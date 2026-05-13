Bancolombia y Nequi suspenderán nuevamene los servicios de sus aplicaciones: esta es la fecha

Bancolombia realizará mantenimiento técnico el domingo 17 de mayo de 2026, afectando sus servicios digitales en la madrugada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una actualización técnica programada por Bancolombia obligará a miles de usuarios a modificar sus rutinas digitales en el inicio del próximo domingo 17 de mayo de 2026. Entre las 3:00 a. m. y las 8:00 a. m. la entidad financiera ejecutará un mantenimiento preventivo que impactará varias funciones clave de sus plataformas virtuales.

El anuncio ha generado inquietud entre quienes suelen madrugar para revisar cuentas, realizar pagos o transferencias electrónicas. De acuerdo con la información oficial, la aplicación Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas serán los principales canales afectados por intermitencias y posibles caídas temporales durante esas cinco horas.

PUBLICIDAD

Servicios digitales restringidos y funciones afectadas

Durante el periodo de mantenimiento, los usuarios verán limitadas operaciones habituales como consultas de saldo, pagos en línea y transferencias entre cuentas. También las transacciones a través del botón de pagos PSE podrían sufrir bloqueos o demoras.

Un aspecto que ha llamado la atención es la suspensión temporal de la conexión entre Bancolombia y Nequi, en particular para el envío de dinero entre ambas plataformas. El aviso detalla que este puente digital estará inhabilitado desde las 3:00 a. m. hasta las 7:00 a. m. lo que afecta a quienes dependen de la sincronización entre estos servicios para movimientos urgentes.

PUBLICIDAD

La interrupción en los servicios de la aplicación de Bancolombia se debe a un mantenimiento programado - crédito captura de pantalla / Bancolombia

Los pagos mediante código QR Entre Cuentas y las denominadas “llaves”, herramientas digitales para autorizar transacciones, tampoco estarán disponibles en ese rango horario. Ante este escenario, los usuarios deben tomar precauciones si tienen compromisos financieros inmediatos.

Alternativas y canales disponibles durante el mantenimiento

A pesar de las restricciones, Bancolombia ha ofrecido alternativas para que sus clientes no queden sin opciones. Las tarjetas físicas seguirán habilitadas para compras en comercios y retiros en cajeros automáticos de la red nacional. Esto permitirá cubrir necesidades básicas sin depender de la aplicación móvil o la web.

PUBLICIDAD

A través de la sección de notificaciones en Nequi, la entidad reiteró que su propia plataforma funcionará con normalidad en cuanto a movimientos internos: los usuarios podrán realizar transferencias entre cuentas Nequi, pagos con la tarjeta y recargas, siempre que no impliquen transferencias directas con Bancolombia.

Quienes tengan facturas ya inscritas o listas de cuentas favoritas dentro de la aplicación aún podrán gestionar algunos de estos pagos, según aclaró el banco. Sin embargo, el resto de funciones principales podría experimentar bloqueos o lentitud, por lo que la recomendación general es prever cualquier movimiento importante con antelación.

PUBLICIDAD

Durante cinco horas, usuarios experimentarán restricciones en transferencias, pagos y consultas a través de la app y la Sucursal Virtual - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de este mantenimiento, según Bancolombia, es optimizar la operación, fortalecer la seguridad de los canales digitales y prevenir futuras fallas que puedan afectar la experiencia de los usuarios.

Consejos finales para usuarios

Ante este tipo de mantenimientos programados, la mejor estrategia es anticiparse a la restricción. Revisar saldos, programar pagos recurrentes y transferir fondos necesarios antes de la ventana de suspensión evitará complicaciones innecesarias.

PUBLICIDAD

Bancolombia remarcó que, una vez finalizada la actualización, todos los servicios deberán volver a la normalidad, permitiendo a los usuarios retomar sus operaciones habituales sin inconvenientes.

Cabe recordar que esta interrupción no corresponde a una caída de los servicios interrupciones, no obstante, los incidentes han evidenciado la vulnerabilidad de las plataformas digitales bancarias en Colombia durante 2026.

PUBLICIDAD

Durante el periodo mencionado, Nequi no podrá hacer ni recibir transferencias de Bancolombia - crédito Nequi

Entre enero y mayo, Bancolombia ha enfrentado 9 eventos de interrupción, mientras que Nequi ha reportado 4 incidentes severos. Estas fallas han dificultado el acceso a cuentas, pagos y transferencias, generando consecuencias directas en la economía personal y comercial de los usuarios.

El episodio más delicado se produjo del 22 al 26 de febrero, cuando una actualización programada en Bancolombia derivó en una suspensión prolongada, obligando a la entidad a implementar un segundo apagón para estabilizar sus sistemas que regresaron a la normalidad tras múltiples quejas de sus usuarios mediante las redes sociales.

PUBLICIDAD