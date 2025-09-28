Colombia

Restaurantes infestados de cucarachas tienen en alerta a las autoridades sanitarias de Ibagué

La Secretaría de Salud ha cerrado 20 establecimientos que incumplían con las normas para su funcionamiento

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Los operativos sanitarios continúan en
Los operativos sanitarios continúan en establecimientos de Ibagué - crédito Secretaría de Salud

El hallazgo de cucarachas en dos restaurantes del centro de Ibagué durante septiembre de 2025 demostró la persistencia de un problema sanitario que, aunque afecta a una minoría de establecimientos, se convierte en una amenaza para la salud pública y la reputación del sector gastronómico local, afectando la percepción de residentes y turistas.

Ante este panorama, las autoridades intensificaron los operativos de inspección y control tras detectar la presencia de plagas, una situación que, según la Secretaría de Salud Municipal, requiere de respuestas inmediatas y rigurosas como el cierre de los locales de este tipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Del mismo modo, la secretaria de Salud de la ciudad, Liliana Ospina, explicó que la mayoría de los restaurantes y gastrobares de la ciudad cumplen con la normativa sanitaria vigente, pero advirtió que los cierres se producen principalmente por la detección de plagas, por lo que es indispensable que los dueños de los locales de comidas cumplan con las medidas de salubridad.

“Realizamos esos operativos de control y supervisión, la mayoría de los establecimientos y gastrobares cumplen con la norma sanitaria; sin embargo la mayoría de veces se cierra por presencia de plagas y cucarachas, y ahí no hay Santa Lucía de valga”, afirmó Ospina, citada por Alerta Tolima.

Estos animales pueden ocasionar graves
Estos animales pueden ocasionar graves enfermedades - crédito Pexels

El número de locales clausurados tiene en alerta a la funcionaria, que indicó que basta con que unos pocos incumplan las medidas para exponer a cientos de comensales a riesgos sanitarios, teniendo en cuenta que la presencia de cucarachas y ratones no solo genera rechazo, sino que puede ser el origen de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dérmicas.

Según especialistas en salud pública citados por el medio local, las cucarachas pueden transportar hasta 30 tipos de bacterias diferentes, entre ellas la Salmonella y la E. coli, responsables de cuadros graves como diarrea, vómito, fiebre y deshidratación.

La presencia de los roedores también es motivo de preocupación, pues estos animales pueden ser portadores de virus y parásitos capaces de desencadenar brotes de leptospirosis, hantavirus y otras enfermedades zoonóticas que afectan directamente a los seres humanos.

Las autoridades sanitarias consideran que la detección de plagas es un indicio claro de fallas en los procesos de limpieza y desinfección exigidos por la normativa: “Les estamos exigiendo la limpieza de los restaurantes, porque cuando hay plagas es porque no hay una buena limpieza del mismo. Una vez los restaurantes demuestren que cumplen con las medidas sanitarias limpiando, fumigando, los dejamos volver abrirlo cuando lo constatemos”, indicó Ospina a Alerta Tolima.

La Secretaría de Salud trabaja
La Secretaría de Salud trabaja por mejorar el funcionamiento de los restaurantes en Ibagué - crédito Alcaldía de Ibagué

Entre tanto, se confirmó que el plan de acción de la Secretaría de Salud contempla inspecciones sorpresivas y sanciones más severas para aquellos que reincidan en las faltas. El objetivo es prevenir riesgos mayores y evitar brotes masivos de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados.

Seguiremos con los operativos en los diversos sectores de la ciudad, no más de 20 establecimientos se han cerrado por no cumplir con la medida sanitaria, por lo que nosotros seguimos juiciosos realizando visitas, campañas de sensibilización porque los temas de salud van por encima de cualquier cosa”, agregó la secretaria pidiendo responsabilidad por parte de los trabajadores de este sector.

A pesar de la alarma generada por los cierres, la Secretaría de Salud insiste en que la gran mayoría de los restaurantes cumplen a cabalidad con las normas y procedimientos exigidos, pues los propietarios responsables realizan fumigaciones periódicas, control de plagas y limpiezas profundas que garantizan la inocuidad de los alimentos. Aunque el incumplimiento de unos pocos pone en entredicho la confianza en el sector gastronómico de la ciudad.

Los responsables tienen el compromiso
Los responsables tienen el compromiso de fumigar y garantizar una buena prestación del servicio, de lo contrario, no podrán abrir más sus locales - crédito Canva

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que vigile los restaurantes y entregue el respectivo reporte a la Secretaría de Salud que se encarga de fortalecer la cultura de higiene, con el fin de que Ibagué avance hacia un modelo de gastronomía responsable y segura.

Temas Relacionados

IbaguéCucarachasInsalubridadCucarachas en restaurantesSecretaría de SaludPlaga en restauranteDónde comer en IbaguéColombia-Noticias

Más Noticias

Qué pasará con el dólar en Colombia en octubre de 2025 luego de ponerse barato en septiembre: hay buenas noticias

El consenso de analistas apunta a un cierre de año con estabilidad cambiaria, pese a la volatilidad y los desafíos internos que enfrenta la economía local

Qué pasará con el dólar

Gobierno Petro podría sufrir un duro revés con el millonario presupuesto que tendrá para 2026: confirman peligroso detalle

El Congreso de la República dio visto bueno al monto del PGN luego de reducir $10 billones. Congresistas insisten en reducirlo más para evitar una nueva reforma tributaria

Gobierno Petro podría sufrir un

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Entre las candidatas hay mujeres casadas con hijos, deportistas e incluso, la primera mujer transgénero que compite por la corona en el certamen organizado por el Canal RCN

EN VIVO | ‘Miss Universe

Quintero, en inglés, le respondió a Bernie Moreno sobre insinuaciones sobre origen de sus recursos: “Su calumnia dice más sobre usted que sobre mí”

El acusado exalcalde de Medellín, que tendrá que comparecer en los estrados judiciales por el caso de Aguas Vivas, se sacudió de los señalamientos que surgieron tras salir en respaldo del presidente Gustavo Petro e, incluso, poner a disposición su visa

Quintero, en inglés, le respondió

Mauricio Lizcano propone mano dura en las elecciones para que no esté en manos de Gustavo Petro o Álvaro Uribe: “Hay que derrotar las maquinarias”

El exministro de las TIC, y ahora precandidato presidencial independiente, conversó con Infobae Colombia y lanzó duras críticas contra los líderes políticos de Colombia, por lo que prometió romper con lo que llama “20 años de herederos políticos”

Mauricio Lizcano propone mano dura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | ‘Miss Universe

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Deportes

Hinchas del Tolima y del

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025