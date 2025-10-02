Colombia

Beéle habría conquistado a “peso pesado” de la televisión: videos confirmarían relación con actriz de 37 años

Las supuestas imágenes de Beéle y Kimberly Reyes entrando juntos a un hotel en Honduras causaron revuelo, sumando pruebas a los rumores de una supuesta relación de más de tres meses

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Este es el video que confirmaría la relación entre Kimberly Reyes y Beéle, aunque algunos usurios afirman que se trata de Shakira - crédito @Tenemhqej9a/Tiktok

Beéle, cantante barranquillero de música urbana del momento, suma una controversia en su vida sentimental, pues, al parecer, fue captado con su nueva novia.

Luego de vivir unos meses de intensas polémicas por su sonada ruptura con Camila “Cara” Rodríguez, creadora de contenido y madre de sus dos hijos —una separación que derivó en un pleito legal en el que ambos se acusaron de violencia intrafamiliar, y cuyo fallo terminó a favor del artista—, él continuó una relación con la también influencer venezolana Isabella Ladera, con quien duró más de un año y medio.

Esta vez, Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila de Beéle, se habría dado una oportunidad en el amor con una reconocida actriz, también barranquillera.

El artista barranquilleron estaría ennoviado con la reconocida actriz, oriunda de su ciudada natal - crédito Beéle/Instagram

Se trata de la modelo y actriz Kimberly Reyes, de 37 años. La noticia se conoció en el programa Mañana Express, del Canal RCN, generando un notable impacto en redes sociales, especialmente después de la difusión de un video viral que mostraría la cercanía entre ambos.

La principal prueba del romance, sería un video en el que Beéle y Kimberly Reyes aparecen juntos, ingresando y saliendo de un lugar que sería un hotel en Honduras.

En las imágenes, la actriz entra primero, seguida de cerca por el cantante, y ambos abandonan la locación en el mismo orden. Este material audiovisual fue interpretado como la evidencia más clara de la relación.

Los artistas llevarían más de tres meses de relación - crédito @chimichimii2/Tiktok

A esta grabación se suma una fotografía en la que Beéle y Kimberly Reyes posan juntos durante una reunión familiar realizada por el cumpleaños número 23 del artista. En la imagen, Reyes aparece junto a los allegados del cantante, lo que ha reforzado las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Estas pruebas han sido presentadas como indicios sólidos de la relación, aunque ninguno de los protagonistas ha hecho declaraciones públicas al respecto.

La barranquillera cuenta con una reconocida trayectoria en la televisión colombiana. Ha participado en producciones como El Joe, la leyenda y Diomedes, el cacique de la junta, Sin senos sí hay paraíso, La Ley del corazón, consolidándose como una figura relevante en el mundo del entretenimiento nacional.

De acuerdo con la información dada a conocer en el programa citado, la relación entre Beéle y Reyes habría comenzado hace aproximadamente tres meses. A pesar de la atención mediática y la circulación de pruebas visuales, ambos han optado por mantener en reserva los detalles de su vínculo y no han realizado una oficialización ante sus seguidores.

Este es otro video donde se alcanzarían a ver los artistas. Algunos usuarios sostienen que puede tratarse de un proyecto juntos y no un romance - crédito @Chimichimii2/Tiktok

Este nuevo episodio en la vida personal de Beéle ocurre tras la filtración de videos íntimos junto a su expareja Isabella Ladera, situación que llevó a que la creadora de contenido interpusiera una demanda contra su expareja, al señalar que los dos eran las únicas personas que tenían dicho material explícito.

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona, generando daño en el contexto de su entretenimiento”, expresó la modelo en relación con el proceso judicial.

Por su parte, el artista negó de tajo esta versión. A través de sus abogados, dijo que analizará acciones legales contra los responsables de difundir el contenido, defendiendo su posición y desacreditando los señalamientos en su contra.

Entre tanto, usuarios en redes sociales continúan opinando de quién sería el nuevo amor del polémico cantante. Algunos consideran que la diferencia de edad podría afectar a la eventual relación, mientras que otros señalan que se puede tratar de un proyecto en conjunto o de otra artista: Shakira.

La actriz barranquillera sería la nueva pareja de Beéle - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

“Yo pienso que Kimberly es una mujer muy aterrizada como para meterse con ese pelaito”; “Algún proyecto juntos y ya los emparejan”; “Yo no sé qué le ven a él 🤢🤢🤢“;”Ella podria ser la modelo de algun video musical porque todo lo romantizan"; “No creo que una mujer de alto calibre se meta con un tipo de estos (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

