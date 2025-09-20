DJ Marcela Reyes respondió de manera contundente a seguidora que la señaló por la desaparición de su exesposo

Marcela Reyes responde con ironía a las críticas tras la desaparición de B-King en México - crédito @marcelareyes/IG

La reacción de la DJ Marcela Reyes ante los cuestionamientos surgidos tras la desaparición de su exesposo, el cantante B-King, en México, ha generado un intenso debate en redes sociales.

La exparticipante de Survivor, la isla de los famosos se vio envuelta en una controversia luego de responder de manera directa a una internauta que puso en duda la sinceridad de sus palabras respecto a la difícil situación que atraviesa la familia de su expareja.

Es por esto que Marcela Reyes decidió responderle y exponerla públicamente, después de que en sus historias de Instagram priorizara el tema de la desaparición de B-King, mostrando fotos de los carteles de búsqueda y enfatizando en su preocupación por el bienestar de la familia del cantante.

Aunque la también empresaria fue enfática en indicar que no importa el pasado ni las polémicas en las que han estado envueltos el cantante y ella tras su separación, su deseo por querer ayudar para dar con el paradero del colombiano y que “regrese a casa sano y salvo” no logró un consenso entre sus seguidores, ya que algunos usuarios expresaron escepticismo y la criticaron por la forma en que abordó el tema.

Marcela Reyes rompe el silencio y defiende su postura en medio de la polémica por B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

Una de las críticas más destacadas provino de una internauta que, a través de un mensaje privado, insinuó que la DJ pronto retomaría su vida social sin mayor afectación, escribiéndole: “Mañana ya estarás de fiesta con las mismas amigas que la apodaron ‘Griselda’. También vemos tus historias y escuchamos las de tus parceras, que a la final los rumores terminan siendo”.

La DJ decidió exponer los señalamientos y a la persona detrás de los mensajes, pues en la publicación se ve el nombre del perfil que le escribió y la foto, más el contundente texto en el que la señaló.

La internauta continuó su mensaje con una frase que cuestionaba la autenticidad de las emociones de Marcela Reyes: “Caras vemos corazones no sabemos y por ahí dicen que el reza y peca empata”.

Ante estos comentarios, la artista no optó por el silencio y respondió con ironía, defendiendo la naturaleza de su trabajo y la necesidad de cumplir con sus compromisos profesionales, luego de haber aclarado de manera contundente el trasfondo principal por el que decidió ayudar a difundir información para encontrar a su expareja.

Marcela Reyes rompe el silencio y defiende su postura en medio de la polémica por B-King - crédito @marcelareyes/IG

En su respuesta, Marcela Reyes expresó: “Claro reina, mañana voy a estar en fiesta porque es mi trabajo o ¿tú me vas a pagar lo que cobro y vas a pagar los gastos de mi casa?”.

La DJ manifestó su asombro por la dureza de los señalamientos y dejó claro que no piensa tolerar ataques infundados en redes sociales. En sus palabras indicó: “Mucha gente que no le dan amor en su casa y cómo que no trabajan. No me le estoy quedando callada a nadie”, reafirmando que su carrera y sus obligaciones laborales son prioritarias y que no permitirá que desconocidos cuestionen su manera de afrontar situaciones personales complejas.

Mientras tanto, la desaparición de B-King sigue siendo motivo de preocupación, luego de que Stefanía Agudelo reportara el caso en sus redes sociales, pues la hermana del cantante recurrió a las plataformas digitales para solicitar ayuda en la difusión del mensaje y así facilitar la búsqueda.

Según lo relatado por Stefanía Agudelo, el último contacto con B-King se produjo el 16 de septiembre, cuando el artista le informó que se dirigía al gimnasio acompañado de un amigo conocido como Regio Clown.

Crece la preocupación por la desaparición de B King en México, Marcela Reyes pidió ayuda a Petro - crédito @marcelareyes/IG

Las autoridades mexicanas continúan con la búsqueda tanto de B-King como de su acompañante, aunque hasta el momento no se han reportado avances significativos en la investigación.