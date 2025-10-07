Colombia

Centro Democrático abrió convocatoria para convertirse en candidato al Congreso de la República: estos son los requisitos

A través de un video institucional, la colectividad aseguró que no es necesario tener una carrera en política para hacer parte del proceso, aunque sí exigió unas habilidades sociales mínimas

Jhoan Pardo

La colectividad aseguró que cualquier colombiano podrá participar del proceso - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters y Centro Democrático

El partido Centro Democrático continúa con su trabajo interno de formar la lista a la Cámara de Representantes y el Senado de la República que será inscrita ante la Registraduría General de la Nación para llegar a las urnas en 2026.

De hecho, la colectividad anunció en la mañana del martes 7 de octubre que se abrió la convocatoria para todos los colombianos que se representen con el Centro Democrático puedan participar en el proceso de selección para aspirar por una curul el próximo año.

A través de un video institucional, el partido aseguró que cualquier ciudadano podrá participar de la iniciativa que, entre otras, busca que la política sea más asequible.

“A veces los grandes momentos no vienen de los grandes discursos, sino de las pequeñas acciones de gente valiente. De ti, que te levantas cada día a trabajar. De ti, que proteges a tu familia. De ti, que sueñas con un futuro brillante para tus hijos. La política no es un privilegio de unos pocos, es el reflejo de la voluntad de todos. Por eso, el Centro Democrático necesita tu voz, tus ideas y tu fuerza en el Congreso“, señaló la colectividad.

