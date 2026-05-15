Hijo de Claudia Bahamón debutó en la pasarela del Bogotá Fashion Week: así reaccionó la presentadora

Samuel Brand Bahamón debutó como modelo en la Bogotá Fashion Week, hecho que su madre, la presentadora Claudia Bahamón, no dudó en celebrar - crédito @claudiabahamon/Instagram

Samuel Brand Bahamón realizó su primer desfile como modelo durante la Bogotá Fashion Week, participación que marcó un hito tanto personal como familiar.

Su madre, la presentadora y modelo Claudia Bahamón, asistió como espectadora al evento, más de 20 años después de haber debutado en ese mismo certamen en 2002.

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“Nunca se lo dije, pero durante estas semanas sentí una mezcla muy profunda de emoción y nervios. Me acordaba mucho de lo que yo sentí esa primera vez: la expectativa, la adrenalina, el miedo, la ilusión de caminar hacia algo desconocido que podía cambiarte la vida”, expresó en la descripción.

El joven desfiló para la marca Old Maquiina, propuesta que, en palabras de la presentadora fue “poderosa, experimental y profundamente conceptual; una puesta en escena donde la moda se sintió más como un lenguaje artístico que como una simple pasarela”.

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La experiencia resultó especialmente significativa para la huilense, que compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos del momento y un mensaje: “Ayer viví uno de esos momentos que se quedan guardados para siempre”.

Según dejó ver la presentadora de MasterChef Celebrity, durante la jornada estuvo acompañada de colegas y amigas como Adriana Arboleda, Tuti Barrera, Tala Restrepo y Karen Martínez, además de “fotógrafos y personas de la industria que me han acompañado durante tantos años”.

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La presentadora describió la moda como un arte que inspira y acompaña a su hijo y expresó su orgullo al observar el inicio profesional de Samuel Brand: “Verlo empezar su propio camino emociona muchísimo”, apuntó.

La presentadora admitió que se sentía nerviosa por el debut de su hijo, pero nunca se lo transmitió - crédito @claudiabahamon/Instagram

Según dio a conocer la revista Vea, Brand comenzará estudios en septiembre próximo en Madrid, enfocados a la moda, la comunicación y el marketing.

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En el evento también estuvo presente el padre de Samuel y exesposo de Claudia Bahamón, el realizador audiovisual Simón Brand. Así lo dio a conocer la actriz Marcela Mar en su cuenta de Instagram, mostrando que pudo grabarlo al otro lado de la pasarela, evidenciando que estaba ubicado a dos sillas de su expareja, así como la sonrisa de satisfacción por ver a su hijo en un evento de ese calibre.

“Me encontré con Claudia Bahamón quien también estaba de mamá orgullosa viendo a Samuel desfilar, y capturé el orgullo del papá”, comentó la actriz recordada por su trabajo en Pedro el escamoso sobre ese momento.

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Simón Brand, padre de Samuel y expareja de Claudia Bahamón, estuvo presente en la pasarela de su hijo en el Bogotá Fashion Week - crédito @marcelamar07/Instagram

Claudia Bahamón sufrió duro golpe durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

A través de sus historias de Instagram, la huilense relató que sufrió un accidente detrás de cámaras que eventualmente podría generar preguntas entre los seguidores de MasterChef, debido a sus secuelas físicas.

“Amigos... Cómo explicarles que me rompí la nariz nadando...”, compartió en sus historias de Instagram, junto a una foto en la que su nariz aparecía vendada.“Sí, se me dio por creerme Michael Phelps y se me achicó la piscina... Y tas!!!! Frené con la nariz”, explicó.

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Bahamón tuvo que buscar un médico para que la revisara de urgencia, al notar la gravedad de su herida en la nariz - crédito @claudiabahamon/Instagram

Al día siguiente, la presentadora mostró el estado de su rostro con una marca visible en su nariz, misma que se agravó con el paso de las horas. Eso llevó a que una amiga de Bahamón, miembro del equipo de producción, le pidiera que fueran al médico para que le revisaran la herida. Los exámenes médicos arrojaron un diagnóstico claro: “Resultado: Una fractura y una fisura larguita”.

Por fortuna para la presentadora, pudo ser atendida por un especialista sin necesidad de cita y ante la premura de tener que retomar las grabaciones, evidenciando que no sufrió mayores complicaciones de salud. “Y así estamos trabajando´, al frente del cañón...” concluyó, mostrando que continuó grabando a pesar de su estado.

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