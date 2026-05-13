Colombia

Bancolombia y Nequi suspenderán nuevamene los servicios de sus aplicaciones: esta es la fecha

El banco recomienda adelantar movimientos importantes para evitar contratiempos

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Dos smartphones en una mesa de madera. El de la izquierda muestra la app de Bancolombia con la opción 'Transferir a Nequi' y el de la derecha la app Nequi.
Bancolombia realizará mantenimiento técnico el domingo 17 de mayo de 2026, afectando sus servicios digitales en la madrugada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una actualización técnica programada por Bancolombia obligará a miles de usuarios a modificar sus rutinas digitales en el inicio del próximo domingo 17 de mayo de 2026. Entre las 3:00 a. m. y las 8:00 a. m. la entidad financiera ejecutará un mantenimiento preventivo que impactará varias funciones clave de sus plataformas virtuales.

El anuncio ha generado inquietud entre quienes suelen madrugar para revisar cuentas, realizar pagos o transferencias electrónicas. De acuerdo con la información oficial, la aplicación Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas serán los principales canales afectados por intermitencias y posibles caídas temporales durante esas cinco horas.

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Servicios digitales restringidos y funciones afectadas

Durante el periodo de mantenimiento, los usuarios verán limitadas operaciones habituales como consultas de saldo, pagos en línea y transferencias entre cuentas. También las transacciones a través del botón de pagos PSE podrían sufrir bloqueos o demoras.

Un aspecto que ha llamado la atención es la suspensión temporal de la conexión entre Bancolombia y Nequi, en particular para el envío de dinero entre ambas plataformas. El aviso detalla que este puente digital estará inhabilitado desde las 3:00 a. m. hasta las 7:00 a. m. lo que afecta a quienes dependen de la sincronización entre estos servicios para movimientos urgentes.

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La interrupción en los servicios de la aplicación de Bancolombia se debe a un mantenimiento programado - crédito captura de pantalla / Bancolombia
La interrupción en los servicios de la aplicación de Bancolombia se debe a un mantenimiento programado - crédito captura de pantalla / Bancolombia

Los pagos mediante código QR Entre Cuentas y las denominadas “llaves”, herramientas digitales para autorizar transacciones, tampoco estarán disponibles en ese rango horario. Ante este escenario, los usuarios deben tomar precauciones si tienen compromisos financieros inmediatos.

Alternativas y canales disponibles durante el mantenimiento

A pesar de las restricciones, Bancolombia ha ofrecido alternativas para que sus clientes no queden sin opciones. Las tarjetas físicas seguirán habilitadas para compras en comercios y retiros en cajeros automáticos de la red nacional. Esto permitirá cubrir necesidades básicas sin depender de la aplicación móvil o la web.

A través de la sección de notificaciones en Nequi, la entidad reiteró que su propia plataforma funcionará con normalidad en cuanto a movimientos internos: los usuarios podrán realizar transferencias entre cuentas Nequi, pagos con la tarjeta y recargas, siempre que no impliquen transferencias directas con Bancolombia.

Quienes tengan facturas ya inscritas o listas de cuentas favoritas dentro de la aplicación aún podrán gestionar algunos de estos pagos, según aclaró el banco. Sin embargo, el resto de funciones principales podría experimentar bloqueos o lentitud, por lo que la recomendación general es prever cualquier movimiento importante con antelación.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con la aplicación de Bancolombia abierta y un pop-up amarillo que indica 'Aviso de mantenimiento'.
Durante cinco horas, usuarios experimentarán restricciones en transferencias, pagos y consultas a través de la app y la Sucursal Virtual - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de este mantenimiento, según Bancolombia, es optimizar la operación, fortalecer la seguridad de los canales digitales y prevenir futuras fallas que puedan afectar la experiencia de los usuarios.

Consejos finales para usuarios

Ante este tipo de mantenimientos programados, la mejor estrategia es anticiparse a la restricción. Revisar saldos, programar pagos recurrentes y transferir fondos necesarios antes de la ventana de suspensión evitará complicaciones innecesarias.

Bancolombia remarcó que, una vez finalizada la actualización, todos los servicios deberán volver a la normalidad, permitiendo a los usuarios retomar sus operaciones habituales sin inconvenientes.

Cabe recordar que esta interrupción no corresponde a una caída de los servicios interrupciones, no obstante, los incidentes han evidenciado la vulnerabilidad de las plataformas digitales bancarias en Colombia durante 2026.

Algunos inoficiosos buscan evadir el pago, y simulan que hicieron la transacción, pero esto se puede comprobar de forma sencilla - cortesía Nequi
Durante el periodo mencionado, Nequi no podrá hacer ni recibir transferencias de Bancolombia - crédito Nequi

Entre enero y mayo, Bancolombia ha enfrentado 9 eventos de interrupción, mientras que Nequi ha reportado 4 incidentes severos. Estas fallas han dificultado el acceso a cuentas, pagos y transferencias, generando consecuencias directas en la economía personal y comercial de los usuarios.

El episodio más delicado se produjo del 22 al 26 de febrero, cuando una actualización programada en Bancolombia derivó en una suspensión prolongada, obligando a la entidad a implementar un segundo apagón para estabilizar sus sistemas que regresaron a la normalidad tras múltiples quejas de sus usuarios mediante las redes sociales.

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