Ataque con gasolina a locales comerciales en Soledad, Atlántico, genera temor entre comerciantes

Delincuentes incendian local y graban el hecho para intimidar a quienes rechazan extorsiones - crédito Caputra video

Momentos de pánico vivieron en el municipio de Soledad (Atlántico), tras un incendio provocado que expuso una vez más el clima de intimidación que enfrentan los comerciantes de la zona.

Según testigos, dos hombres vaciaron gasolina frente a un local en la noche del viernes 26 de septiembre en el barrio Villa Katangay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Estas personas tras encender el combustible, grabaron la escena para intimidar a quienes se rehúsan a pagar las extorsiones exigidas por la delincuencia.

Vecinos y comerciantes afirman que el hecho generó pánico e indignación entre los habitantes del sector, debido a la creciente percepción de inseguridad vinculada a las bandas criminales.