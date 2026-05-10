Colombia

Santiago Botero arremetió contra campaña de Abelardo de la Espriella: “Se ha gastado, no la plata de una campaña, sino de diez”

El candidato presidencial advirtió sobre la influencia de grupos económicos en la elaboración de encuestas políticas y afirmó que los resultados no siempre favorecen a quienes las financian

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Santiago Botero denuncia manipulación en encuestas y gastos inflados en campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Equipo de comunicaciones Santiago Botero - Luisa Gonzalez/REUTERS
Santiago Botero denuncia manipulación en encuestas y gastos inflados en campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Equipo de comunicaciones Santiago Botero - Luisa Gonzalez/REUTERS

En una conversación con Caracol Radio, el empresario y aspirante presidencial Santiago Botero arremetió nuevamente contra el financiamiento de la campaña del abogado y también candidato Abelardo de la Espriella.

Durante la entrevista, el periodista Gustavo Gómez puso sobre la mesa las declaraciones de Abelardo de la Espriella que aseguraba lo contrario, lo que llevó a Botero a lanzar un reto: someterse junto a su contraparte a una prueba de veracidad.

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Tras ser consultado sobre la campaña del jurista, respondió de forma tajante: “No, es que De la Espriella no se paga la campaña”, según recogió Caracol Radio. Gómez insistió sobre la versión opuesta ofrecida el candidato.

En ese momento, el empresario propuso una solución directa para despejar dudas: “Hágame una prueba de polígrafo y hágale una prueba de polígrafo a él. Y usted se va a dar cuenta quién dice la verdad”, desafió durante la transmisión.

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Santiago Botero se despachó contra Abelardo de la Espriella en reciente entrevista - crédito Infobae Colombia
Santiago Botero se despachó contra Abelardo de la Espriella en reciente entrevista - crédito Infobae Colombia

Botero también se refirió a los gastos reportados en la recolección de firmas por parte de Abelardo de la Espriella, cuestionando la veracidad de las cifras oficiales. Afirmó que Abelardo, aseguró haber invertido 1.900 millones de pesos en la búsqueda de apoyos ciudadanos.

El candidato sostuvo que los gastos reales superan esa cifra de manera considerable y expresó: “Se ha gastado, no la plata de una campaña sino la plata como de diez. Y es tan descarado que dice que se gastó 1.900 millones de pesos en el tema de las firmas, cuando sacar cinco millones de firmas y toda esa paparrucha que hizo, pues pasó por ahí de seis mil o siete mil millones”.

El tema de los recursos no solo se limitó a la recolección de firmas. Botero criticó el uso de aviones privados en el contexto de las campañas electorales, señalando el alto costo de ese tipo de traslados.

Yo tuve avión privado y sé lo costoso que es, las horas de vuelo y más los aviones que él usa (Abelardo de la Espriella)”, aseguró. La utilización de estos servicios, según Botero, implica gastos que no siempre se reflejan en los informes que presentan los candidatos ante los entes de control.

Santiago Botero propone polígrafo para esclarecer financiación electoral de campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @santiagobotero.jaramillo - Instagram/Colprensa
Santiago Botero propone polígrafo para esclarecer financiación electoral de campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @santiagobotero.jaramillo - Instagram/Colprensa

El periodista introdujo la discusión sobre las encuestas políticas y su impacto en la percepción pública. Botero manifestó desconfianza frente a estos instrumentos, argumentando que frecuentemente son financiados por sectores económicos interesados en modificar la opinión del electorado.

Hoy las encuestas son pagas por grupos económicos y son pagas por la derecha. ¿Para qué? Para ellos tratar de demostrarle a la gente que la derecha le puede ganar a Cepeda”, explicó.

El empresario agregó que, pese al intento de manipulación, los resultados de los sondeos pueden resultar adversos para quienes los financian.

Cuando muestran la encuesta, el que va ganando no son ellos, va ganando el otro. O sea, cuando yo preparo la encuesta y la organizo para que las encuestas sean en el norte o lo que sea, y la gente vota por el otro, ¿qué significa eso? Que están, hermano, como dice el dicho, cagados y con el agua lejos”, puntualizó Botero.

Santiago Botero
Santiago Botero denunció manipulación en encuestas y gastos inflados en campañas - crédito Asobancaria Colombia/YouTube

Santiago Botero arremetió contra Abelardo de la Espriella y marcó distancia de otras campañas

El pasado mes de abril de 2026, el candidato presidencial Santiago Botero lanzó fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella, a quien calificó de “bufón” y acusó de beneficiarse de un sistema que mantiene a millones en la pobreza.

Durante su visita a Infobae Colombia, Botero señaló: “Ha representado a narcotraficantes y se ha aprovechado de la plata de los pobres de Venezuela”.

Botero afirmó que su campaña no tiene “jefe económico ni político” y aseguró que la financia con recursos propios, excluyendo cualquier vínculo con figuras como Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos o César Gaviria.

Cuestionó también la dependencia de otros candidatos de las estructuras tradicionales y destacó que su propuesta le permite “tomar las decisiones que se tienen que tomar para arreglar este país”. Por último, Botero diferenció su proyecto del de sus rivales y criticó especialmente a De la Espriella por su lema ‘firmes por la patria’.

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