Colombia

Caso Yulixa Toloza: lo que se sabe de su proceso de cirugía, desaparición y negligencia de la clínica clandestina en Bogotá

En medio de los relatos de sus amistades, se reveló que la mujer pagó unos $3 millones por la liposucción, una suma inferior a lo usual en clínicas formales

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Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Laser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
Yulixa Consuelo Toloza se hizo un procedimiento estético en Beauty Laser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

La desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza el 13 de mayo de 2026 tras someterse a una liposucción en una clínica sin autorización en el sur de Bogotá ha vuelto a poner en el ojo de la opinión pública los riesgos de los procedimientos estéticos clandestinos en Colombia.

La mujer, de 52 años, fue vista por última vez en una vivienda del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, tras someterse a una intervención quirúrgica.

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La desaparición de Yulixa se produjo luego de realizarse una cirugía estética en un inmueble que no contaba con habilitación ni vigilancia sanitaria. Amigos y familiares denunciaron que el personal de la clínica ofreció versiones contradictorias y difundieron videos en los que la paciente aparece desorientada después del procedimiento. Las autoridades, entre ellas la Policía y la Secretaría de Salud de Bogotá, investigan el caso.

Amigos y familiares acompañaron a la mujer hasta el lugar donde funcionaba la clínica improvisada. Una amiga permaneció con ella durante la operación y advirtió que Yulixa no respondía con normalidad en el postoperatorio. Cuando intentaron recogerla horas más tarde, encontraron el sitio vacío y no obtuvieron respuesta del personal, tal como se evidenció en un video que fue compartido a través de las redes sociales.

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La amiga que la acompañó relató que nadie les dio información tras la cirugía y que los responsables cortaron comunicación tras el procedimiento.

habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

Irregularidades en la clínica y en el procedimiento

La vivienda donde fue atendida Yulixa Toloza carecía de habilitación y en ella trabajaban personas sin titulación para esos procedimientos, reveló Noticias RCN. La propietaria del inmueble declaró que solo lo arrendaba y que desconocía la existencia de actividades médicas irregulares en el lugar.

“Llevaba ocho meses viviendo aquí. Se mostraba como una persona de bien, normal, común y corriente; cumplía con el arriendo y nunca sospeché nada. Ellos simplemente desaparecieron y no sabemos nada”, expresó.

En medio de los relatos de sus amistades, se conoció que la mujer pagó unos $3 millones por la liposucción, una suma inferior a lo usual en clínicas formales. Este dato refuerza las sospechas sobre el carácter clandestino del establecimiento y sobre la calificación de quienes realizaron la intervención.

Las autoridades inspeccionaron el local, que permanece clausurado. La investigación se centra en determinar si el equipo que operaba en la vivienda pudo incurrir en negligencia o en omisión del deber de socorro frente a la paciente.

Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, es buscada por las autoridades tras ingresar a un centro estético en el barrio Venecia, sur de Bogotá, para un procedimiento de lipólisis láser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, es buscada por las autoridades tras ingresar a un centro estético en el barrio Venecia, sur de Bogotá, para un procedimiento de lipólisis láser - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Amigas de Yulixa revelaron más detalles de los responsables

Según las declaraciones recogidas por La Kalle, el centro realizaba hasta cinco intervenciones quirúrgicas diarias. El lugar, dirigido por una ciudadana venezolana conocida como María Fernanda, tal como lo explicaron allegadas a Yulixa en entrevista con el medio de comunicación, funcionaba desde primeras horas de la mañana y extendía los procedimientos hasta entrada la noche, sin verificación alguna de la autoridad sanitaria sobre las grabaciones, que desaparecieron tras el hecho.

También detallaron que la vivienda tenía tres pisos y que el personal residía en el mismo inmueble. La ausencia de cámaras de seguridad y la eliminación de pruebas generan sospechas sobre un intento deliberado de ocultar los hechos: “Cuando hacen el allanamiento, pues no encuentran el DVD”, relató una amiga de la víctima.

El episodio ha tenido amplio eco en redes sociales y produce tensión entre las amistades de la mujer que rechazan cualquier vínculo comercial con los responsables de la clínica. “Totalmente es falso que nosotras tengamos negocios con ellos”, afirmando que todas acudían como clientes y no percibían comisiones ni participaban en los servicios médicos ofrecidos. El rumor ha obligado a las testigos a pronunciarse públicamente y exigir que se centre la atención en la búsqueda de la paciente desaparecida.

Volante de búsqueda difundido por las autoridades con la información de Yulixa Consuelo Tolosa, en el que se solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero tras su desaparición en el sur de Bogotá - crédito BosaA7/Facebook
Volante de búsqueda difundido por las autoridades con la información de Yulixa Consuelo Tolosa, en el que se solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero tras su desaparición en el sur de Bogotá - crédito BosaA7/Facebook

El movimiento de los presuntos responsables y la hipótesis de fuga internacional

La reconstrucción de lo ocurrido la aporta un video mostrado a las amigas durante la investigación policial, donde se observa a tres personas, identificadas como David (el médico), Edinson (el esposo de María Fernanda) y una mujer encargada del aseo, sacando a Yulixa del lugar. Según este testimonio, “la sacan arrastrada, lo cual no nos da la evidencia de saber si está viva o está muerta o va desmayada o ya va agonizando”, sostuvo una de las amigas a La Kalle.

La desaparición de la titular del negocio y su pareja ha obligado a emitir alertas migratorias hacia Venezuela, país de origen de la dueña. La posibilidad de que los sospechosos hayan abandonado Colombia adquiere fuerza tras confirmar que conocidos en el área de la seguridad venezolana fueron avisados para vigilar un eventual ingreso por la frontera y cooperar con la localización. Las gestiones cuentan con el apoyo de la alcaldía local y el Gaula, que permitió identificar a varios miembros de la red presuntamente implicada.

Respuesta oficial y advertencias sobre cirugías clandestinas

La Secretaría de Salud informó que se activaron todas las acciones de inspección, vigilancia y control frente al caso de la ciudadana - crédito @SectorSalud/X

La Secretaría de Salud de Bogotá indicó que el sitio no poseía autorización para operar ni estaba registrado ante las autoridades sanitarias. El organismo destacó que en el último año han registrado aumento de casos con complicaciones o desapariciones de personas tras procedimientos irregulares, especialmente en mujeres jóvenes.

“Tras las verificaciones adelantadas por nuestros equipos técnicos, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni cuenta con concepto sanitario, por lo que estaría operando de manera ilegal”, detalló el secretario distrital de Salud, Gerson Orlando Bermont.

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