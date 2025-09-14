Fuerzas Militares incautan depósito ilegal con granadas y munición de estructura criminal en Argelia, Cauca

El hallazgo se dio gracias a labores de inteligencia y permitió a las Fuerzas Militares debilitar la logística de la organización ilegal que opera en el sur del departamento.

Un depósito ilegal con granadas, munición y material de guerra fue ubicado y destruido por las Fuerzas Militares en la zona rural de Argelia, Cauca. Las autoridades identificaron que el arsenal, perteneciente a la estructura criminal Diomer Cortés, representaba una amenaza para la seguridad de la población y la estabilidad en la región.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial de las Fuerzas Militares de Colombia, la acción operativa se desarrolló dentro de la operación Perseo. Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 15 se desplegaron desde el corregimiento de Bolivia, en área rural de Argelia, Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los uniformados a cargo declaró en un video difundido por la institución: “El Batallón de Operaciones Terrestres N.° 15, desde el corregimiento de Bolivia, en Argelia, Cauca, en apoyo a la operación Perseo, bloqueó corredores de movilidad del grupo delincuencial ‘Diomer Cortés’ y destruyó un depósito ilegal con material de guerra”.

Material encontrado. - crédito @FuerzasMilCol/X

Contenido del depósito y afectación a grupos armados

En el sitio, las tropas incautaron granadas, munición de diferentes calibres y otros elementos de guerra. De acuerdo con la información oficial, la ubicación de este escondite afecta de modo directo la logística y la capacidad ofensiva del grupo ilegal Diomer Cortés. El arsenal tenía como fin abastecer acciones delictivas en el suroccidente del país.

Las Fuerzas Militares remarcó que estos resultados son producto de un trabajo coordinado orientado a neutralizar las rutas y recursos que utilizan organizaciones criminales en la región. En sus canales de comunicación, la institución destacó que estos operativos participan dentro de una ofensiva constante para restar poder y limitar los delitos cometidos por estructuras armadas.

Declaraciones y estrategia de seguridad

El anuncio en la cuenta oficial de X de las Fuerzas Militares incluyó el siguiente mensaje: “Un depósito ilegal con granadas, munición y material de guerra que pertenecería a la estructura criminal Diomer Cortés... afectando así la capacidad armada de esa organización”.

La noticia de la incautación fue confirmada a través de la cuenta oficial en X de las Fuerzas Militares. - crédito @FuerzasMilCol/X

El hallazgo integra la respuesta de la Fuerza Pública para contrarrestar el avance y dominio territorial de grupos ilegales en departamentos como Cauca. La neutralización del depósito incide en la prevención de hechos violentos y limita la circulación de armamento destinado a promover ataques y extorsión.

Contexto regional: acciones paralelas y riesgos para la población

Desarticulada estructura de alias ‘Iván Mordisco’ en Meta. - crédito Fuerza Aeroespacial

El día de la operación, las autoridades informaron de otros avances contra organizaciones delincuenciales en otras regiones del país. El Ejército confirmó la localización de otro depósito ilegal en Meta, igualmente relacionado con grupos armados residuales ligados a alias ‘Iván Mordisco’.

Este otro procedimiento permitió decomisar 23 fusiles, 2 morteros, 231 proveedores, 15 minas antipersonales, 30 granadas, 18 granadas para mortero, 10 equipos de comunicaciones y múltiples insumos médicos.

Durante el año 2025, la estructura desarticulada en Meta ha sido impactada con 15 sometimientos a la justicia, la ubicación de tres depósitos ilegales, la incautación de al menos 190 artefactos explosivos, armas de fuego, munición, uniformes y elementos de sanidad.

Riesgos y exigencias de la sociedad civil

Simultáneo a estas acciones militares, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció un ataque contra defensores de derechos humanos en el departamento.

Dos integrantes del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos fueron interceptados, amenazados y retenidos por hombres armados mientras transitaban por la vía Inzá–Popayán, cerca de Totoró. Tras varias horas de cautiverio, lograron pedir auxilio y fueron rescatados gracias a la intervención de la Guardia Indígena.

La Fuerza Pública insiste en mantener operativos

Las Fuerzas Militares insistió en que continuará intensificando operaciones y controles sobre rutas utilizadas por grupos armados ilegales, con el fin de aumentar la incautación de depósitos de armas y obstaculizar la actividad delictiva.

La institución sostuvo que la cooperación entre diferentes ramas de la Fuerza Pública y la denuncia ciudadana son clave para atacar los factores que amenazan la seguridad en Cauca y otras zonas del país.