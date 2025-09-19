Colombia

Descubren en Colombia la mayor colección intacta de porcelana del periodo Kangxi, China: está entre los restos del galeón San José

La colección de tazas de porcelana china data del período entre 1662-1722, y por su estado de conservación se convierte en la más completa y mejor preservada de su tipo hallada en la región hasta la fecha

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El galeón San José naufragó
El galeón San José naufragó en 1708. Investigadores presentaron una serie de tazas del periodo Kangxi recuperadas del naufragio, consideradas las mejor conservadas en el Caribe, lo que aporta nuevas perspectivas sobre el comercio global y la vida cotidiana del siglo XVIII - crédito BBC

La reciente presentación de una colección de tazas de porcelana china recuperadas del Galeón San José ha renovado el interés internacional por uno de los naufragios más legendarios del Caribe.

Según el equipo de investigación del proyecto “Hacia el corazón del Galeón San José”, esta colección, correspondiente al periodo Kangxi (1662-1722), se destaca por su integridad y estado de conservación, lo que la convierte en la más completa y mejor preservada de su tipo hallada en la región hasta la fecha.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Los hallazgos, presentados el 19 de septiembre de 2025 durante el IX Simposio Internacional de Historia y Arqueología Marítimas en la Universidad del Magdalena, aportan piezas únicas al patrimonio arqueológico y abren nuevas perspectivas sobre el comercio global y la vida cotidiana en el siglo XVIII.

El análisis de las formas y motivos decorativos permitió a los investigadores identificar el origen de las tazas en la era del emperador Kangxi, un periodo caracterizado por la apertura marítima de China y el auge de la exportación de porcelana.

La W Radio indica que, para 1708, año del hundimiento del San José, estos objetos habían dejado de ser exclusivos de la élite y se utilizaban en la vida diaria de diversas poblaciones en el mundo.

El hallazgo de porcelana china
El hallazgo de porcelana china y metales preciosos en el pecio reaviva el debate sobre la circulación de bienes, la memoria histórica y la protección del patrimonio en el contexto de las rutas coloniales - crédito Gobierno de Colombia

Además de la porcelana, imágenes y registros recientes muestran la presencia de lingotes y monedas de oro, así como cañones fabricados en Sevilla en 1655, según BBC Mundo. Los videos obtenidos durante la exploración también revelan la existencia de otros dos buques históricos, de aproximadamente 200 años de antigüedad, en las inmediaciones del pecio principal.

Contexto histórico del naufragio y el tesoro hundido

El contexto histórico sitúa al Galeón San José en el centro de la Batalla de Barú, ocurrida el 8 de junio de 1708 frente a las costas de Cartagena de Indias.

La embarcación española, cargada con un valioso tesoro compuesto por oro, plata y porcelana, fue atacada por corsarios ingleses mientras se dirigía a Cartagena.

El Universal detalla que el tesoro incluía lingotes y monedas de metales preciosos, lo que incrementó la importancia estratégica y económica del galeón en la ruta marítima colonial.

La excepcional conservación de las
La excepcional conservación de las tazas Kangxi halladas en el galeón permite reconstruir dinámicas sociales y económicas que definieron la interacción entre Asia, Europa y América en la era colonial - crédito Icanh / AP Photo

El hallazgo del pecio, anunciado oficialmente en 2015 por el Gobierno de Colombia, marcó el inicio de investigaciones multidisciplinarias que han involucrado al Ministerio de las Culturas, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Armada Nacional y la Dirección General Marítima.

Investigaciones y teorías sobre el hundimiento

Uno de los avances más relevantes en la investigación histórica proviene del análisis de un fragmento del diario del comodoro inglés Charles Wagner, localizado en el archivo del National Maritime Museum de Greenwich, Londres.

Este testimonio desafía la versión tradicional que atribuía el hundimiento del San José a una explosión. Wagner escribió: “Presumo que el barco no explotó todo en el aire, porque hubo una pequeña o ninguna explosión, pero creo que los costados del navío se reventaron, porque causó una ola que llegó a nuestras portas, él inmediatamente se hundió”.

Esta declaración sugiere que el naufragio pudo deberse a daños estructurales en el casco, lo que ha motivado una revisión de las hipótesis sobre las causas del desastre.

Impacto cultural y protección del patrimonio

El impacto cultural del Galeón San José se refleja en su declaración como Bien de Interés Cultural de la Nación por parte del Estado colombiano.

El análisis de fuentes británicas
El análisis de fuentes británicas y los recientes hallazgos arqueológicos impulsan una revisión crítica de los hechos y subrayan la importancia de la colaboración internacional en la comprensión del pasado - crédito Dimar

La protección y estudio del pecio han movilizado a instituciones nacionales e internacionales, consolidando su valor como patrimonio histórico y arqueológico.

La participación de investigadores como Daniela Vargas y Antonio Jaramillo, junto con el respaldo de entidades como el Ministerio de las Culturas y la Armada Nacional, subraya el compromiso de Colombia con la preservación y divulgación de este legado.

Temas Relacionados

Galeón San JoséCartagena de IndiasPorcelana chinaBatalla de BarúMinisterio de las CulturasArqueología marítimaCharles WagnerColombia-Noticiasye

Más Noticias

Amor y amistad en Colombia: Diez canciones de moda para dedicar en esta fecha

La música, como siempre, se convierte en un puente ideal para poner en palabras y melodías lo que a veces cuesta decir: aquí, una lista de recomendaciones recientes

Amor y amistad en Colombia:

Incendio en estación de Policía en Funza | La séptima víctima fue condenada y tenía como destino final la cárcel La Picota, en Bogotá

Uno de los nombres claves en la investigación que se adelanta es el de José Fernando Rodríguez Lesmes, que se oponía a ser trasladado a la prisión

Incendio en estación de Policía

Conozca los carros usados más confiables y económicos para dar el primer paso hacia su primer ‘carrito’

Renault Logan, Chevrolet Spark y Kia Picanto Ion se destacan en el mercado de carros usados por su economía, facilidad de mantenimiento y confiabilidad, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan su primer vehículoa

Conozca los carros usados más

Influencer colombiana vivió grave quebranto de salud en EE. UU. que casi termina con su vida: advirtió a otros migrantes sobre los altos costos de la salud en este país

La presión de largas jornadas laborales y la falta de información sobre el sistema en Estados Unidos le jugaron una mala pasada a una colombiana radicada en este país

Influencer colombiana vivió grave quebranto

Karen Sevillano les hizo contundente reclamo a exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Con frases irónicas, la presentadora de ‘El After Show’ instó a las celebridades a dejar las polémicas y mirar hacia adelante, justo cuando la atención del público sigue en las controversias tras el ‘reality’

Karen Sevillano les hizo contundente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Polilla se

Así fue como Polilla se refirió a la muerte de la Gorda Fabiola en medio del aniversario

Filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: expertos advierten los problemas para la salud mental por este tipo de acciones

Carolina Sabino colapsó por reto en ‘Masterchef Celebrity’: “No sé hacer esto, no sirvo”

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: “Las prepas están muy alzadas”

Joven que fue atacada por dos vendedoras ambulantes por un espacio en la calle en Bogotá contó toda la historia: “Es que usted se pasó de la línea”

Deportes

Falcao reveló el top-3 de

Falcao reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos