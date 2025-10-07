Colombia

La dura critica de Camilo Romero en contra de Abelardo de la Espriella: “Un tigre contra el pueblo y un gatico con los poderosos. Sus ideas son remedo de modelos fracasados”

El precandidato petrista acusó a Abelardo de la Espriella de ser duro con la ciudadanía, pero complaciente con figuras influyentes, además de calificar sus ideas como imitaciones de modelos sin éxito

Por Nelson Álvarez

Camilo Romero lanzó duras críticas en contra de Abelardo De La Espriella en sus rede sociales - crédito Cristian Bayona/Colprensa y @ABDELAESPRIELLA

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026, los diferentes candidatos de diversas corrientes políticas intensifican sus cuestionamientos a las posturas y propuestas de sus adversarios tanto en redes sociales como en debates públicos.

En ese contexto en una publicación de su cuenta de X, el precandidato presidencial y exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero lanzó una fuerte crítica contra del abogado Abelardo de la Espriella, también aspirante a ocupar la Casa de Nariño.

“Un tigre contra el pueblo y un gatico con los poderosos. Sus ideas son remedo de modelos fracasados”.

En su mensaje, Camilo Romero cuestionó que se catalogue a Abelardo de la Espriella como un candidato independiente y expuso duras críticas a su postura política, señalando actitudes autoritarias y añadiendo que representa modelos del pasado que, en su opinión, han fracasado.

Romero concluyó su publicación con un mensaje de optimismo sobre el futuro del país.

“Que algunos vendan a Abelardo de la Espriella como ‘independiente’ es un insulto a la inteligencia. Es otro más de ellos, prepotente, indolente e incendiario. Un tigre contra el pueblo y un gatico con los poderosos. Sus ideas son remedo de modelos fracasados. Ese populismo autoritario con vista al pasado será derrotado. Colombia va ¡pa’lante!”, escribió por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X el exembajador de Colombia en Argentina del Gobierno de Gustavo Petro.

Camilo Romero se fue en contra de Abelardo De La Espriella - crédito @CamiloRomero

Junto a su mensaje, Camilo Romero compartió un video en el que reiteró sus críticas hacia Abelardo De La Espriella. En la grabación, Romero comparó la postura del candidato con la de otros líderes latinoamericanos y cuestionó tanto su supuesto carácter independiente como su cercanía con figuras del poder tradicional, enfatizando que representa propuestas ya conocidas y fracasadas en la región.

“Abelardo, Tigre contra el pueblo. Un gatico con Uribe y los poderosos. La película de Abelardo ya la hemos visto. Se autodenomina el Tigre. En Argentina, Milei se autodenominó el León. Proyectos políticos ya fracasados en América Latina y en el mundo. Ahora pretende Uribe presentarlo como un candidato independiente. Sabemos que es más de lo mismo. Es uno de ellos con su prepotencia, con su indolencia, incluso con anunciar destripar al progresismo”, aseveró.

Camilo Romero cuestionó las propuestas de Abelardo De La Espriella - crédito @CamiloRomero

Camilo Romero también se refirió a una de las propuestas de Abelardo De La Espriella, señalando como cuestionable la idea de reducir a seis los ministerios del gobierno. Según Romero, esta medida responde a la vieja estrategia de achicar el Estado con el argumento de la austeridad, pero en realidad, considera que esta política disminuye las oportunidades y derechos de la ciudadanía, como ocurrió en otros países de la región.

Y añadió: “Es el claro ejemplo de lo que está pasando en Argentina. La gente ha perdido sus derechos a costa de esta supuesta austeridad del Estado, que lo que busca es brindarle toda la posibilidad a sus amigos, que son los negociantes de lo público, para que ellos reemplacen lo que deben ser los derechos de la gente garantizados desde el Estado”.

Además, Camilo Romero criticó la propuesta de Abelardo De La Espriella relacionada con el modelo del ICETEX, afirmando que se trata de un sistema fallido que ha dejado a miles de jóvenes endeudados en el país, y sostuvo que la verdadera solución debe ser garantizar la cobertura gratuita en la educación superior.

Además, Camilo Romero criticó la propuesta de Abelardo De La Espriella relacionada con el modelo del ICETEX, afirmando que se trata de un sistema fallido que ha dejado a miles de jóvenes endeudados en el país - crédito EFE/Javier Cebollada

Romero también rechazó la propuesta de reanudar la expansión de glifosato en Colombia, argumentando que esta política ya ha demostrado ser un fracaso, incluso según autoridades internacionales, y enfatizó que su impacto ambiental negativo constituye una ofensa para el país.

Y añadió que: “Lo que hay que hacer es presencia integral del Estado en el territorio, sustitución de cultivos de uso ilícito y un debate frontal ante el mundo de lo que ha significado esta guerra contra las drogas, que no es otra cosa, que se vuelven cómplices del narcotráfico”.

