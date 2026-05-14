Jugador del Deportivo Pasto le pegó un patadón a hincha que invadió la cancha: así fue el momento

La eliminación de las semifinales del cuadro "Volcánico" provocó la molestia de los hinchas presentes en el estadio Departamental La Libertad-crédito @insolado/X

El 13 de mayo de 2026, Deportivo Pasto quedó eliminado de las semifinales de la Liga BetPlay tras perder 2-0 ante Deportes Tolima en el estadio Departamental La Libertad.

Los goles de Jersson González al minuto 30 y de Juan Pablo “Tatay” Torres en el 90+2 desencadenaron una invasión de campo por parte de la hinchada del equipo “Volcánico”, que al finalizar el encuentro agredió a los 22 jugadores presentes.

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Tras el final del partido se vivió un momento de caos con los hinchas del Deportivo Pasto que intentaron agredir a los jugadores en el campo de juego-crédito Colprensa

En uno de los videos que se conocieron en redes sociales, se pudo observar el momento cuando el delantero suplente Jonathan Perlaza pateó a uno de los fanáticos que invadieron la cancha del estadio Departamental La Libertad.

Dentro de los hechos curiosos que se vivieron en la cancha, se conoció el video del momento en dónde Jonathan Perlaza, futbolista de Deportivo Pasto, agredió con una patada a un hincha tras la eliminación de su equipo ante Deportes Tolima.

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Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Perlaza, titular habitual durante la temporada, reaccionando físicamente luego de que un aficionado lo increpara acusándolo de ser un “mal jugador”.

Las consecuencias del resultado deportivo quedaron en segundo plano luego de que varios aficionados del Pasto ingresaron al terreno de juego para reclamar a los futbolistas, acción que incrementó la tensión en el estadio nariñense.

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Ningún video mostró agresión física previa del hincha, pero sí la reacción de Perlaza con la patada, hecho que evidenció el malestar acumulado por la afición tras la eliminación.

El incidente no pasó más allá debido a la intervención oportuna por parte de otros jugadores y personal de seguridad.

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Qué pasó en el estadio Departamental La Libertad

Momentos de pánico y desorden se apoderan del estadio. La seguridad intenta controlar la situación mientras los aficionados generan un caos generalizado. - crédito @camiloapinto

La eliminación de Deportivo Pasto ante Deportes Tolima en la noche del 14 de mayo de 2026 provocó incidentes violentos en el estadio Departamental Libertad: varios hinchas locales invadieron el campo de juego con la intención de agredir a los jugadores, luego de que el equipo visitante ganara 0-2 y asegurara la serie con un global de 3-0.

El encuentro, que finalizó con la despedida del equipo pastuso de la competencia, derivó en enfrentamientos dentro del terreno y en las inmediaciones del túnel hacia vestuarios, según quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. Los futbolistas debieron salir corriendo hacia los camerinos para resguardarse, mientras objetos caían desde la tribuna en dirección a quienes pasaban por la zona de ingreso.

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La tensión aumentó cuando comenzó un conato de pelea entre los jugadores Sebastián Guzmán y Diego Chaves y varios hinchas saltaron al césped para sumarse a la gresca. El árbitro Diego Ulloa deberá consignar en su informe si también fue objeto de alguna agresión durante los hechos.

El Vinotinto y oro se hizo fuerte en la capital del Nariño, y jugarán las semifinales del fútbol colombiano

Tolima se medirá ante Atlético Nacional en las semifinales, mientras que Santa Fe lo hará con Junior-crédito Colprensa

Deportes Tolima aseguró su lugar en las semifinales del fútbol colombiano al superar 2-0 a Deportivo Pasto como visitante, completando un marcador global de 3-0 tras el triunfo en Ibagué en el partido de ida. El equipo dirigido por Lucas González mantuvo el control del balón en los primeros minutos y siguió la propuesta de su entrenador, priorizando la circulación.

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Aunque Pasto intentó presionar alto y adelantó sus líneas al minuto 17, el Tolima se mostró sólido y abrió el marcador a la media hora tras un error compartido entre el portero Igo Herrerín y el defensor Nicolás Gil, situación que Jherson González aprovechó para anotar el primer gol.

Deportivo Pasto buscó reaccionar, pero no logró inquietar la defensa de Tolima, que manejó el partido con seguridad durante la primera mitad. Con la ventaja conseguida en casa y el gol a domicilio, el equipo de Ibagué encaminó la serie a su favor.

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En el segundo tiempo, Tolima generó nuevas oportunidades: Juan Pablo Torres no pudo concretar tras un robo de Parra y Luis Sandoval estrelló un remate en el travesaño. Pasto perdió a su goleador Andrey Estupiñán por expulsión al minuto 57, lo que complicó aún más sus posibilidades.

A partir de ese momento, Tolima aprovechó los espacios y cerró el resultado en el tiempo de descuento con un gol de Torres, asegurando la clasificación a semifinales, donde enfrentará a Atlético Nacional.

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