La historia de la virgen que evita la erupción de un volcán en Colombia: religiosos la llaman “la michita linda”

Aunque en Colombia existe la libertad de culto, más del 94% de la población se identifica como creyentes de Dios, lo que se refleja en que cerca del 79% de los ciudadanos afirma seguir el catolicismo.

Esa tendencia hace que en el país se lleven a cabo varios eventos o celebraciones ligadas a la religión, algunos con argumentos que van más allá de lo espiritual por parte de los locales.

En un caso de esta índole, en el sur del país, cerca a la frontera con Ecuador, en Pasto, Nariño, en septiembre se celebra una fiesta por una figura religiosa que sería la encargada de proteger a la región de la erupción del volcán Galeras.

Se trata de la Virgen de las Mercedes, o como los locales la llaman, “la michita linda”, que cada 24 de septiembre es el motivo por el que los pobladores se unen para festejar, una tradición de hace más de 100 años.

La historia de la devoción Virgen de las Mercedes

Esta figura religiosa comenzó a ser adorada en España en 1218, cuando la Virgen María se le apareció a San Pedro Nolasco para pedirle que fundara una orden religiosa, la Orden de la Merced, dedicada a la redención de los cristianos cautivos en manos de musulmanes y piratas.

Historiadores afirman que en la época colonial, durante la llegada de los primeros frailes mercedarios, en 1541, hizo que en la región comenzarán a adorar a la virgen mencionada; sin embargo, otros indican que esto fue en el siglo XVIII.

De acuerdo con la segunda versión, fue en esa época que la Virgen de las Mercedes se convirtió en la protectora de Pasto y gran parte de Nariño, ya que religiosos indicaban que ella era quien intercedía para que dejaran de registrarse temblores o una posible erupción del volcán Galeras.

Relatos de locales afirman que los fieles acuden a ella para que la “furia de la montaña” cesara en los momentos de más tensión o peligro para los pobladores. De hecho, el escritor Alberto Montezuma, en el libro Nariño: tierra y espíritu, se refirió de manera literaria sobre este tipo de historias.

“Por otra parte, la actividad de la gran Señora es infinita y el propio volcán Galeras, ciclópeo, rucio de cabeza y voluntarioso, apagó su llamear amenazante y recogió el desbordamiento de sus humos y cenizas, además de reducir al silencio sus pavorosos gruñidos, cuando conmovida por las súplicas de los aterrorizados habitantes, la Virgen lo llamó al orden en ciertas fechas memorables, correspondientes a los siglos XVII y XVIII”, escribió Montezuma al respecto.

En la preparación para la fiesta de “la michita linda”, que sigue latente en la región, los pastusos invitan a todos los visitantes a sumarse a sus muestras de devoción, que incluye ofrecer frutos de cosechas en señal de gratitud.

De la misma forma, los mandatarios locales del departamento suelen asistir a templos locales para encomendar su gestión y los resultados positivos a la virgen. En ese sentido, en la inauguración del Festival de Negros y Blancos, los eventos no comienzan sino hasta que se realiza una ofrenda a la figura que llaman “La Gobernadora”.

En 2025, la celebración comenzará el 23 de septiembre con una procesión que culminará en la Misa Campal de Vísperas, mientras que el 24 de septiembre, la Eucaristía de fiesta se llevará a cabo a las 10:30 a.m, esta será presidida por monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo de la Diócesis de Pasto.