Hombre murió en Barranquilla por consumo de licor adulterado: aumentó a 12 víctimas

El número de fallecidos por intoxicación masiva con metanol en el mercado central de Barranquilla incrementó a doce personas, según los reportes más recientes provenientes de las autoridades sanitarias.
Entre las víctimas, la mayoría ya ha sido plenamente identificada, mientras que nueve afectados permanecen en estado crítico en unidades de cuidados intensivos distribuidas en distintos hospitales de la ciudad.
Noticia en desarrollo...
