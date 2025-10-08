Colombia

Condenan a 40 años de prisión a Natalia: la mujer trans asesinó a un joven de 15 años en Medellín

Según la sentencia, en 2023 Natalia privó de la libertad a Alexis Gómez, de 15 años, en la comuna 13, y luego lo trasladó al corregimiento de San Sebastián de Palmitas, donde lo asesinó con arma blanca

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
La mujer trans, identificada con
La mujer trans, identificada con el alias de Natalia, es la principal sospechosa de haber cometido el crimen del menor de 15 años en la capital antioqueña- crédito Fiscalía General de la Nación

La condena a 40 años de prisión impuesta a Natalia, identificada legalmente como Ciro Alfonso Duarte Martínez, por el asesinato de Alexis Gómez en la comuna 13 de Medellín, marcó un precedente en la búsqueda de justicia para uno de los crímenes que más impactaron a la ciudad en los últimos años.

El fallo, dictado el 8 de octubre de 2025 por el juez Jairo Guarín Arenas, cerró un proceso judicial seguido de cerca por la opinión pública y documentado por Semana, que detalló tanto la gravedad de los hechos como el efecto social que provocaron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sentencia, de 130 páginas, estableció que Natalia privó de la libertad a Alexis Gómez, de 15 años, el 3 de junio de 2023 en el barrio El Salado, dentro de la comuna 13.

Posteriormente, lo trasladó al sector El Boquerón, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, donde lo retuvo hasta el 10 de junio.

Entre el 10 y el 11 de ese mes, la víctima perdió la vida tras recibir dos heridas con arma cortopunzante en el cuello: una comprometió parcialmente la vena yugular interna y la otra afectó el piso de la lengua, lesiones que resultaron mortales según el fallo judicial citado por Semana.

El alcalde Daniel Quintero había
El alcalde Daniel Quintero había ofrecido hasta diez millones de pesos de recompensa para quien diera información sobre el paradero de Alexis Gómez Cardona- crédito @QuinteroCalle/ X

La investigación reconstruyó una cronología precisa de los hechos. El secuestro se produjo el 3 de junio de 2023, cuando Alexis fue visto por última vez en compañía de Natalia.

El cuerpo del adolescente fue hallado días después en una zona pantanosa, lo que coincidió con el hallazgo de barro en la motocicleta de la condenada.

Siete días después del crimen, las autoridades detuvieron a Natalia, aunque el 19 de septiembre de 2024 recuperó temporalmente la libertad por vencimiento de términos, una situación que generó indignación en la comuna 13 y fue calificada de vergonzosa por los habitantes, según relató Semana.

Durante el juicio, el juez Guarín Arenas valoró diversas pruebas que resultaron determinantes para la condena. Entre ellas, el hallazgo de una camiseta manchada con sangre de Alexis en poder de Natalia, la negativa de la acusada a colaborar con la justicia y registros fílmicos que confirmaron que fue la última persona en estar con el menor.

Cartel de Se busca sobre
Cartel de Se busca sobre Natalia, persona trans que asesinó al menor de edad - crédito captura de pantalla / X

Además, testigos presentados en el proceso declararon que Natalia, conocida también como Shakira, mantenía una relación sentimental con la víctima, caracterizada por control emocional, vigilancia de redes sociales, entrega de regalos y actitudes posesivas.

Uno de los testimonios más relevantes indicó que en una ocasión Natalia habría drogado a Alexis al mezclar cerveza con una sustancia similar al tusi, lo que provocó una afectación temporal en la salud del joven. El juez consideró acreditados estos elementos, que describieron una relación marcada por la manipulación y el sometimiento.

La figura de Alexis Gómez permanece viva en la memoria de la comuna 13. El adolescente era recordado por su entusiasmo y sus aspiraciones deportivas, como lo expresó Willington Cano, exfutbolista y creador de la escuela deportiva Semillas de Vida y Paz, a la que pertenecía el joven.

Cano destacó el carácter noble y respetuoso de Alexis, así como su deseo de progresar a través del fútbol y el estudio, según recogió Semana. La comunidad, profundamente afectada por el crimen, manifestó su repudio y exigió justicia de manera constante durante el proceso.

El caso también motivó pronunciamientos de las autoridades nacionales. Carlos Camargo, defensor del Pueblo en la época de los hechos, expresó su rechazo al asesinato y demandó celeridad en la investigación.

Rechazamos de manera contundente y repudiamos el asesinato del menor de edad Alexis Gómez. Hemos exigido a las autoridades competentes celeridad en la investigación para que sean aclaradas las circunstancias que rodearon los hechos y, de corresponder, judicializados los responsables. Reconocemos y acompañamos el clamor de justicia de los habitantes del barrio donde residía, que piden de manera incesante el esclarecimiento de lo sucedido”, declaró Camargo.

La historia de Alexis Gómez, marcada por su esfuerzo y sus sueños, sigue inspirando a quienes lo conocieron en la comuna 13.

Temas Relacionados

Asesinato de Alexis GómezNatalia Ciro Alfonso Duarte MartínezComuna 13 de MedellínJairo Guarín ArenasSemillas de Vida y PazColombai-Noticias

Más Noticias

Registraduría se reunirá con líderes de partidos que conforman el Pacto Histórico para definir el futuro de la consulta del 26 de octubre

La reunión se enfocará en analizar si existen condiciones para realizar la consulta planteada para el 26 de octubre, tras la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá

Registraduría se reunirá con líderes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Pese a pedir perdón en redes siguen dándole palo a Luisa Postres, esta vez una psicóloga la cuestionó desde la filosofía: “Esa milla extra es solo otra forma de explotación”

Luciana Becassino utilizó como ejemplos al filósofo coreano Byung-Chul Han y a la politóloga estadounidense Wendy Brown para explicar por qué lo dicho por Luisa Lafaurie Cabal promueve la precarización laboral

Pese a pedir perdón en

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

El futbolista, apartado de la selección Colombia, apenas ha jugado seis partidos con la camiseta del equipo turco y ha marcado un gol, durante la fase previa de la ‘Champions League’

Jhon Jader Durán volvió a

Gustavo Bolívar lanzó pullas al Centro Democrático por video de concejal de Medellín contra manifestantes: “Adivinen a qué partido puede pertenecer”

El exdirector del DPS publicó una fotografía en la que aparece Andrés “el Gury” Rodríguez, junto al concejal de Cali Andrés Escobar, conocido por usar armas de fogueo durante las manifestaciones de 2021

Gustavo Bolívar lanzó pullas al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Westcol pagó millonaria suma de

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia de lo que pasó

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de skincare que incluye leche materna

Así puede votar por los pasados ganadores del ‘Desafío the Box’ y regresarlos a la competencia: ya están abiertas las votaciones

Camilo Cifuentes enfrenta críticas en redes por su labor social: “Camufla su narcisismo”

Polémica en Medellín por el alto costo del cover en discoteca de Westcol: usuaria se quejó y el streamer le respondió con contundencia: “Usted quiere abusar simplemente del cover, quién sabe por qué”

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó su camiseta retro en homenaje al tricampeonato en el fútbol colombiano junto a ídolo y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”