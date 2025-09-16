Colombia

Economista expuso la forma para terminar en Colombia con el “karma” de las reformas tributarias

El economista Nicolás Rojas Pardo recordó las ocasiones en las que en el país se ha hablado de la “necesidad” de aumentar los impuestos

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
La falta de una reforma
La falta de una reforma estructural y la proliferación de cambios normativos han generado incertidumbre financiera y han dificultado la planeación económica tanto para el Estado como para los contribuyentes - crédito Colprensa

En los últimos meses, se ha debatido sobre la posibilidad de que se registre una nueva reforma tributaria en Colombia, puesto que, mientras el Gobierno nacional habla de una necesidad, la oposición ha asegurado que el pueblo colombiano no podrá soportar este tipo de cambios.

En medio de la discusión, en diálogo con Infobae Colombia, el economista y magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia, Nicolás Rojas Pardo, cuestionó que las reformas tributarias se han convertido en el “karma” de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

En primer lugar, mencionó que desde 1990 se han aprobado hasta 20 reformas, es decir, que se plantea la necesidad de aumentar los impuestos, en promedio, cada menos de dos años.

“No solo cada año y medio sube lo que tenemos que pagar de impuestos, sino que también dificulta la planeación financiera por la cambiante normativa”, mencionó Rojas.

Nicolás Rojas Pardo señala que
Nicolás Rojas Pardo señala que la constante modificación de normas fiscales dificulta la planeación financiera y perpetúa el déficit, exigiendo una transformación profunda en la estructura estatal y el manejo del gasto público - crédito Colprensa

El economista indicó que no busca señalar al Gobierno nacional, puesto que para él no se trata de algo actual, sino de la demostración de que sin importar la orientación política, las reformas se han convertido en la promesa de cambio para el país.

“El próximo gobierno se verá obligado a proponer como mínimo una nueva reforma tributaria. Mientras no se modifique la estructura del Estado, que por ley obliga a generar unos gastos fijos, frenar el aumento del gasto es virtualmente imposible y ni hablar de reducirlo”.

En ese sentido, Rojas cuestionó que en Colombia se mantenga el sistema tributario actual, al que describió como un “colador con muchos huecos”, que, en su postura, solo facilita la elusión tributaria.

“Como los gastos fijos son crecientes en el tiempo y durante los periodos de lento crecimiento de la economía estos crecen más rápido que los ingresos, el Estado de Colombia tiende a estar en un déficit fiscal de forma crónica y para no caer en la insolvencia y romper la regla fiscal el gobierno se ve obligado a aumentar los ingresos”.

El economista afirmó que para
El economista afirmó que para terminar con las reformas es necesario que se lleven a cabo cambios estructurales en el Estado - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Entendiendo esta situación, Rojas indicó que es necesario que se estructure el Estado y la ley de gasto, principalmente los fijos como las transferencias, argumentando que este aumentó más del 12% en 2025 y representó más del 75% del gasto de funcionamiento del Gobierno nacional.

“Hay que tener presente que las solas transferencias corresponderán al 83% de los ingresos corrientes de la nación (impuestos) si se aprueba la reforma tributaria, pero serán el 90% de los ingresos corrientes si no se aprueba la reforma tributaria y sin recortes. En otras palabras, si no se modifica esta condición estructural, no se soluciona el problema”.

De la misma forma, el economista explicó que el funcionamiento restante es de 90 billones de pesos, que es en mayor parte inflexible y depende del organigrama de las instituciones públicas, lo que explica por qué se prevé que el gasto de esta índole en 2026 será del 88%.

“Este alto nivel de inflexibilidad se explica porque el 65.7% del gasto de la nación está establecido por ley o la constitución directamente, y el 21.8% restante es el pago de deuda, más un 0.4% del gasto que es inflexible por decisiones judiciales”, explicó Rojas.

El economista afirmó que la
El economista afirmó que la problemática no depende del político que asuma la presidencia - crédito Adobe Stock/Colprensa

El economista indicó que Colombia sí requiere una reforma tributaria de carácter estructural que solvente las finanzas, pero aclaró que también se requiere que el sistema general de participaciones deje de ser un porcentaje de los ingresos tributarios de la nación, aclarando que no se trata de reducir la cuantía que se destina a las regiones, sino que su valor, que define la constitución, no sea un porcentaje del recaudo de los impuestos de la nación.

“Es una verdadera encrucijada política y financiera que los congresistas y el Gobierno parecieran no querer abordad porque es políticamente costoso eliminar el motor de crecimiento del sistema general de participaciones, eliminar subsidios, realizar recortes a la inversión y subir impuestos, como todo es malo políticamente, pues al final seguimos igual porque de esa manera todos se lavan las manos y se minimiza el costo político”, puntualizó.

Temas Relacionados

Reforma tributariaImpuestosEconomíaColombiaNicolás Rojas PardoColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Gobierno lanzó campaña nacional para inscribir adultos mayores en renta básica solidaria: los beneficiamos recibirán $230.000

La nueva política permite que adultos mayores sin pensión, en condiciones de pobreza, accedan a la ayuda económica sin necesidad de clasificación previa, ampliando la cobertura y simplificando el proceso de inscripción

Gobierno lanzó campaña nacional para

Paro de conductores en Bogotá, hoy 16 de septiembre EN VIVO: operación de TransMilenio se mantiene con normalidad en troncales y estaciones durante la hora pico

Gobierno y conductores lograron concentrar una mesa de diálogo que se estará llevando a cabo el jueves 25 de septiembre, sobre las 4:00 p. m.

Paro de conductores en Bogotá,

4×1000 en 2025: hasta qué monto puede mover al mes sin que le descuenten ni un solo peso en sus cuentas

El gravamen, que nació como temporal, aún se mantiene, pero tiene un límite de movimientos exentos que pocos usuarios conocen

4×1000 en 2025: hasta qué

Pago de la factura del servicio de agua tendrá cambios: Gobierno Petro estableció nuevas reglas para los medidores

El cronograma de implementación prevé un periodo de transición para fabricantes e importadores, quienes deberán adaptar sus procesos a los nuevos estándares técnicos y de control

Pago de la factura del

Paloma Valencia calificó de “burla” la sentencia de la JEP contra exguerrilleros de las Farc: no hay “garantías reales para las víctimas”

Según la senadora y precandidata presidencial, la sentencia carece de planes estructurados, depende de financiación estatal y no garantiza el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas

Paloma Valencia calificó de “burla”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Así es la banda sonora

Así es la banda sonora de EA Sports FC 26: una agrupación colombiana se sumó a las elegidas por Latinoamérica

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

Deportes

Dayro Moreno cumple 40 años:

Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”