Así era el ‘modus operandi’ del grupo de ‘Black Jack’, que lavaba dinero de la cocaína que el Clan del Golfo enviaba a Europa

De los cinco ciudadanos colombianos que integraban la red delictiva, tres fueron detenidos en Madrid e Ibiza (España), y los dos restantes en Pereira y Medellín

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Cinco narcotraficantes hacían parte de
Cinco narcotraficantes hacían parte de un grupo delictivo organizado dedicado al lavado de activos producto de actividades ilícitas del narcotráfico - crédito composición fotográfica Infobae

El desmantelamiento de una sofisticada red de lavado de activos vinculada al narcotráfico internacional ha derivado en la incautación de 25 inmuebles, 9 empresas y 15 vehículos, cuyo valor conjunto podría alcanzar los 53.000 millones de pesos.

Esta operación, coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, Europol y agencias federales de Estados Unidos, representa un golpe significativo a las finanzas de una organización criminal que operaba en varios continentes.

La investigación permitió la captura de cinco ciudadanos colombianos presuntamente implicados en la estructura delictiva. Tres de ellos, Pablo Felipe Prada Moriones —conocido como “Black Jack”, “La Firma” o “Magno”—; su hermano, Santiago Prada Moriones (“Marco”) y Carlos Ariel Zuluaga Lema (“Cejas”), fueron localizados en Madrid e Ibiza.

La modalidad delictiva de grupo
La modalidad delictiva de grupo consistía en contaminar con clorhidrato de cocaína contenedores con cargamentos de frutos secos, plátanos, piñas y gulupa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre estos individuos pesaba una notificación roja de Interpol en 196 países por delitos relacionados con el lavado de activos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

En territorio colombiano, las autoridades detuvieron a Jimmy García Solarte (“El Trasportador”) en un sector exclusivo de Pereira. Según la información oficial, su función consistía en recibir en Colombia el dinero procedente del narcotráfico mediante el método Hawala. Este sistema implica dividir un billete en partes, cada una con el mismo número de serie; una parte se envía al cabecilla y la otra al receptor, funcionando como clave de seguridad para las transacciones, según la información obtenida por Infobae Colombia.

En el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, fue arrestada Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias la Contadora”, que figuraba como representante legal de varias sociedades comerciales y empresas de papel, presuntamente creadas para facilitar el lavado de activos por parte de “Black Jack” y “Marco”.

La organización mutó del método
La organización mutó del método hawala al mundo virtual de los criptoactivos, dejando de hacer entregas de altas sumas de dinero en efectivo a finales del año 2020 - crédito Dado Ruvic/Ilustración/Reuters

Ecosistema económico evolucionado del grupo de ‘Black Jack’

Infobae Colombia conoció que la organización criminal, que inicialmente utilizaba el método Hawala, evolucionó hacia el uso de criptoactivos a finales de 2020, aprovechando el seudoanonimato que ofrece la virtualidad y dejando de realizar entregas de grandes sumas en efectivo.

Desde 2022, según las labores de inteligencia, el grupo constituyó empresas de activos virtuales en España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia. El flujo de dinero en efectivo se rastreó desde Estados Unidos, México, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, España y Alemania.

Las pesquisas también revelaron que “Black Jack” empleaba sistemas de comunicación criptográfica y plataformas de mensajería instantánea cifrada de uso libre para coordinar las actividades ilícitas, lo que permitió identificar la participación directa de los cabecillas en operaciones de narcotráfico.

Alias Black Jack alias "Black
Alias Black Jack alias “Black Jack” utilizaba sistemas de comunicación criptográfica para sus comunicaciones criminales, además, que utilizaba varias plataformas de mensajería instantánea cifrada de uso libre - crédito suministrada a Infobae

Durante el proceso, se solicitó la expedición de una notificación plata de Interpol para la persecución de bienes en el exterior de Santiago Prada Moriones, tras detectarse la adquisición de un inmueble en Miami, en julio de 2025.

La operación judicial se extendió a los departamentos de Risaralda, Antioquia, Bolívar y la ciudad de Bogotá D.C., donde se materializaron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro con fines de extinción de dominio sobre los bienes identificados.

Mientras los tres capturados en España aguardan su extradición a Colombia, Jimmy García Solarte y Brenda Yineth Pineda Bedoya fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien legalizó sus capturas. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por lavado de activos subyacente con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió el lunes 6 de octubre de 2025 las imágenes que documentan la captura de alias Black Jack, que es señalado como uno de los principales responsables financieros del Clan del Golfo.

