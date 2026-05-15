Las pistas que siguen las autoridades para esclarecer la desaparición de Yulixa Toloza tras procedimiento estético clandestino en Bogotá

Las autoridades analizan videos, registros telefónicos y testimonios para reconstruir las últimas horas de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético realizado en Beauty Láser M. L., en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, paciente de un centro estético del barrio Venecia, en Bogotá, y la ausencia casi simultánea de varios trabajadores y administradores de Beauty Láser M. L. tienen a las autoridades siguiendo tres pistas principales para tratar de esclarecer qué ocurrió después de un procedimiento de lipólisis láser realizado el miércoles 13 de mayo de 2026.

Los investigadores judiciales consideran que la desaparición de la mujer y la fuga del personal del establecimiento podrían estar directamente relacionadas. Además, la falta de licencias y permisos del centro aumentó las dudas sobre el funcionamiento del lugar.

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Primera pista: los extraños mensajes enviados desde el celular de Yulixa

Uno de los elementos más importantes para la investigación son los últimos mensajes enviados desde el teléfono de Yulixa Toloza entre las 8:54 p. m. y las 9:50 p. m. del miércoles.

“Voy casa, tengo sueño”, “Voy vomitando, señor me lleva al hospital” y “Ayuda, voy sin batería” fueron algunos de los textos enviados a familiares y allegados. Sin embargo, las autoridades encontraron inconsistencias en la redacción. Según conoció El Tiempo, la precisión de los mensajes y la ausencia de errores tipográficos no coincidirían con el estado físico en el que aparentemente se encontraba la mujer tras el procedimiento estético.

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Los últimos mensajes enviados desde el celular de Yulixa Toloza son una de las principales pistas del caso. Las autoridades investigan si otra persona habría manipulado el teléfono tras el procedimiento estético - crédito Imagen Ilustrativo Infobae

Por eso, los investigadores manejan la hipótesis de que otra persona habría usado el celular para crear la apariencia de que la paciente salió voluntariamente del lugar y estaba buscando atención médica.

Segunda pista: la desaparición del personal del centro estético

Otra de las líneas clave de la investigación es la desaparición de los trabajadores y administradores de Beauty Láser M. L. después del procedimiento.

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Entre las personas identificadas figura María Fernanda Delgado Hernández, enfermera venezolana de 30 años que residía cerca del establecimiento. También aparece mencionado Eduardo David Ramos Ramos, quien se presentaba como supuesto cirujano del centro.

Al menos uno de los administradores del establecimiento no regresó a su vivienda tras el procedimiento y dejó de responder las líneas telefónicas que utilizaban para promocionar los servicios del spa, según reveló el mencionado medio. Además, las autoridades buscan a dos auxiliares relacionados con el procedimiento. Uno de ellos aparece en un video intentando reincorporar a Yulixa cuando era retirada del lugar.

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En redes sociales, usuarios identifican a esta mujer como María Fernanda Delgado, quien promocionaba procedimientos estéticos y contenidos relacionados con Beauty Láser M. D. - crédito Jorge Mendez/Facebook

El hecho de que tanto la paciente como integrantes del personal completaran cerca de 40 horas desaparecidos incrementó las sospechas de los investigadores.

Tercera pista: cámaras de seguridad, registros y rastreo forense

La tercera pista está relacionada con el análisis técnico y forense que adelanta la policía judicial, según el medio citado.

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Las autoridades ya realizaron registros en el local de Beauty Láser M. L. y en otras dos ubicaciones asociadas con la investigación. Paralelamente, se revisan cámaras de seguridad del sector para reconstruir los movimientos de la paciente y de las personas vinculadas al establecimiento.

Otra evidencia importante son imágenes tomadas por una amiga de Yulixa minutos antes de su desaparición. En las fotografías, la mujer aparece visiblemente débil y pálida después del tratamiento de lipólisis láser.

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Además, el rastreo de celulares y la trazabilidad de llamadas y mensajes se convirtieron en piezas fundamentales del caso, mientras los investigadores intentan determinar qué ocurrió realmente dentro del centro estético y cuál fue el destino de la paciente y de quienes trabajaban allí.

Cuarta pista: un testigo que vio cómo sacaron a Yulixa del centro estético

a historia clínica de Yulitza Consuelo Tolosa fue uno de los pocos elementos hallados por las autoridades dentro del establecimiento intervenido en el sur de Bogotá - crédito Beauty Láser/Instagram

La investigación tomó un nuevo giro tras el testimonio de un hombre que presenció el momento en que Yulixa fue sacada del centro estético la noche del 14 de mayo. Según relató, la víctima tenía la piel “demasiado blanca” y los labios morados cuando era retirada del lugar.

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El testigo aseguró que inicialmente vio a una mujer intentar introducirla en el baúl de un Chevrolet Sonic, pero luego aparecieron dos hombres vestidos de negro que la sacaron por la puerta principal. “Parecía un muerto”, afirmó al describir cómo la cargaban sin que pudiera sostenerse por sí misma.

Las cámaras de seguridad muestran que la subieron al asiento trasero del vehículo y abandonaron el lugar rumbo al norte de Bogotá. Desde entonces no se volvió a tener rastro de la mujer.

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La investigación también reveló que el establecimiento operaba sin permisos sanitarios y recibía pagos millonarios en efectivo por procedimientos estéticos.

Además, las autoridades sospechan que antes de abandonar el lugar fueron retiradas evidencias clave, entre ellas el DVR con las grabaciones internas del centro estético.