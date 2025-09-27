Colombia

Con tutela de por medio, el Pacto Histórico logra inscribir 535 aspirantes al Congreso: esta es la lista

La coalición logró destrabar el proceso gracias a una acción legal impulsada por Gustavo Bolívar, Carolina Corcho y Luis Guillermo Pérez

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, junto a Planeación Nacional, participarán en la discusión del articulado

El exsenador Gustavo Bolívar anunció el 27 de septiembre, a través de la red social X, que el Pacto Histórico logró inscribir un total de 535 candidatos para participar en la consulta del próximo 26 de octubre.

Según detalló, el proceso fue posible gracias a una tutela interpuesta junto a la exministra de Salud Carolina Corcho y el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, lo que permitió destrabar la inscripción ante las autoridades electorales.

“Celebramos que, tras la tutela, el Pacto Histórico logró inscribir 535 candidatos para la consulta del 26 de octubre”, escribió Bolívar en su cuenta.

En total, serán 145 aspirantes al Senado y 390 a la Cámara de Representantes, con presencia en todos los departamentos del país. La inscripción, destacaron los dirigentes, garantiza que la coalición oficialista pueda participar plenamente en el proceso interno de definición de listas y candidaturas.

La noticia fue recibida con entusiasmo por sectores cercanos al Gobierno, mientras que desde la oposición se cuestionó el uso de recursos judiciales para viabilizar la inscripción. Con este paso, el Pacto Histórico se prepara para encarar una jornada electoral clave de cara a las elecciones legislativas de 2026.

