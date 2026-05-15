Así eran las intervenciones irregulares en Beauty Laser, el centro de estética del que desapareció Yulixa Toloza en Bogotá: testimonio de una paciente que sufrió una infección y terminó en un hospital

Pacientes del centro estético revelaron inconsistencias en los procediminetos - crédito Bosa A7, @Maurvan/X y Beauty Láser Estética

La desaparición de Yulixa Toloza tras someterse a una lipólisis láser en el centro Beauty Láser M. D. el 13 de mayo de 2026 sigue siendo un misterio.

La paciente de 52 años acudió al local, ubicado frente a la estación de TransMilenio Alquería, en el sur de Bogotá, para un procedimiento que, según referencias, había resultado favorable para otras usuarias.

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Una mujer que también fue atendida en Beauty Láser M. D., entrevistada por el medio local City TV, reveló irregularidades que, en su experiencia, la obligaron a cuatro días de hospitalización y 20 adicionales de incapacidad. La expaciente explicó que el procedimiento era promocionado en redes sociales con testimonios positivos y fotografías que generaban confianza a potenciales clientes.

La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook

La mujer detalló que la sedación administrada durante la intervención la llevó al borde de la inconsciencia en varias ocasiones, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales. Pocos días después experimentó dolor corporal generalizado y fiebre, lo que motivó su traslado al Hospital de Meissen. Allí, los médicos diagnosticaron una infección atribuida al procedimiento.

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Ese testimonio plantea dudas respecto a las condiciones del centro y a la respuesta ofrecida por los encargados del establecimiento. La mujer relató al medio citado que, cuando acudió en busca de explicaciones por las complicaciones sufridas, el personal minimizó los hechos, afirmando que “todo había salido excelente y que tan raro que estuviera hospitalizada porque todo había sido exitoso y eso fue lo único que me respondieron (...) después me dejaron de ver los mensajes”.

Beauty Láser M. D. era conocido por ofrecer procedimientos como lipólisis láser, lipotransferencias y lipo 360, utilizando para ellos una habitación pequeña, según la paciente entrevistada, que describió el lugar como una sala común con una única camilla.

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Beauty Láser M. D. ofrecía procedimientos como lipólisis láser, lipo 360, lipotransferencias y espacios de recuperación para pacientes, según publicaciones difundidas en redes sociales - crédito Beauty Láser/Facebook

La paciente agregó que observó a otras personas abandonar el salón en condiciones notoriamente delicadas, con palidez extrema e incluso vómito tras los procedimientos. Esta declaración permite dimensionar los riesgos que pueden enfrentar los pacientes que acuden a centros de este tipo, cuando los controles sanitarios y protocolos médicos parecen insuficientes.

Cambio de personal médico y antecedentes del caso Toloza

Según una de las amigas de Yulixa Toloza, en el pasado la paciente había recibido numerosas recomendaciones positivas sobre Beauty Láser M. D., especialmente porque “hace aproximadamente dos años se realizó la misma lipólisis láser y todo había salido bien”. Sin embargo, ese entorno de confianza y satisfacción parece haber cambiado tras la reciente incorporación de un nuevo profesional.

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El último registro conocido de Toloza data de las 4:00 p.m. de ese día, mientras se encontraba observada en una camilla del establecimiento - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

La amiga declaró a El Tiempo que Eduardo David Ramos Ramos habría asumido funciones en el lugar hace solo unos meses y que esto generó desconfianza entre los clientes habituales. Es él quien, de acuerdo al relato, habría estado a cargo del procedimiento practicado a Toloza el miércoles 13 de mayo de 2026.

El último registro conocido de Toloza data de las 4:00 p.m. de ese día, mientras se encontraba observada en una camilla del establecimiento. Imágenes del momento —citadas por el medio— muestran a la paciente desorientada, con dificultades respiratorias y un marcado tono pálido. Estas señales se suman al cuadro preocupante reconstruido a partir de los testimonios, en el marco de la investigación por desaparición.

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La titularidad y manejo de Beauty Láser M. D. fueron determinados por El Tiempo tras consultar información en redes sociales y material audiovisual. María Fernanda Delgado es identificada como la propietaria del centro, a través de cuentas públicas en Instagram y Threads, donde publica imágenes de la cotidianidad del establecimiento y los tratamientos ofrecidos.

El mismo medio informó que en las publicaciones digitales de Delgado aparece Edinson Torres, que sería su pareja sentimental y participa frecuentemente en piezas de promoción junto a ella. Las fotografías los ubican en la entrada del centro estético y los muestran difundiendo información sobre los procedimientos ofertados.

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Beauty Láser M. D. permanecía, hasta el operativo más reciente, ofreciendo intervenciones quirúrgicas que incluyen lipólisis láser, lipotransferencias y lipo 360 en un entorno que, en palabras de pacientes, dista de un contexto médico riguroso. La denuncia de Toloza y el relato de quienes han atravesado experiencias graves tras pasar por el establecimiento nutren la investigación en curso sobre prácticas que, conforme a evidencia médica aportada a Citytv y El Tiempo, han derivado en hospitalizaciones e infecciones.