Colombia

Resultados de la Lotería de Medellín: ganadores y números premiados del viernes 12 de septiembre

Como cada viernes, aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería de Medellín lleva
La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)

Como todos los viernes, la Lotería de Medellín realizó el sorteo en el que entrega miles de millones de pesos en premios. Aquí están los números ganadores y descubra si obtuvo alguno de sus premios.

Fecha del sorteo: viernes 12 de septiembre de 2025.

Sorteo: 4800.

Premio mayo: 3472.

Para los ganadores: No olvide tu boleto y cuídalo muy bien, recuerde que es el comprobante oficial para cobra los millones de pesos de tu premio.

Para reclamar el premio hay que dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su documento de identidad. Si el premio es menor a los 20 millones de pesos, puede reclamarlo en cualquier agencia de distribución de Colombia y el dinero se entrega a través de una transferencia bancaria.

No está de más decir que tiene un año, a partir de la fecha del sorteo, para reclamar tu premio en la Lotería de Medellín.

Esta lotería lleva a cabo un sorteo a la semana, cada viernes a las 11:00 horas de la noche, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 30 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16 mil millones de pesos.

Dos secos de mil millones de pesos.

Dos secos de 700 mil pesos.

Dos secos de 500 mil pesos.

Seis secos de 100 mil pesos.

Siete secos de 50 mil pesos.

10 secos de 20 mil pesos.

15 secos de 10 mil pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué documentos necesito presentar para cobrar un premio en la Lotería de Medellín?

Para cobrar un premio en la Lotería de Medellín, debes presentar estos documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete premiado original, que debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones que afecten la validación en el sistema de juego.

Un documento de identidad válido y original: cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello de migración reciente, o cédula de extranjería si la estadía supera 6 meses.

El tiquete debe estar debidamente diligenciado con tus datos personales para el trámite del pago, completando el formato correspondiente que ofrece la Lotería de Medellín.

El pago del premio se realiza mediante transferencia electrónica al ganador y el plazo para reclamarlo es de un año desde la activación del tiquete.

Para premios mayores a aproximadamente $1.645.000, se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio. También es importante que el ganador sea mayor de 18 años y que el tiquete cumpla con todos los requisitos técnicos y legales para validar el premio.

Temas Relacionados

Lotería de Medellíncolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Lotería de Risaralda: ¿Quiénes se despertaron millonarios esta semana?

Se ha revelado el desenlace del reciente sorteo. Detrás de esto, un mecanismo incluye apoyos fundamentales para la comunidad

Lotería de Risaralda: ¿Quiénes se

Resultados de la Lotería de La Caribeña noche del 12 de septiembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados de la Lotería de

La Dimayor alista una sorpresa para la final de la Liga Femenina: Santa Fe y Deportivo Cali serán beneficiados Cali

Por segundo año consecutivo, las cardenales y azucareras pelearán por el título, que en 2024 quedó a manos de las vallecaucanas en El Campín

La Dimayor alista una sorpresa

Sergio Fajardo se despachó contra Gustavo Petro por polémico discurso que dio en Cauca: “La verdad, vergüenza ajena”

El aspirante a la Presidencia de la República criticó comentarios que hizo el presidente sobre la ilegalidad, las funcionarias de su Gobierno y el rol que cumple ante el trabajo de los alcaldes

Sergio Fajardo se despachó contra

La reacción de Irene Vélez en vivo tras el incómodo momento que hizo pasar Petro a Gloria Miranda en Cauca: la critican por validar el machismo

El episodio, que fue transmitido oficialmente por la Presidencia, tuvo como protagonista a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos

La reacción de Irene Vélez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Kali Uchis, Ximena Sariñana, Gorillaz

Kali Uchis, Ximena Sariñana, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Yeferson Cossio denunció incómoda situación que vivió en Malasia: “Me siento sucio”

Juanes aprovechó el cumpleaños de su hijo para recordar a su madre: “Tu abuela que tanto te adoraba”

Estelares pondrá a prueba 30 años de carrera en el Festival Cordillera: “No nos prendemos de ninguna moda, nos prendemos de lo que nos emociona”

Las guerreras k-pop vuelven a lo más alto del ranking de películas en Netflix Colombia

Deportes

La Dimayor alista una sorpresa

La Dimayor alista una sorpresa para la final de la Liga Femenina: Santa Fe y Deportivo Cali serán beneficiados Cali

Santiago Arias sonó con fuerza para Atlético Nacional: esto se sabe sobre el lateral de la selección Colombia

Álvaro Montero volvió a jugar tras su salida de Millonarios: así fue el debut con Vélez Sarsfield

Efraín Juárez le “robaría” al Atlético Nacional una estrella que tendría en carpeta: Pumas busca un goleador colombiano

Juan Guillermo Cuadrado le envió fuerte mensaje a Néstor Lorenzo: “Estoy trabajando duro para llegar al mundial”