denuncia sobre las presiones de estructuras en La Guajira: “Obligan a votar por Iván Cepeda”

El exmandatario señaló que cinco organizaciones criminales, entre ellas el ELN y las disidencias de las Farc, estarían presionando a las comunidades para que apoyen al candidato del Pacto Histórico en las elecciones del 31 de mayo

Álvaro Uribe hizo grave denuncia sobre las presiones de estructuras en La Guajira: “Obligan a votar por Iván Cepeda”

Elecciones presidenciales: Tribunal de Cundinamarca ordenó garantizar el voto de 67 privados de la libertad que no están condenados

La decisión judicial ordenó a la Registraduría implementar medidas para garantizar la participación electoral de los ciudadanos que no han sido condenados y permanecen en centros de detención transitoria

Elecciones presidenciales: Tribunal de Cundinamarca ordenó garantizar el voto de 67 privados de la libertad que no están condenados

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

El ciclista colombiano del Netcompany INEOS salvó el día en la etapa seis y llega a la jornada siete dentro del top 10 en la clasificación general

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

Joven tolimense denunció ser víctima de acoso en sus redes sociales: el agresor la calificó de “dama de compañía”

Una serie de mensajes ofensivos y ataques personales llevó a una ciudadana a exponer su situación, lo que desencadenó muestras de respaldo y alertas respecto a situaciones similares

Joven tolimense denunció ser víctima de acoso en sus redes sociales: el agresor la calificó de “dama de compañía”

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: premio mayor de $9.000 millones y todos los secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del último sorteo de la Lotería del Valle

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: premio mayor de $9.000 millones y todos los secos millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Dany Hoyos habló de los peores entrevistas que hizo siendo ‘Suso’: exfutbolista y celebridad internacional fueron mencionados

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

Alexa Torrex reaccionó en redes sociales luego de que Tebi Bernal asegurará que no tendría una relación fuera de ‘La casa de los famosos’: “Lo mío fue de verdad”

Deportes

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Estas son las ausencias y sorpresas de la Liga BetPlay en la prelista de la selección Colombia

Atlético Nacional es el equipo más presente en la carrera de los futbolistas que conforman la prelista de Colombia

Brayan León, jugador colombiano en el club Mamelodi Sundowns, explicó las diferencias entre el fútbol de Colombia y el sudafricano