Descubren en Colombia la mayor colección intacta de porcelana del periodo Kangxi, China: está entre los restos del galeón San José

El galeón San José naufragó en 1708. Investigadores presentaron una serie de tazas del periodo Kangxi recuperadas del naufragio, consideradas las mejor conservadas en el Caribe, lo que aporta nuevas perspectivas sobre el comercio global y la vida cotidiana del siglo XVIII - crédito BBC

La reciente presentación de una colección de tazas de porcelana china recuperadas del Galeón San José ha renovado el interés internacional por uno de los naufragios más legendarios del Caribe.

Según el equipo de investigación del proyecto “Hacia el corazón del Galeón San José”, esta colección, correspondiente al periodo Kangxi (1662-1722), se destaca por su integridad y estado de conservación, lo que la convierte en la más completa y mejor preservada de su tipo hallada en la región hasta la fecha.

Los hallazgos, presentados el 19 de septiembre de 2025 durante el IX Simposio Internacional de Historia y Arqueología Marítimas en la Universidad del Magdalena, aportan piezas únicas al patrimonio arqueológico y abren nuevas perspectivas sobre el comercio global y la vida cotidiana en el siglo XVIII.

El análisis de las formas y motivos decorativos permitió a los investigadores identificar el origen de las tazas en la era del emperador Kangxi, un periodo caracterizado por la apertura marítima de China y el auge de la exportación de porcelana.

La W Radio indica que, para 1708, año del hundimiento del San José, estos objetos habían dejado de ser exclusivos de la élite y se utilizaban en la vida diaria de diversas poblaciones en el mundo.

El hallazgo de porcelana china y metales preciosos en el pecio reaviva el debate sobre la circulación de bienes, la memoria histórica y la protección del patrimonio en el contexto de las rutas coloniales - crédito Gobierno de Colombia

Además de la porcelana, imágenes y registros recientes muestran la presencia de lingotes y monedas de oro, así como cañones fabricados en Sevilla en 1655, según BBC Mundo. Los videos obtenidos durante la exploración también revelan la existencia de otros dos buques históricos, de aproximadamente 200 años de antigüedad, en las inmediaciones del pecio principal.

Contexto histórico del naufragio y el tesoro hundido

El contexto histórico sitúa al Galeón San José en el centro de la Batalla de Barú, ocurrida el 8 de junio de 1708 frente a las costas de Cartagena de Indias.

La embarcación española, cargada con un valioso tesoro compuesto por oro, plata y porcelana, fue atacada por corsarios ingleses mientras se dirigía a Cartagena.

El Universal detalla que el tesoro incluía lingotes y monedas de metales preciosos, lo que incrementó la importancia estratégica y económica del galeón en la ruta marítima colonial.

La excepcional conservación de las tazas Kangxi halladas en el galeón permite reconstruir dinámicas sociales y económicas que definieron la interacción entre Asia, Europa y América en la era colonial - crédito Icanh / AP Photo

El hallazgo del pecio, anunciado oficialmente en 2015 por el Gobierno de Colombia, marcó el inicio de investigaciones multidisciplinarias que han involucrado al Ministerio de las Culturas, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Armada Nacional y la Dirección General Marítima.

Investigaciones y teorías sobre el hundimiento

Uno de los avances más relevantes en la investigación histórica proviene del análisis de un fragmento del diario del comodoro inglés Charles Wagner, localizado en el archivo del National Maritime Museum de Greenwich, Londres.

Este testimonio desafía la versión tradicional que atribuía el hundimiento del San José a una explosión. Wagner escribió: “Presumo que el barco no explotó todo en el aire, porque hubo una pequeña o ninguna explosión, pero creo que los costados del navío se reventaron, porque causó una ola que llegó a nuestras portas, él inmediatamente se hundió”.

Esta declaración sugiere que el naufragio pudo deberse a daños estructurales en el casco, lo que ha motivado una revisión de las hipótesis sobre las causas del desastre.

Impacto cultural y protección del patrimonio

El impacto cultural del Galeón San José se refleja en su declaración como Bien de Interés Cultural de la Nación por parte del Estado colombiano.

El análisis de fuentes británicas y los recientes hallazgos arqueológicos impulsan una revisión crítica de los hechos y subrayan la importancia de la colaboración internacional en la comprensión del pasado - crédito Dimar

La protección y estudio del pecio han movilizado a instituciones nacionales e internacionales, consolidando su valor como patrimonio histórico y arqueológico.

La participación de investigadores como Daniela Vargas y Antonio Jaramillo, junto con el respaldo de entidades como el Ministerio de las Culturas y la Armada Nacional, subraya el compromiso de Colombia con la preservación y divulgación de este legado.