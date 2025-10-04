Colombia

Producción de alimentos en Colombia crece 7,5% en 2025 pese al “tsunami regulatorio” que enfrenta la industria

El sector comienza a recuperarse tras el golpe del impuesto saludable y la caída de 2024, mientras el café, los lácteos y los cárnicos impulsan el repunte

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

El 2024 fue un año
El 2024 fue un año difícil para la industria de alimentos en Colombia, marcada por el impuesto saludable y la caída en ventas y producción

El 2024 fue un año difícil para la industria de alimentos en Colombia. La entrada en vigencia del impuesto saludable, sumada a una caída en las ventas y en la producción, dejó a la mayoría de categorías en terreno negativo. Solo la trilla de café logró crecer en medio de un panorama adverso que golpeó a sectores como los lácteos, los aceites, los cárnicos, la panadería y la molinería.

Sin embargo, el arranque del 2025 muestra un escenario distinto. Según cifras del Dane, varios segmentos empiezan a recuperarse, la trilla de café crece cerca de un 40%, los lácteos un 9,7%, los aceites y grasas un 6,5% y los cárnicos un 4,6%. Otros rubros, en cambio, siguen sin levantar cabeza, como la panadería, que retrocede 19%, y la molinería, con una caída del 11%. En el caso de la chocolatería y la confitería, la presión proviene de los altos precios de materias primas y del impacto que genera el impuesto saludable.

Según cifras del Dane, varios
Según cifras del Dane, varios segmentos empiezan a recuperarse, la trilla de café crece cerca de un 40%

Para Camilo Montes, director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, en entrevista para Valora Analitik, afirmó que este año tiene un carácter especial: “Este es un año de transición. Pareciera que lo peor ya lo dejamos atrás”. Según sus cálculos, el primer semestre de 2025 cerró con un crecimiento de 7,51% a precios corrientes, lo que llevaría el aporte de la industria al 21,5% del PIB manufacturero, por encima del promedio histórico de 20%.

El sector, que reúne cerca de 48.000 empresas, en su mayoría micro y pequeñas, está lejos de ser ajeno a los desafíos regulatorios. De hecho, Montes advirtió que hoy la industria atraviesa un verdadero “tsunami regulatorio”. Existen más de 85 reglamentos técnicos vigentes, algunos con dos décadas de antigüedad, a los que se suman disposiciones recientes como el etiquetado frontal y el impuesto saludable.

Un ejemplo de estas cargas es el chocolate de mesa, producto básico en la dieta colombiana. Con el impuesto saludable debe pagar un gravamen del 20%, pues al menos el 10% de sus calorías provienen de grasas saturadas. Algo similar ocurre con los cárnicos procesados, que no solo cargan con ese 20% adicional, también con el IVA del 19%.

Entre 2023 y 2025, los
Entre 2023 y 2025, los impuestos a alimentos procesados recaudaron $4,1 billones, sin claridad sobre su destino en el presupuesto nacional

Entre enero de 2023 y julio de 2025, el recaudo por impuestos aplicados a los alimentos procesados sumó $4,1 billones. “Esos recursos salen directamente del bolsillo de los colombianos. No sabemos con certeza en qué se invierten, pues entran al Presupuesto General de la Nación”, señaló Montes.

El consumo también está cambiando. De acuerdo con la Cámara, hay hogares que apenas acceden a una comida al día, mientras otros incorporaron hasta siete ingestas diarias, incluyendo refrigerios y cenas ligeras. Este panorama obliga a la industria a diversificar su portafolio, adaptando tamaños, empaques y precios a distintos perfiles de consumidores. “Una dieta balanceada admite todo tipo de alimentos: altos y bajos en calorías, procesados y no procesados. El reto es que los colombianos accedan a esa variedad y que se combine con actividad física y hábitos de sueño adecuados”, añadió el dirigente gremial.

El frente ambiental también ocupa un lugar prioritario. Según el DNP, el 60% de los alimentos producidos en el país se pierde o se desperdicia. De ese porcentaje, el 40% corresponde a la etapa agrícola y el 17% ocurre en hogares y restaurantes. La industria busca enfrentar este problema a través del fortalecimiento de la red de bancos de alimentos, que en 2024 benefició a más de 1,1 millones de personas.

El 60% de los alimentos
El 60% de los alimentos producidos en Colombia se pierde o desperdicia, con la industria fortaleciendo bancos de alimentos para combatir el problema

Paralelamente, las empresas avanzan en programas de economía circular, reincorporación de plásticos, gestión del agua y protección de la biodiversidad. El uso del carbón prácticamente desapareció en los procesos de producción, mientras que el gas natural sigue siendo la principal fuente de transición, aunque con riesgos de disponibilidad a mediano plazo.

Mirando hacia 2026, el sector proyecta mantener un crecimiento estable. Para Montes, la industria de alimentos no solo aporta al PIB y genera empleo, sino que es parte del tejido cotidiano del país. En su cadena participan campesinos, procesadores, transportadores, tenderos y más de 240.000 puntos de venta que distribuyen los productos a diario.

