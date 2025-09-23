Colombia

Registran fuerte ataque a una mujer en plena vía pública en Cartagena: buscan al agresor

Un hombre fue sorprendido golpeando violentamente a la víctima en pleno Corredor de Carga. Las imágenes se han viralizado en las redes sociales

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Golpiza a mujer en plena
Golpiza a mujer en plena calle de Cartagena, Alcaldía de Cartagena lo busca - crédito Mauricio Dueñas/EFE/Captura video

El violento ataque contra una mujer en plena vía pública de Cartagena conmocionó a la ciudadanía tras la viralización de un video en redes sociales que muestra la brutalidad de la agresión.

El hecho ocurrió junto al antiguo peaje del barrio Ceballos, una zona transitada, donde un hombre de mediana edad la tomó por el cabello y la golpeó repetidamente con un objeto contundente, dejándola inmovilizada en el suelo ante la mirada atónita de transeúntes.

Este episodio, ampliamente compartido, encendió las alarmas sobre la persistencia de la violencia de género en Colombia y provocó una cascada de reacciones institucionales y ciudadanas.

En cuanto se conocieron las imágenes, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, condenó duramente la agresión e instruyó a la Policía Metropolitana a iniciar la búsqueda inmediata del atacante para que responda ante la justicia.

