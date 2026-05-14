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Santa Fe no contará con Pablo Repetto para el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay: este es el motivo de la sanción

El entrenador deberá presenciar el partido desde la tribuna y comunicarse con el equipo a través de su asistente técnico, tras la sanción impuesta por la goleada 4-0 ante América de Cali en el estadio El Campín

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Pablo Repetto fue amonestado por ingresar al campo mientras protestaba por una decisión arbitral en el partido vs. América de Cali - crédito Colprensa/Lina Gasca
Pablo Repetto fue amonestado por ingresar al campo mientras protestaba por una decisión arbitral en el partido vs. América de Cali - crédito Colprensa/Lina Gasca

El técnico uruguayo Pablo Repetto no podrá dirigir a Independiente Santa Fe en el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay, tras recibir su quinta tarjeta amarilla en la goleada 4-0 ante América de Cali en el estadio El Campín.

La sanción impide a Repetto estar en el banquillo y obliga al club capitalino a designar un sustituto para el encuentro. El entrenador seguirá el partido desde el palco e intentará comunicarse con su equipo por medio de llamadas al cuerpo técnico que sería liderado en el campo de juego por Federico Mociulsky, asistente técnico 1 del Cardenal.

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Santa Fe enfrenta varias bajas para la semifinal, ya que Juan Sebastián Quintero, Emanuel Olivera y Helibelton Palacios no estarán disponibles por lesión. A la ausencia de estos jugadores se suma la del director técnico.

Pablo Repetto recompuso el camino en la Liga BetPlay con Santa Fe tras la clasificación a las finales del primer semestre del 2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Pablo Repetto recompuso el camino en la Liga BetPlay con Santa Fe tras la clasificación a las finales del primer semestre del 2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Pese a las críticas y momentos de inestabilidad en el semestre, Repetto destacó el respaldo recibido de la dirigencia del club: “Me ha tocado por suerte dirigir equipos con historia, los últimos en diferentes países y todos los equipos grandes tienen la presión de cuando no ganas solo ven el resultado”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

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“Vamos a pelear todos juntos, todo lo que queda. Con garra, corazón y mucha fe”, agregó Repetto durante la rueda de prensa. El club espera el apoyo de toda la afición santafereña el próximo sábado, aunque el aforo del estadio se verá reducido por un concierto programado y los inconvenientes asociados al retiro de la tarima en la tribuna sur.

El partido de semifinales en donde estará ausente Pablo Repetto será contra Junior FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Aunque la Dimayor no ha confirmado la fecha de los primeros 90 minutos en la llave que definirá uno de los finalistas del primer semestre de la Liga BetPlay 2026, Infobae Colombia supo que el duelo sería programado para el sábado 16 de mayo a las 8:30 p. m.

El entrenador uruguayo volverá a estar en el banco técnico para el duelo de vuelta que se jugará en el estadio Romelio Martínez en fecha por confirmar.

Los problemas del Junior FC para visitar a Independiente Santa Fe

Alfredo Arias aseguró que Jermein Zidane Peña volverá a la convocatoria para el partido contra Santa Fe - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Alfredo Arias aseguró que Jermein Zidane Peña volverá a la convocatoria para el partido contra Santa Fe - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Junior de Barranquilla afronta la semifinal contra Independiente Santa Fe el próximo partido con un día menos de descanso y la baja de tres defensores. El técnico Alfredo Arias confirmó que no contará con Jesús Rivas por expulsión, y que tanto Jean Pestaña como Lucas Monzón se perderán el juego debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas.

El entrenador uruguayo destacó que, pese a las dificultades, el equipo ha obtenido 91 puntos en dos campeonatos y recordó que el semestre pasado lideraron en el Metropolitano. “Somos el segundo equipo que más goles ha hecho, solo Nacional nos supera. No sé cómo armaré la defensa, nos faltan dos centrales. Vamos a tratar de recomponer, pero un equipo no logra estas cifras si juega mal”, afirmó.

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla ha vivido una de sus peores campañas en la Copa Libertadores en los últimos años, al no ganar ningún encuentro - crédito Junior FC

Arias explicó que la prioridad será recuperar jugadores y señaló la posible inclusión de Daniel Rivera y Jermein Zidane Peña en la defensa, aunque Peña no ha sido convocado desde su participación en el duelo de Copa Libertadores ante Sporting Cristal.

“Me habían preguntado que iba a pasar con Peña y me dio la razón el tiempo. Yo dije que era un jugador de fútbol, que lo íbamos a necesitar en las finales. Está entrenando bien, fuerte, con la cabeza mucho más centrada, con la ayuda de un profesional que tiene, es un muchacho joven. Nos dejó con 10 en un partido que teníamos controlado, pero no va más de eso. Va a volver a jugar y ahora nos va a dar una gran mano”, comentó.

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