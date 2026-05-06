Karol G dejó ver cuál es la exigente rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo: recibió miles de comentarios

Karol G muestra su rutina de entrenamiento y enciende las redes con un mensaje de motivación - crédito @karolg/tiktok

La exigente preparación física de Karol G volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, luego de que la artista compartiera un video en el que deja ver parte de su rutina de entrenamiento.

El clip, publicado en la tarde del 5 de mayo, no solo evidenció la disciplina con la que se alista para su próxima gira, también desató una ola de reacciones entre sus seguidores, los cuales destacaron su constancia y la tomaron como inspiración para mejorar sus propios hábitos.

PUBLICIDAD

El tema no es nuevo, pues desde su paso por el Coachella 2026, el estado físico de la cantante paisa había llamado la atención del público. Su energía sobre el escenario, sumada a su resistencia durante presentaciones de alta exigencia, llevó a muchos a preguntarse cuál era el secreto detrás de su figura y su rendimiento y con el reciente video, la propia artista parece haber dado una respuesta directa: entrenamiento constante, disciplina y un enfoque integral en su bienestar físico.

Las imágenes compartidas por la colombiana muestran una rutina intensa basada en entrenamiento funcional de alta exigencia. Saltos, desplazamientos rápidos, ejercicios coordinados y circuitos de resistencia forman parte de un plan que no deja espacio para la improvisación.

PUBLICIDAD

La preparación física de Karol G impulsa reacciones en redes sociales - crédito @karolg/IG

A esto se suman sesiones enfocadas en fuerza, cardio y flexibilidad, elementos clave para soportar jornadas de espectáculo que pueden superar la hora sin perder potencia ni control vocal.

El trabajo cardiovascular también ocupa un lugar central en su preparación y en el video se observa a la cantante realizando sesiones de running, fundamentales para mejorar su resistencia física. Este tipo de entrenamiento, además, se complementa con ejercicios de respiración y control, indispensables para artistas que deben cantar en vivo mientras ejecutan coreografías exigentes.

PUBLICIDAD

Pero no todo es intensidad, pues la rutina de Karol G también incluye espacios dedicados a la recuperación muscular. Estiramientos, ejercicios de movilidad y prácticas enfocadas en la flexibilidad hacen parte de su día a día, con el objetivo de evitar lesiones y mantener el cuerpo en óptimas condiciones; se trata de un equilibrio entre esfuerzo y cuidado, pensado para sostener una carrera que exige rendimiento constante.

Junto al video, la artista dejó un mensaje que rápidamente se viralizó: “CAMPEONAAAAA ! Never Quitttt (sic)” y la frase, acompañada con la canción El Dia de Mi Suerte de Type Beat-ProdByRozhes de fondo, fue interpretada por muchos como una declaración de motivación y perseverancia.

PUBLICIDAD

La exigencia en el entrenamiento de Karol G se vuelve referente para sus seguidores - crédito @karolg/tiktok

La publicación generó miles de comentarios, en los que sus seguidores no solo elogiaron su disciplina, también compartieron cómo su ejemplo los ha impulsado a iniciar cambios en sus propias vidas.

Entre los mensajes más destacados se lee: “Aquí los de siempre”, “Dale con toda reina”, “Siempre la mejor”, “Habrá que hacer reto para llegar bien tropicoqueta al concierto”, “Todas trabajando en nuestra mejor versión”, “Alistándonos para la mejor gira musical”, “Eres la mejor Karol G”, y “Gracias a ti empecé con el cambio te adoro Carolina”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la interacción no quedó ahí y lo que más llamó la atención del público fue que la cantante decidió responder directamente a varios de sus fans, fortaleciendo el vínculo con su comunidad digital.

“Dondeeeeeee?????? Que se reporten !!!!!”, escribió en respuesta a una seguidora que preguntaba por las “bichotas”. En otro comentario, añadió: “Siiiii !!! Que la motivación sea que todas lo estamos haciendo juntas. VAMOSSSSSS”, reforzando la idea de un proceso colectivo de bienestar. También reaccionó con entusiasmo a quienes afirmaron haber comenzado su transformación física gracias a ella: “Vamossss!!!”.

PUBLICIDAD

El intenso entrenamiento de Karol G inspira a sus fans previo al esperado tour - crédito VisualesIA / Infobae

Este acercamiento ha sido clave en la construcción de su imagen pública, pues más allá de la música, Karol G se ha consolidado como una figura que promueve la disciplina, el amor propio y el trabajo constante. Su rutina responde a una necesidad profesional y se convierte en un mensaje para millones de personas que la siguen.

La preparación física cobra aún más relevancia en el contexto de su próxima gira mundial, Viajando Por El Mundo Tropitour, anunciada tras su participación en Coachella. El tour incluirá varias fechas en Colombia, entre ellas tres presentaciones en el estadio Estadio El Campín los días 4, 5 y 6 de diciembre, donde se espera un espectáculo de alto nivel.

PUBLICIDAD