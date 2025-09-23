Fiscalía reveló cronología del asesinato del empresario Jorge Uribe en Cali, detallando los movimientos previos a su desaparición

El empresario Jorge Hernando Uribe fue visto por última vez el 6 de abril junto a su hermano Juan Carlos Uribe Bejarano, principal sospechoso del crimen - crédito Juan Carlos Uribe / Facebook

El caso del asesinato de Jorge Hernando Uribe Bejarano ha generado una profunda conmoción en Cali, no solo por la brutalidad del crimen, sino por las dudas y controversias que rodean la investigación y el proceso judicial.

Por ese motivo, la Fiscalía General de la Nación ha revelado una cronología detallada de los hechos, aportando elementos clave para esclarecer el homicidio del empresario de 74 años, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el corregimiento de Navarro.

La desaparición de Jorge Hernando Uribe se remonta al 6 de abril, cuando fue visto por última vez en compañía de su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, en el restaurante El Rincón de Belén, ubicado en el norte de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, ese día el empresario inició su jornada desayunando en Galería La Alameda, en el centro de Cali, y posteriormente se desplazó a Santa Mónica Residencial, en la zona norte.

El rastreo del teléfono móvil de la víctima permitió ubicar sus últimos movimientos antes de perderse todo rastro hasta el hallazgo de sus restos calcinados - crédito Fotomontaje Infobae/Juan Carlos Uribe/Jorge Uribe/Facebook

Entre las 2:00 p. m. y las 3:00 p. m., almorzó con su hermano, que más adelante sería señalado como uno de los principales sospechosos del crimen.

La ventana de desaparición se estableció entre las 3:00 p. m. y las 4:22 p. m.. Un elemento fundamental en la investigación fue el rastreo de las señales del teléfono móvil de la víctima, que registró movimientos hacia el sur de Cali, específicamente en los sectores de Bochalema, barrio Meléndez y Pante.

Después de esta última ubicación, se perdió todo rastro de Jorge Hernando Uribe hasta el hallazgo de sus restos el 11 de abril, según datos de la Fiscalía.