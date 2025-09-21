Colombia

En video: polémica en Engativá por conductora que bloqueó vía escolar, la trataron de “loca”

La difusión de imágenes de una mujer que dejó su camioneta en sentido contrario desató opiniones divididas sobre normas de tránsito, salud mental y la importancia de la educación vial en la capital

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Una conductora bloqueó la vía en sentido contrario cerca del humedal Santa María del Lago, generando reclamos de transeúntes - crédito X

Un incidente de mal estacionamiento en la localidad de Engativá, específicamente en el entorno del humedal Santa María del Lago —carrera 73 con calle 75—, suscitó el debate en redes sociales sobre la preocupación pública por la cultura vial en Bogotá, cuando de mal parqueados se trata.

El hecho, difundido a través de un video en la red social X —y replicado por el perfil Colombia Oscura—, involucra a una mujer presuntamente identificada como la dueña de una camioneta Chevrolet de placas JDN243. Según los registros visuales, la conductora dejó su vehículo mal estacionado, en sentido contrario al flujo vehicular, rehusándose inicialmente a moverlo ante el reclamo de transeúntes y otros conductores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes recogen las voces de varias mujeres que, desde diferentes perspectivas, intentan persuadir a la conductora para que retire el vehículo que bloqueaba la vía. “No, no puedo dar la curva porque es contravía. El carro con placas JDN 243 está en contravía y no deja pasar. Y la señora, mírela ahí. Porque va a salir a la Boyacá, señora. Yo no tengo por qué meterme ahí si voy a ir a la 80”, expresa una de ellas en el video. Otra interlocutora insiste: “Señora, no sea ilusa. Esto es contravía. ¿Usted por qué está ahí?”. Las intervenciones incrementan el tono a medida que pasa el tiempo, llegando a considerar la posibilidad de llamar a la Policía.

El video del hecho provocó
El video del hecho provocó opiniones divididas en redes sociales sobre el respeto a las normas de tránsito y la salud mental - crédito X

El punto donde ocurrió el hecho es reconocido por la comunidad como un sector de alta movilidad, especialmente sensible por la presencia de un colegio y un jardín infantil en las inmediaciones. Habitualmente, se reporta —según los usuarios de la red X— que conductores ingresan en contravía por la carrera 73 en sentido norte-sur, incrementando el riesgo tanto para peatones como para otros vehículos.

La publicación del video desató una ola de reacciones contrapuestas en plataformas digitales. Mientras varios usuarios criticaron fuertemente el comportamiento de la conductora y subrayaron la importancia del respeto por las normas de tránsito, otros pidieron moderación y consideración frente a posibles problemas emocionales o mentales.

“Exponer a una persona por una evidente pérdida de juicio y razón quizá producto de un shock, problemas emocionales o neurológicos, para generar interacciones debería ser penalizado con multa económica y cárcel. Se ve más agresiva a quien la matonea, que a la infractora”, opinó un usuario. Otra voz agregó: “Muchos juzgan sin saber exactamente qué es lo que pasa, la señora puede tener problemas mentales que hoy en día son mucho más comunes de lo que pensamos”.

La presencia de colegios y
La presencia de colegios y jardines infantiles en la zona incrementa el riesgo por vehículos mal estacionados - crédito X

Sin embargo, otras posturas cuestionaron la tendencia a buscar explicaciones en la salud mental y recalcaron la necesidad de mayor educación vial: “La falta de educación vial y la arrogancia, un factor que hace la movilidad en Colombia sea difícil”.

Cabe señalar que este episodio se inscribe en un contexto más amplio de problemas asociados al mal parqueo en la capital. De acuerdo con el último informe de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre enero y lo que va de 2025, 43.727 conductores han sido sancionados por estacionar en lugares prohibidos en la ciudad. Las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Fontibón concentran la mayor cantidad de infractores detectados. Además, en ese mismo período han sido abiertos 8.295 casos por reincidencia en infracciones relacionadas con la invasión del espacio público por vehículos mal estacionados.

Bogotá registra 43.727 sanciones por
Bogotá registra 43.727 sanciones por mal parqueo en lo que va de 2025, según la Secretaría de Movilidad - crédito Secretaría de Movilidad

Las autoridades remarcan que quienes acumulen más de una infracción por mal parqueo en seis meses pueden enfrentar la suspensión de la licencia de conducción. En la normativa vigente —el Artículo 76 del Código Nacional de Tránsito, modificado por la Ley 1383 de 2010 y la Ley 1811 de 2016— se especifica que está prohibido dejar vehículos sobre andenes, zonas verdes, espacios públicos destinados a tránsito o recreación peatonal, vías arterias, autopistas, cruces, pasos elevados o subterráneos, carriles de transporte masivo, ciclorrutas, espacios reservados para personas con movilidad reducida, en doble fila, frente a hidrantes, entradas de garajes, en curvas y donde la autoridad de tránsito lo indique de manera expresa y señalizada.

Adicional a la multa de 604.100 pesos por cada infracción, la entidad de Movilidad subrayó que el mal parqueo agrava la congestión vehicular, aumenta el riesgo de accidentes y reduce el acceso seguro a los andenes, especialmente en zonas escolares.

Temas Relacionados

Mal estacionamientoSecretaría Distrital de MovilidadEngativáCultura vialMovilidadHumedal Santa María del LagoRed Social XColombia-Noticias

Más Noticias

La buena noticia que recibieron los que toman cerveza, pero que cambiaría con los nuevos impuestos del Gobierno Petro

El proyecto de reforma tributaria impulsado busca modificar la estructura de valores a las bebidas alcohólicas, lo que podría impactar el acceso y el consumo en Bogotá

La buena noticia que recibieron

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Exmilitar que denunció al ministro Pedro Sánchez aseguró que fue manipulado el video donde presuntamente estaba acostado con una menor de edad

El sargento (r) Alexander Chala ya había salido al paso a la difusión de otro video en el que una persona, que según las denuncias era él, recibía un fajo de billetes

Exmilitar que denunció al ministro

Promocionar discursos políticos a través de entidades del Estado y los riesgos de ello: “Estamos en ese límite”

El Servicio Geológico Colombiano y el Dane han compartido mensajes políticos del mandatario

Promocionar discursos políticos a través

Facturas de energía podrían llegar a costar $200.000 millones: qué soluciones tienen el Gobierno y las empresas para evitarlo

La crisis proyectada exige respuestas estratégicas del sector privado y una revisión profunda de las políticas públicas para evitar un impacto social y económico irreversible

Facturas de energía podrían llegar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Al teatro llega ‘Tiempos de

Al teatro llega ‘Tiempos de Amor’: un musical que explora los prejuicios en la sociedad de los años 80

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

El primer peleador radicado en Colombia que podría firmar con la UFC: “Estamos a un paso de hacer historia”

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial