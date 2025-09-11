Millonarios confirma lesión de Juan Carlos Pereira en su partido 200: sufrió una ruptura del tendón de Aquiles

La victoria de Millonarios 1-0 sobre Deportivo Pasto, en el partido pendiente de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-II, terminó en medio de un ambiente agridulce. Aunque los dirigidos por Hernán Torres lograron tres puntos valiosos que los acercan a los puestos de clasificación, la atención se centró en la grave lesión del mediocampista Juan Carlos Pereira, quien sufrió la ruptura del tendón de Aquiles en su pie izquierdo.

El infortunio ocurrió en el minuto 82 del compromiso en el estadio El Campín, cuando Pereira, sin recibir contacto alguno, cayó al césped con visibles gestos de dolor. De inmediato, sus compañeros y rivales pidieron la asistencia médica, mientras el jugador no podía contener las lágrimas.

La escena encendió las alarmas en el banco técnico y en la hinchada, pues se trataba de un partido especial para el cartagenero al ser su presentación número 200 con la camiseta azul.

Hernán Torres confirmó la gravedad de la lesión

En la rueda de prensa posterior al partido, el director técnico de Millonarios, Hernán Torres, confirmó que Pereira sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, uno de los diagnósticos más temidos en el fútbol profesional por el largo periodo de recuperación que demanda.

Con la lesión ya confirmada, Millonarios deberá afrontar la segunda mitad del campeonato sin uno de sus jugadores más experimentados. Pereira, de 31 años, ha sido clave en el mediocampo del conjunto embajador y acumula en su palmarés un título de Liga, una Copa y una Superliga con la institución.

Parte médico oficial de Millonarios

Horas después del compromiso, el club emitió un comunicado en el que se ratificó el diagnóstico preliminar. “Después del examen clínico y la valoración por especialista, se identifica que Juan Pereira presenta lesión del tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Será programada cirugía para la próxima semana. Incapacidad según evolución”, señaló Millonarios en su boletín médico.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje de apoyo para el futbolista: “¡A Juanca le deseamos pronta recuperación!”, escribió el club en sus canales oficiales, sumándose así a la voz de solidaridad de hinchas y colegas del fútbol colombiano.

Una noche agridulce en El Campín

El duelo contra Deportivo Pasto había comenzado con buenas noticias para Millonarios. Al minuto 37, Santiago Giordana marcó el único gol del encuentro, suficiente para que el equipo capitalino sumara tres puntos y llegara a la casilla 11 de la tabla de posiciones, con 11 unidades. Además, el compromiso marcó el regreso de Leonardo Castro tras una ausencia de más de cinco meses por una fractura de peroné sufrida en marzo de 2025.

Sin embargo, la alegría se desdibujó cuando Pereira cayó lesionado en su partido número 200. Millonarios, que ya no tenía más cambios disponibles, terminó el compromiso con un hombre menos, aunque logró sostener la victoria.

Una recuperación larga y compleja

La ruptura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más graves en el fútbol, pues suele requerir intervención quirúrgica y un proceso de recuperación que puede extenderse entre cinco y siete meses, dependiendo de la evolución del paciente. Esto significa que Pereira se perderá el resto del semestre y probablemente parte del primer semestre de 2026.

El golpe es duro para Millonarios, que en las últimas temporadas ha sufrido la baja prolongada de varios de sus jugadores más importantes. El regreso de Castro parecía un aliciente para Torres y su cuerpo técnico, pero la lesión de Pereira se convierte en un nuevo desafío en la conformación de la nómina.

Pereira, referente del mediocampo embajador

Juan Carlos Pereira ha sido uno de los jugadores de confianza en el mediocampo de Millonarios desde su llegada en 2019. Con garra y disciplina táctica, se ganó un lugar en la plantilla que levantó la Liga BetPlay 2021, la Copa Colombia 2022 y la Superliga 2023. La lesión, además de truncar un momento simbólico por sus 200 partidos con el club, deja a la institución sin un líder en la zona de contención.

Mirando hacia adelante

Millonarios deberá replantear su esquema en el mediocampo para cubrir la ausencia de Pereira. Hernán Torres cuenta con jugadores como Larry Vásquez, Daniel Cataño y Stiven Vega para ocupar esa posición, aunque ninguno reúne exactamente las características del cartagenero.

La noticia deja un sabor amargo en la hinchada, que celebraba tanto la victoria como el regreso de Castro. Ahora, la prioridad será apoyar a Pereira en su recuperación y esperar que el proceso médico permita su regreso a las canchas en el menor tiempo posible.