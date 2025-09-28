Colombia

Hombre murió en Barranquilla por consumo de licor adulterado: aumentó a 12 víctimas

La emergencia ocurrió en la mañana del miércoles 24 de septiembre en el sector conocido como ‘El Boliche’

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Aumentó a doce el número
Aumentó a doce el número de víctimas mortales por intoxicación masiva tras consumo de metanol en el mercado de Barranquilla- crédito Policía Nacional

El número de fallecidos por intoxicación masiva con metanol en el mercado central de Barranquilla incrementó a doce personas, según los reportes más recientes provenientes de las autoridades sanitarias.

Entre las víctimas, la mayoría ya ha sido plenamente identificada, mientras que nueve afectados permanecen en estado crítico en unidades de cuidados intensivos distribuidas en distintos hospitales de la ciudad.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Muerte hombre BarranquillaIntoxicación masiva BarranquillaConsumo licor adulterado12 víctimasSector El BolicheSecretaría de SaludBarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Congresista de Estados Unidos reaccionó a revocación de visa de Gustavo Petro: “Se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado”

La decisión de cancelar el visado al mandatario colombiano tras sus declaraciones en Times Square desató una ola de comentarios y puso en foco las tensiones diplomáticas entre ambos países

Congresista de Estados Unidos reaccionó

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

El circuito de 16 vueltas contempla el ascenso al Mont Kigali, con una distancia de 5,9 kilómetros y un promedio de inclinación de 6,7%

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

El colombiano ganó la etapa 16 entre Poio y Mos. Castro de Herville, jornada que tuvo que ser recortada los últimos cinco kilómetros por las violentas manifestaciones en la línea de meta

Lo que vivió Egan Bernal

Así reaccionaron las redes sociales a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar: memes y mucha ironía fueron las estrellas de la noche

Luego que el evento fuera cancelado en el Vive Claro, los asistentes descargaron la frustración en redes sociales

Así reaccionaron las redes sociales

Hombres armados se tomaron la Vía Panamericana en Cauca: habrían secuestrado a un conductor en medio de retén ilegal

En redes se conocieron imágenes de los atacantes que, en medio del procedimiento ilegal, se habrían apoderado de un vehículo de carga en la vía que conecta a los departamentos de Cauca y Nariño

Hombres armados se tomaron la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Mariana Morales, Miss Universe Bogotá,

Mariana Morales, Miss Universe Bogotá, se conmovió hasta las lágrimas con su discurso de empoderamiento en el concurso

LosPetitFellas, Junior Zamora, Rauw Alejandro y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Kendrick Lamar en Bogotá: devolución de boletas tras suspensión del concierto en el Vive Claro

Esta es la razón por la que se habría cancelado el concierto de Kendrick Lamar

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Deportes

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro”

Atlético Nacional por fin le ganó a Millonarios en Medellín: victoria 2-0 por la Liga BetPlay