Mamá de Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’, reveló los momentos oscuros que vivieron con el primer ‘reality’ en el que se inscribió: “Había rechazo”

Los padres de Gerónimo Ángel reflexionaron sobre los retos y aprendizajes que dejaron los programas de televisión - crédito @geroangel/ Instagram

La reciente eliminación de Gerónimo “Gero” Ángel de la temporada XXI de El Desafío del Siglo XXI, el reconocido reality emitido por Caracol Televisión, abrió un espacio para que sus padres hablaran públicamente sobre los desafíos emocionales que el joven enfrentó luego de su paso por este y otros programas de televisión.

Según relató la familia en una entrevista con el programa Día a Día, los eventos recientes han traído al presente recuerdos de episodios complejos que Gerónimo vivió años atrás.

Antes de participar en la conocida “Ciudad de las Cajas”, Gero fue concursante en el formato musical La Voz Kids, donde interpretó la canción No One de Alicia Keys durante las audiciones. Aquella experiencia, calificada como “todo un martirio” por sus familiares, estuvo marcada por burlas y ataques, tanto de manera presencial como en redes sociales.

En la conversación con Día a Día, el exfutbolista Juan Pablo Ángel, padre de Gerónimo, recordó esa etapa: “Yo siempre he apoyado a mis hijos en todo y él me contó primero a mí antes que al papá porque ya habíamos tenido una dura experiencia no tan chévere con las redes cuando él salió en La Voz Kids. Él estaba muy ‘chiquito’ y fue muy duro para la familia. Yo le dije a él que ya estaba grande, que era otro tipo de reality y podía mostrar lo que realmente es”.

Así fue la participación de Gero en el programa de canto cuando apenas era un niño. Su madre aseguró que fue una etapa complicada en su niñez por los comentarios en redes sociales - crédito @geroangel/ Instagram

La madre de Gero, María Paula Gutiérrez, también compartió su percepción sobre el proceso vivido: “Para mí había cierto rechazo, particularmente por la dura experiencia que había vivido de chico, que no fue para nada placentera. Este ejercicio de El Desafío ha sido mucho mejor por todos lados... La felicidad de ellos es nuestra felicidad y nosotros lo apoyamos en lo que él quiera, como lo hemos hecho con nuestros otros hijos. Hemos tratado de convertirlos en personas valientes y resilientes que buscan luz en la oscuridad”.

La familia de Juan Pablo Ángel es reconocida en el ambiente deportivo y de entretenimiento en Colombia. Junto a María Paula Gutiérrez, el exdelantero es padre también de Tomás y Pascual. El propio Tomás ha comenzado a sobresalir en el fútbol profesional, siguiendo los pasos de su padre.

“Con razón gero es tan buena persona, todo empieza desde casa 👏”, “La persona más educada y noble del desafío”, “Gero es maravilloso!!! Colombia le debia mucho. Golpeamos a un niño y a una familia años atrás y ahora nos muestran que el amor, la disciplina y la autenticidad son lo más importante ❤️”, “Jeró es un caballero, felicidades por tener un hijo tan en su puesto”, fueron algunos de los comentarios.

La madre del competidor no estaba segura por los comentarios que recibió estando en La Voz Kids - crédito @juanpabloangel9/ Instagram

En la noche del 10 de septiembre, Gero fue eliminado de la competencia, esto pese a ser considerado por los televidentes y sus mismos compañeros como uno de los competidores más fuertes. La salida de Gero se dio en medio del llanto de sus compañeros y Alpha y el aplauso del resto de competidores.

La madre de Gere habló del lazo especial con su hijo

Gero se ha ganado el afecto del público no solo por su desempeño en la competencia física, sino también por el estrecho vínculo que exhibe con su familia. En redes sociales, el joven suele describir a su madre como su “mejor amiga” y la “mujer más empoderadora, hermosa e inspiradora”. Además, comparte el compromiso con el deporte, siguiendo el ejemplo de su padre, y revela su faceta artística.

En la reciente entrevista de Día a Día, la familia Ángel-Gutiérrez dejó ver su emoción y orgullo al ver las imágenes de Gero en la competencia. Durante la emisión, al ser consultada por Carlos Calero sobre la reacción de ver a su hijo en pantalla, María Paula Gutiérrez admitió: “La verdad, soy muy llorona”. Entre sonrisas, agregó: “Gero nos ha sorprendido; nos sentimos muy orgullosos de él, porque sé que ha sido un reto en cuanto a lo personal, a lo físico, y lo ha hecho muy bien”.

María Paula Gutiérrez y Juan Pablo Ángel, padre de Gero, participante del 'Desafío 2025', dieron detalles de su vida familiar - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

El apoyo fue compartido por Juan Pablo Ángel, quien se confesó admirador de su hijo, y por la presentadora Carolina Cruz, que expresó: “Puedo ser su presidenta del club de fans. Gero ha mostrado que es un ser humano maravilloso, bueno, bondadoso, amoroso, cariñoso, disciplinado”. El exfutbolista concordó y destacó que “ha mostrado facetas de su personalidad que apenas comienzan a salir a la luz”, resaltando su autenticidad y compasión.

Durante la charla, los padres de Gero compartieron anécdotas sobre su relación con el fútbol. Juan Pablo Ángel recordó, entre risas, que su hijo nunca mostró interés por este deporte y mencionó el gol que marcó en el reality: “¡Será el único que ha hecho; qué hijueperra tan tronco! Me divertí mucho porque, claramente, Gero nunca tuvo interés por el fútbol, pero la forma en que lo celebró… ¡Increíble!”. Según el exdelantero, celebró ese gol como alguno de la selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial, evocando el partido del 4 de septiembre ante Bolivia.

El exfutbolista reaccionó al gol que hizo Gero estando en la competencia - crédito @juanpabloangel9/ Instagram

La familia Ángel-Gutiérrez está compuesta por Tomás, quien ha seguido el legado futbolístico de su padre, y Pascual, el menor. La unión entre los hermanos y el respaldo de sus padres han sido constantes en su vida pública y privada, consolidando una imagen de cercanía y apoyo incondicional.