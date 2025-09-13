Colombia

Hasta tres horas de espera en migración, el grave problema que estalla en el aeropuerto de Medellín

El alto flujo de pasajeros en el José María Córdova ha desatado quejas por las interminables filas en los filtros migratorios. Las autoridades anuncian refuerzos y piden usar Biomig

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
Filas de hasta tres horas
Filas de hasta tres horas en el aeropuerto José María Córdova evidencian crisis en trámites migratorios - crédito Colprensa

Las imágenes de filas interminables en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, encendieron la conversación en redes y pusieron en evidencia un problema que miles de viajeros sienten en carne propia, los trámites migratorios pueden tardar hasta tres horas en uno de los principales puntos de entrada y salida del país. El tema no solo involucra a quienes vuelan hacia Medellín, sino al papel que cumple esta terminal en la conectividad internacional de Colombia.

El alto flujo de pasajeros explica parte del embotellamiento. Según Paola Salazar, directora de Migración Colombia en Antioquia, en promedio “entre 9 y 10 vuelos llegan cada 15 minutos”, lo que significa que unas 300 personas confluyen en las salas con una frecuencia difícil de absorber. Aun así, la funcionaria aseguró que, con la capacidad disponible, se ha logrado atender la situación, aunque reconoció que los picos de demanda saturan los filtros de control.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El alto flujo de pasajeros
El alto flujo de pasajeros y la baja adopción de Biomig saturan los controles en Rionegro - crédito Colprensa

La polémica creció después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidiera a la Cancillería y a Migración Colombia alternativas que alivien el colapso. Desde la entidad respondieron que ya trabajan en varios frentes, incorporación de más oficiales, habilitación de un nuevo punto para registro de viajeros en el sistema Biomig y ampliación del área destinada a este servicio dentro de la terminal. “El apoyo de la Gobernación es bienvenido”, afirmaron, señalando que también buscan alianzas con Airplan, operador del aeropuerto, Proantioquia, Avianca y otras entidades gubernamentales para coordinar medidas de mediano plazo.

Gloria Arriero, directora general de Migración, insistió en que buena parte de la solución está en manos de los propios usuarios. Explica que apenas dos de cada diez pasajeros usan Biomig, la herramienta de registro biométrico que agiliza los trámites en los filtros. “Así podrán disfrutar de un proceso migratorio más ágil y sin filas. Medellín está en el top tres de las ciudades más visitadas del país, y su aeropuerto es clave para la conectividad internacional. Más que una opción, Biomic debe verse como una herramienta esencial para garantizar la movilidad en una de las terminales aéreas más importantes de Colombia”, aseguró.

La recomendación apunta a un problema de fondo, la demanda crece más rápido que la adopción de soluciones tecnológicas. El aeropuerto de Rionegro, por su cercanía con Medellín y su oferta de rutas internacionales, observa cómo el tráfico de pasajeros se dispara, especialmente en temporadas altas. En ese contexto, los tiempos de espera se vuelven más visibles y generan frustración, sobre todo en viajeros que enfrentan conexiones ajustadas o que simplemente esperan un servicio acorde con la categoría del aeropuerto.

Migración Colombia y autoridades buscan
Migración Colombia y autoridades buscan soluciones para agilizar el proceso migratorio en Medellín - crédito Colprensa

No es la primera vez que el país debate sobre la necesidad de modernizar los procesos migratorios. Durante los últimos años, Migración Colombia ha puesto en marcha proyectos para incorporar lectores automáticos, cámaras y registros biométricos en las terminales más concurridas, pero la velocidad de crecimiento del turismo y de los vuelos de conexión parece ir por delante.

Medellín, que hoy figura entre los destinos preferidos de extranjeros en Colombia, exige que esas inversiones se aceleren si se quiere evitar que los cuellos de botella resten competitividad y deterioren progresivamente la experiencia de los viajeros, afectando la percepción internacional sobre la eficiencia del país.

Solo dos de cada diez
Solo dos de cada diez pasajeros usan Biomig, la herramienta que reduce tiempos de espera - crédito redes sociales

Mientras tanto, las autoridades llaman a planificar los viajes con tiempo y, en lo posible, registrarse en Biomig antes de llegar al aeropuerto. El sistema permite a los usuarios precargar sus datos y pasar por un filtro diferenciado, reduciendo de manera significativa el tiempo en fila. Para los pasajeros frecuentes, esta opción podría marcar la diferencia entre una experiencia fluida y una jornada de espera agotadora.

Temas Relacionados

Aeropuerto José María CórdovaRionegroMedellínVuelos MedellínMigración ColombiaRetrasosColombia-Noticias

Más Noticias

Defensoría del Pueblo reaccionó al polémico nombramiento de Juan Carlos Florián: “A costa de la representación de las mujeres”

El ministro de Igualdad defiende su designación asegurando que una persona no binaria puede asumir cargos de poder. La defensora, Iris Marín, advirtió que la inclusión no puede afectar los derechos de las mujeres

Defensoría del Pueblo reaccionó al

La selección Colombia es candidata a ganar el mundial de 2026, según un referente de España: “Tienes que estar muy ilusionado”

Tal como pasó durante el campeonato de Estados Unidos 1994, una figura del fútbol coloca a la Tricolor como favorita, aunque en el proceso de Néstor Lorenzo tratan de mantener los pies sobre la tierra

La selección Colombia es candidata

Los antecedentes del hombre asesinado en la terminal de transportes de Florencia, Caquetá: esperaba un bus con destino a Bogotá

La víctima fue identificada como Óscar Eduardo Rojas, un hombre oriundo de Morelia. Las autoridades investigan como un posible ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado

Los antecedentes del hombre asesinado

Resultados del último sorteo de la Lotería del Chontico día hoy 13 de septiembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultados del último sorteo de

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

El humorista hizo especial énfasis en el hecho de que Ana María Casas, nombre de su novia, no mantiene presencia en redes sociales ni se involucra en actividades artísticas o de entretenimiento

Hassam mostró a su actual
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Hassam mostró a su actual

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Deportes

La selección Colombia es candidata

La selección Colombia es candidata a ganar el mundial de 2026, según un referente de España: “Tienes que estar muy ilusionado”

Futbolista colombiano asistió a la fiesta de cumpleaños de un niño que lo invitó en Argentina

Millonarios se sigue llenando de lesionados para la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las dos nuevas bajas

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026