Colombia

Pareja se comprometió “a las carreras” en la media maratón de Palmira

Al llegar a la meta una pareja de participantes decidió sellar su logro con un nuevo compromiso

Por Julieth Cicua Caballero

El momento fue compartido por
El momento fue compartido por la Alcaldía de Palmira y la Media Maratón - crédito @paselavozmedio / Instagram

La imagen más compartida de la Media Maratón Internacional de Palmira 2025 no tuvo que ver con los cronómetros, sino con un momento inesperado en la meta: una propuesta de matrimonio que en pocas horas se hizo viral y quedó grabada en la memoria de todos los asistentes.

Mientras miles de corredores alcanzaban el final de la carrera, una pareja hizo una pausa; él se arrodilló y, ante la mirada de deportistas y público, pidió la mano de su compañera. La respuesta entusiasta y la emoción del instante recorrieron Instagram y dieron a la jornada un matiz profundamente humano.

En video quedo el romántico momento, cuando él aprovecha la meta para hacer la propuesta de matrimonio - crédito @paselavozmedio / Instagram

Esta décima edición de la Media Maratón congregó a más de 20.200 atletas de distintas regiones de Colombia y del extranjero en el corazón de la Villa de las Palmas.

Bajo la coordinación de las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Víctor Ramos, el evento transcurrió en un ambiente seguro, festivo y sin incidentes, con participantes y espectadores disfrutando, no solo de la competencia deportiva, sino también del ambiente familiar y comunitario.

