Westcol sorprendió al presumir cómo quedó la lujosa camioneta que mandó a personalizar: “No puedo dejar de verla”

Westcol exhibe su nueva camioneta personalizada y despierta furor en redes sociales con los detalles que ahora tiene el vehiculo - crédito @westcol/ Instagram

El streamer colombiano Westcol mostró recientemente en sus redes sociales una nueva camioneta personalizada que se integra a su colección de vehículos de lujo.

El vehículo, una G-Wagon negra mate con detalles únicos y acabados exclusivos, acaparó la atención de seguidores y usuarios en Medellín, ciudad donde reside el creador de contenido. Esta adquisición se suma a la serie de automóviles de alto perfil que ha presentado en anteriores ocasiones, consolidándolo como una de las figuras más visibles en el mundo digital de Latinoamérica.

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Según lo compartido por Westcol en su cuenta oficial, la camioneta cuenta con incrustaciones y elementos personalizados, incluyendo impresiones de su nombre en distintas partes del vehículo. El streamer expresó su entusiasmo por este nuevo logro y anticipó que próximamente dará a conocer más detalles técnicos sobre la G-Wagon. Para sus seguidores, este automóvil representa un símbolo del éxito que el influenciador ha alcanzado a través de su trabajo en plataformas digitales.

“Brother, la verdad, esta camioneta me tiene loquito, no puedo dejar de verla, es que está muy linda, está demasiado hermosa, qué belleza, le voy a hacer un review bien chimba para que vean todos los detalles”, dijo Westcol mientras mostraba rápidamente el resultado.

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Los detalles de la nueva camioneta personalizada de Werstcol - @westcol / Instagram

En el video se observa el lujoso modelo G-Wagon de Mercedes Benz que tiene un precio de más de 900 millones de pesos, un vehículo que Westcol ya tenía en su poder y que anteriormente presentaba el color oscuro característico de la marca. En esta ocasión, el streamer decidió personalizar la camioneta con detalles que reflejan su estilo, dándole un aspecto renovado y exclusivo.

En las imágenes se aprecia que la camioneta fue modificada de manera integral. El color original dio paso a un patrón donde la carrocería simula estar fabricada completamente en metal, con acabados en tonos oscuros y mate. El diseño incluye cruces en cada una de las puertas, sumando un total de cuatro, y remaches a lo largo de los bordes de la estructura, lo que le otorga un aspecto similar al de una armadura.

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En la parte delantera del vehículo, el capó presenta cruces de menor tamaño que las ubicadas en las puertas, lo que permite resaltar el color de la camioneta. El tono predominante es un gris no uniforme, con acabado metalizado, que aporta un efecto visual distintivo a toda la estructura. En el momento de abrir la puerta del conductor, se ve que incluso varios detalles dentro cambiaron, por lo que le prometió a sus seguidores darles un recorrido detallado en un video más completo.

Westcol prometió a sus seguidores que presentará en un video los cambios que le hizo a su lujoso carro - crédito @westcol / Instagram

La camioneta personalizada se ha convertido en un tema de conversación entre sus seguidores, quienes la ven como una muestra del estilo de vida construido por el streamer gracias a su trayectoria en el entorno digital.

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Westcol enfrenta polémica tras la filtración de un video íntimo con Milica

En medio de la atención que ha generado la adquisición de su nueva camioneta personalizada, Westcol también se ha visto envuelto en una reciente polémica que ha ocupado titulares y generado debate en redes sociales. Días atrás, la difusión de un video íntimo donde aparece junto a la influencer argentina Milica desató una ola de comentarios y especulaciones en distintas plataformas digitales.

El material, que muestra a ambos en una situación privada dentro de una tina con espuma, se viralizó rápidamente después de la victoria de Milica en el evento Supernova Génesis. La publicación del video provocó reacciones inmediatas entre los seguidores de ambos creadores de contenido, quienes debatieron sobre el contexto y la posible fecha de la grabación. Algunos interpretaron la filtración como evidencia de una relación pasada y otros la vincularon con rumores de infidelidad por parte de Westcol hacia su actual pareja, Luisa Castro.

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Milica decidió pronunciarse en sus redes sociales, explicando que el video corresponde a una etapa anterior y que fue compartido en confianza con una persona cercana. Según su versión, la difusión se dio como resultado de una apuesta en TikTok tras el evento de boxeo, aclarando que el contenido no es reciente ni sexual. “Lamento la vulneración de mi privacidad y pido disculpas a Westcol por las consecuencias”, señaló la influencer argentina.

El creador de contenido paisa insinuó que la argentina estaría detrás de la publicación del material que se hizo viral en redes sociales - crédito @k_psmj/ X

Por su parte, Westcol rompió el silencio en una transmisión desde su canal de Kick, donde expresó su molestia y sugirió que Milica podría estar detrás de la filtración del video. Reconoció que la situación le resultó vergonzosa y atribuyó la publicación del material a su creciente popularidad y al hecho de estar iniciando una nueva relación. “A mí me da vergüenza eso, no entiendo cuáles son las ganas, es que cuando uno ya está en otro nivel, toca controlar mucho el pene, toca hacerlo”, expresó durante la transmisión.

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La polémica creció cuando Milica respondió desde su cuenta en X, lamentando que Westcol insinuara que ella fue responsable de la filtración y recordando episodios previos en los que el streamer utilizó su nombre en una canción, situación que ella decidió tomar con humor en su momento. “Qué decepción ver cómo alguien puede cambiar tanto en pocos meses. me duele que hable como si yo filtré eso apropósito, como si no me conociera lo suficiente para saber que nunca haría algo para perjudicarlo”, escribió la influencer argentina.