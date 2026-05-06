Avanza la renovación del estadio Atanasio Girardot de Medellín: la Alcaldía publicó prepliegos para la contratación de obras

El estadio seguirá siendo el epicentro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot - crédito Alcaldía de Medellín

Un salto decisivo para la transformación urbana de Medellín ocurrió con la publicación de los prepliegos de condiciones para la renovación integral del estadio Atanasio Girardot.

El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, notificando que los documentos fueron publicados en la plataforma Secop II, marcando la entrada en la etapa clave que permitirá modernizar el principal escenario deportivo de la ciudad y aumentar su capacidad a 60.000 espectadores.

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Para el mandatario local, esta etapa permite habilitar espacios para que los potenciales contratistas —tanto nacionales como internacionales— presenten observaciones, recomendaciones y comentarios sobre las condiciones técnicas, jurídicas y financieras, con el fin de ajustar los requisitos definitivos antes de seleccionar a la firma ganadora.

El proceso de licitación para la modernización del estadio Atanasio Girardot está programado para abrirse en mayo y adjudicarse en junio, con inicio de obras en julio - crédito @FicoGutierrez/X

“Medellín está cada vez más cerca de tener el estadio que se merece. Acabamos de publicar los prepliegos del proyecto en la plataforma SECOP2. En este paso se definen las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para iniciar la contratación. Vamos a escuchar a todos los interesados. Total transparencia. Y mientras tanto, avanzamos y vamos avanzando bien en los trámites necesarios, como la licencia de construcción”, comentó Gutiérrez en un video publicado en sus redes sociales.

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La administración local tiene como meta abrir la licitación durante mayo, adjudicar el contrato en junio e iniciar las obras en julio, proyectando una obra que, según la administración, no solamente redefinirá la infraestructura deportiva, sino que generará más de 430 empleos directos e impulsará la economía local.

En palabras de Federico Gutiérrez, la “transformación integral” del Atanasio Girardot responde tanto al objetivo de dotar a Medellín de un escenario alineado con los estándares internacionales, como a la necesidad de dinamizar la economía urbana. Explicó que “todos los ingresos que produzca serán reinvertidos en programas sociales, culturales y deportivos”, una decisión que, según el alcalde paisa, fue planeada para ampliar el impacto positivo del proyecto más allá del ámbito deportivo.

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El alcalde Federico Gutiérrez lidera la transformación del Atanasio Girardot, que busca consolidar al estadio como referente deportivo internacional y motor de desarrollo urbano - crédito @FicoGutierrez/X

“Más de 150 personas de cerca de 100 empresas de todo el país participaron en la socialización del proyecto del estadio. Un espacio para conocer los detalles del proyecto y el proceso de contratación, con reglas claras y de cara a la gente. Ya publicamos los prepliegos en SECOP II y seguimos recibiendo observaciones hasta el 21 de mayo. Transparencia total. Así construimos el estadio que la ciudad se merece”, detalló.

Otros detalles del proyecto

El proyecto supondrá una inversión pública cercana a $750.000 millones e implica la creación de un tercer anillo de tribunas, lo que incrementará la capacidad actual de 44.000 a 60.000 espectadores, equivalente a un crecimiento del 33%, respectivamente.

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“Nuestro estadio pasará de 44.000 a 60.000 espectadores, tendrá un nuevo tercer nivel de tribunas, silletería renovada, una pantalla 360, nueva cancha, mejores accesos, tecnología de primer nivel, cubierta completa y nueva fachada”, recalcó el alcalde.

Entre las obras previstas, se demolirá la cubierta existente para instalar una nueva estructura que garantizará una protección total de las graderías y permitirá integrar innovaciones en seguridad y accesibilidad.

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El aumento en la capacidad del estadio Atanasio Girardot será del 33% - crédito Alcaldía de Medellín

El proceso, que fue anunciado originalmente el 5 de noviembre del 2025, integra estudios de suelos, topografía, vulnerabilidad estructural y seguridad humana, ejecutados durante los últimos tres meses para asegurar la adecuación del recinto a las normas internacionales. El plan contempla remodelar el estadio en etapas, permitiendo que la sede continúe funcionando mientras avanza la construcción, de acuerdo con Gutiérrez.

La remodelación introducirá una nueva tribuna soportada por 54 pórticos de entre 45 y 50 metros de altura, sostenidos por columnas rectangulares de 2 x 1,2 metros y fundadas sobre pilas rígidas que alcanzan los 18 metros de profundidad.

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Así será la nueva iluminación del estadio Atanasio Girardot - crédito Alcaldía de Medellín

Estos elementos asegurarán la estabilidad estructural necesaria para soportar la nueva cubierta metálica y facilitarán la circulación interna y la visibilidad para el público. Además, se intervendrán 40.000 metros cuadrados de espacio público en los alrededores del escenario, lo que implicará mejoras en pasillos, zonas gastronómicas y acceso a los servicios.

Con este proceso, la administración de Medellín busca potenciar la infraestructura deportiva y convertir al estadio en un epicentro de eventos internacionales, dotado de las condiciones arquitectónicas, tecnológicas y de seguridad que demanda el deporte global.

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