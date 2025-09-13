Resultados de la Lotería de Medellín: ganadores y números premiados del viernes 12 de septiembre

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)

Como todos los viernes, la Lotería de Medellín realizó el sorteo en el que entrega miles de millones de pesos en premios. Aquí están los números ganadores y descubra si obtuvo alguno de sus premios.

Fecha del sorteo: viernes 12 de septiembre de 2025.

Sorteo: 4800.

Premio mayo: 3472.

Para los ganadores: No olvide tu boleto y cuídalo muy bien, recuerde que es el comprobante oficial para cobra los millones de pesos de tu premio.

Para reclamar el premio hay que dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su documento de identidad. Si el premio es menor a los 20 millones de pesos, puede reclamarlo en cualquier agencia de distribución de Colombia y el dinero se entrega a través de una transferencia bancaria.

No está de más decir que tiene un año, a partir de la fecha del sorteo, para reclamar tu premio en la Lotería de Medellín.

Esta lotería lleva a cabo un sorteo a la semana, cada viernes a las 11:00 horas de la noche, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 30 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16 mil millones de pesos.

Dos secos de mil millones de pesos.

Dos secos de 700 mil pesos.

Dos secos de 500 mil pesos.

Seis secos de 100 mil pesos.

Siete secos de 50 mil pesos.

10 secos de 20 mil pesos.

15 secos de 10 mil pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué documentos necesito presentar para cobrar un premio en la Lotería de Medellín?

Para cobrar un premio en la Lotería de Medellín, debes presentar estos documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete premiado original, que debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones que afecten la validación en el sistema de juego.

Un documento de identidad válido y original: cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello de migración reciente, o cédula de extranjería si la estadía supera 6 meses.

El tiquete debe estar debidamente diligenciado con tus datos personales para el trámite del pago, completando el formato correspondiente que ofrece la Lotería de Medellín.

El pago del premio se realiza mediante transferencia electrónica al ganador y el plazo para reclamarlo es de un año desde la activación del tiquete.

Para premios mayores a aproximadamente $1.645.000, se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio. También es importante que el ganador sea mayor de 18 años y que el tiquete cumpla con todos los requisitos técnicos y legales para validar el premio.