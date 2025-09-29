Ataque con gasolina a locales comerciales en Soledad, Atlántico, genera temor entre comerciantes

Momentos de pánico vivieron en el municipio de Soledad (Atlántico), tras un incendio provocado que expuso una vez más el clima de intimidación que enfrentan los comerciantes de la zona.
Según testigos, dos hombres vaciaron gasolina frente a un local en la noche del viernes 26 de septiembre en el barrio Villa Katangay.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Estas personas tras encender el combustible, grabaron la escena para intimidar a quienes se rehúsan a pagar las extorsiones exigidas por la delincuencia.
Vecinos y comerciantes afirman que el hecho generó pánico e indignación entre los habitantes del sector, debido a la creciente percepción de inseguridad vinculada a las bandas criminales.
Más Noticias
Benedetti salió en defensa de Petro: “Varios igualados y arribistas se alegran porque le quitaron la visa por decir la verdad en la ONU”
El ministro del Interior cuestionó en su cuenta en X el entusiasmo de figuras políticas y sociales tras la anulación de la visa del mandatario colombiano por parte del Gobierno Trump
Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025
La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura
Cali inaugura la Semana de la Biodiversidad 2025 con más de 350 actividades gratuitas
Durante siete días, delegaciones de 17 países y más de 60 mil participantes se darán cita para formar parte de una agenda que integra experiencias académicas, culturales, ambientales y comunitarias
Cortes de luz en Bogotá: 15 barrios y 6 municipios de Cundinamarca afectados este lunes 29 de septiembre
Estas suspensiones obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía en varios sectores de la ciudad
Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este lunes 29 de septiembre
Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país
MÁS NOTICIAS