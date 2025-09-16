Economista expuso la forma para terminar en Colombia con el “karma” de las reformas tributarias

La falta de una reforma estructural y la proliferación de cambios normativos han generado incertidumbre financiera y han dificultado la planeación económica tanto para el Estado como para los contribuyentes - crédito Colprensa

En los últimos meses, se ha debatido sobre la posibilidad de que se registre una nueva reforma tributaria en Colombia, puesto que, mientras el Gobierno nacional habla de una necesidad, la oposición ha asegurado que el pueblo colombiano no podrá soportar este tipo de cambios.

En medio de la discusión, en diálogo con Infobae Colombia, el economista y magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia, Nicolás Rojas Pardo, cuestionó que las reformas tributarias se han convertido en el “karma” de los colombianos.

En primer lugar, mencionó que desde 1990 se han aprobado hasta 20 reformas, es decir, que se plantea la necesidad de aumentar los impuestos, en promedio, cada menos de dos años.

“No solo cada año y medio sube lo que tenemos que pagar de impuestos, sino que también dificulta la planeación financiera por la cambiante normativa”, mencionó Rojas.

Nicolás Rojas Pardo señala que la constante modificación de normas fiscales dificulta la planeación financiera y perpetúa el déficit, exigiendo una transformación profunda en la estructura estatal y el manejo del gasto público - crédito Colprensa

El economista indicó que no busca señalar al Gobierno nacional, puesto que para él no se trata de algo actual, sino de la demostración de que sin importar la orientación política, las reformas se han convertido en la promesa de cambio para el país.

“El próximo gobierno se verá obligado a proponer como mínimo una nueva reforma tributaria. Mientras no se modifique la estructura del Estado, que por ley obliga a generar unos gastos fijos, frenar el aumento del gasto es virtualmente imposible y ni hablar de reducirlo”.

En ese sentido, Rojas cuestionó que en Colombia se mantenga el sistema tributario actual, al que describió como un “colador con muchos huecos”, que, en su postura, solo facilita la elusión tributaria.

“Como los gastos fijos son crecientes en el tiempo y durante los periodos de lento crecimiento de la economía estos crecen más rápido que los ingresos, el Estado de Colombia tiende a estar en un déficit fiscal de forma crónica y para no caer en la insolvencia y romper la regla fiscal el gobierno se ve obligado a aumentar los ingresos”.

El economista afirmó que para terminar con las reformas es necesario que se lleven a cabo cambios estructurales en el Estado - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Entendiendo esta situación, Rojas indicó que es necesario que se estructure el Estado y la ley de gasto, principalmente los fijos como las transferencias, argumentando que este aumentó más del 12% en 2025 y representó más del 75% del gasto de funcionamiento del Gobierno nacional.

“Hay que tener presente que las solas transferencias corresponderán al 83% de los ingresos corrientes de la nación (impuestos) si se aprueba la reforma tributaria, pero serán el 90% de los ingresos corrientes si no se aprueba la reforma tributaria y sin recortes. En otras palabras, si no se modifica esta condición estructural, no se soluciona el problema”.

De la misma forma, el economista explicó que el funcionamiento restante es de 90 billones de pesos, que es en mayor parte inflexible y depende del organigrama de las instituciones públicas, lo que explica por qué se prevé que el gasto de esta índole en 2026 será del 88%.

“Este alto nivel de inflexibilidad se explica porque el 65.7% del gasto de la nación está establecido por ley o la constitución directamente, y el 21.8% restante es el pago de deuda, más un 0.4% del gasto que es inflexible por decisiones judiciales”, explicó Rojas.

El economista afirmó que la problemática no depende del político que asuma la presidencia - crédito Adobe Stock/Colprensa

El economista indicó que Colombia sí requiere una reforma tributaria de carácter estructural que solvente las finanzas, pero aclaró que también se requiere que el sistema general de participaciones deje de ser un porcentaje de los ingresos tributarios de la nación, aclarando que no se trata de reducir la cuantía que se destina a las regiones, sino que su valor, que define la constitución, no sea un porcentaje del recaudo de los impuestos de la nación.

“Es una verdadera encrucijada política y financiera que los congresistas y el Gobierno parecieran no querer abordad porque es políticamente costoso eliminar el motor de crecimiento del sistema general de participaciones, eliminar subsidios, realizar recortes a la inversión y subir impuestos, como todo es malo políticamente, pues al final seguimos igual porque de esa manera todos se lavan las manos y se minimiza el costo político”, puntualizó.