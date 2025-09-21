Darina Littleton elogia el liderazgo de Shakira y desmiente rumores sobre la relación con su equipo: “No hay ninguna rivalidad”

Darina Littleton habló de su labor al lado de Shakira como capitana de baile - crédito @dancin_darina/Instagram

Uno de los temas que mayor controversia ha generado en redes sociales es la supuesta rivalidad que existe entre Shakira y su equipo de bailarinas, especialmente con Natalia Palomares, de la que se dijo se había distanciado por robarse el protagonismo durante sus shows.

En una reciente entrevista con revista Semana, la capitana de las bailarinas Darina Littleton se refirió a lo que ha significado para ella trabajar con la intérprete de Monotonía, Music Session 53 y La tortura. Además, desmintió los supuestos malos tratos que reciben de parte de la colombiana y los retos que implicó para su carrera el formar parte de la gira Las mujeres ya no lloran.

La capitana de baile Darina Littleton compartió detalles sobre el exigente y colaborativo trabajo tras bastidores en la gira de Shakira, que tiene próximas fechas en Bogotá y Cali. En entrevista concedida a la revista Semana, la bailarina describió la dinámica profesional y humana que se vive en el equipo de la superestrella colombiana.

Según detalló la bailarina que lidera un grupo de seis, junto a cuatro compañeros más, conformando un equipo de diez intérpretes, reveló que su principal función es la sincronización del equipo con el estilo que maneja la colombiana en el escenario: “Es bastante particular y diferente a otros trabajos, estudiamos mucho sus videos y la manera en que baila, incluso en nuestro tiempo libre”.

La preparación incluye apropiarse de estilos no convencionales y exige, de acuerdo con la propia Littleton, dominar rutinas como el belly dance, una influencia característica de Shakira. La bailarina enfatizó el nivel de exigencia y estudio permanente para capturar la esencia de los movimientos que el público espera. “Es un trabajo intenso de estudio y práctica para capturar su esencia”.

Sobre las coreografías preferidas del tour, la capitana mencionó temas como Hips Don’t Lie, considerado un clásico por el grupo, y La tortura. Al respecto, la bailarina confesó: “Esa canción la amaba en la secundaria; es un reto captar el estilo particular que Shakira tiene en cada show, pero esa es la parte que me encanta, poder hacerlo y disfrutarlo en cada escenario”.

El ritmo de una gira internacional, según relató Littleton al medio antes citado, representa un reto físico y mental. La bailarina destacó las jornadas extensas y la necesidad de adaptarse a diversos factores logísticos.

“Las horas son largas, actuamos hasta tarde, tenemos que despertarnos temprano. Intentamos dormir unas horas donde se pueda”, precisó. Agregó que otro desafío surge de los desplazamientos: “Un reto en esta gira ha sido lidiar con el tráfico”, mencionó con humor.

A pesar del cansancio, Littleton resaltó el ambiente familiar que predomina entre los integrantes del espectáculo. Según dijo la coreógrafa, la relación entre compañeros se fortalece por el conocimiento mutuo y la colaboración diaria. “El trato entre nosotros es maravilloso; en el equipo somos como una familia”.

En cuanto a la figura de Shakira, Littleton expresó una profunda admiración por su ética de trabajo. “Ella es una leyenda desde que era niña y verla trabajar tan duro actualmente, dedicándole tantas horas y esfuerzo para que todo sea perfecto, es impresionante. Trabaja como si estuviera empezando en su carrera y no como una estrella consagrada. Eso la hace mantenerse centrada y nos inspira a todos”.

Consultada por los rumores sobre una supuesta mala relación entre Shakira y sus bailarines, Littleton desmintió categóricamente tales versiones.

“Nada de lo que se ha dicho es verdad. En TikTok se inició un rumor sobre Natalia Palomares y eso se salió de control. Shakira, definitivamente, no es ese tipo de persona en absoluto.” La bailarina añadió: “Shakira nos respeta y nos cuida; no hay ninguna rivalidad ni distanciamiento”, y recalcó que la artista enfatiza el respaldo a cada uno de los miembros del cuerpo de baile.